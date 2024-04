Luka Dončić najprej do prestižne nagrade, nato drama v San Franciscu

Košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu so po sedmih zaporednih zmagah naleteli na bolj razpoloženo zasedbo. Golden State Warriors, ki se borijo za dodatne kvalifikacije, so bili v dramatični tekmi, polni preobratov, boljši s 104:100. Luka Dončić, ki je pred dvobojem prejel nagrado MVP za najkoristnejšega košarkarja za marec v zahodni konferenci, je bil z novim trojnim dvojčkom – 30 točk, 12 skokov in 11 asistenc – spet najboljši posameznik na parketu, a ni imel prave pomoči soigralcev. Glavni krivec za poraz je bila slaba predstava "rezervistov" Dallasa, ki so skupaj zmogli pičlih 13, medtem ko so domači dosegli kar 39 točk. Okoli šestega mesta, ki še neposredno pelje v izločilne boje, je v zahodni konferenci nastala velika gneča. Kar štiri ekipe loči le ena zmaga, v ozadju pa letijo tudi LA Lakers, ki so od Dallasa na petem mestu oddaljeni za dva skalpa.

Golden State Warriors : Dallas Mavericks 104:100 (80:74, 49:49, 28:27) Učinek Luke Dončića 30 (met za 3 5/11, za 2 6/11, 3/4 prosti meti), 12 sk., 11 as., 5 izg. žog v 39 min. Strelci: Wiggins 23, Thompson in Paul 14, Curry 13; Dončić 30, 12 sk., 11 as., Irving 27, Washington 20

Vstop v tekmo je bil za Dallas Mavericks sanjski. Trojke so deževale v Chase Centru v San Franciscu, potem ko so bili učinkoviti P. J. Washington, Kyrie Irving in Luka Dončić, zato je bilo ekspresno hitro 9:0. Na drugi strani je z enako mero vrnil Klay Thompson in nakazal, da pot nikakor ne bo enosmerna, pa čeprav je Dallas v goste prišel s popotnico sedmih zaporednih zmag.

Po uvodni seriji Mavs je sledil priključek pri 11:11, našel pa ga je nihče drug kot prvi zvezdnik domače zasedbe Steph Curry, ki je prav tako zadel trojko. Domači so se prvega vodstva veselili pri 18:16 in imeli prednost tudi po koncu izenačene prve četrtine, ko je Chris Paul zadel štiri zaporedne točke za 28:27.

Luka Dončić še drugič zapored igralec meseca v NBA Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil še drugič zapovrstjo izbran za košarkarja meseca v zahodni konferenci severnoameriške lige NBA. Petindvajsetletni Ljubljančan je marca v povprečju dosegel 32,5 točke, 10,1 skoka ter 10,1 podaje na tekmo. S tem je še drugič v karieri mesec v NBA končal s trojnim dvojčkom in najmanj 30 točkami, kar je pred tem uspelo tudi Oscarju Robertsonu (petkrat) in Russllu Westbrooku (dvakrat). Dončić je z Dallasom pretekli mesec dosegel 11 zmag na 15 tekmah in na lestvici zahoda napredoval na peto mesto. Za Dončića je to peti naziv igralca meseca, odkar je oktobra 2018 prvič zaigral v NBA. To mu je uspelo še novembra 2019, nato pa še februarja in decembra 2022 ter letos februarja. Dončić je prvi po Joelu Embiidu, ki je ta naziv prejel dvakrat zapovrstjo (december 2022, januar 2023).

Vrhunci igre med Golden State Warriors in Dallas Mavericks

Dončić in Washington sta bila pri gostih v uvodni četrtini večinoma zadolžena za polnjenje domačega koša, potem ko sta skupaj dosegla 20 točk Dallasa, od tega slovenski košarkarski čarodej dvanajst – kot edini je preživel vse minute na parketu.

Gostje so morali tokrat igrati brez dveh košarkarjev, ki se spopadata s poškodbami. Skrb vzbujajoče so težave centra Derecka Livelyja II, ki ima nevšečnosti z desnim kolenom in bi lahko bil po besedah glavnega trenerja Jasona Kidda z igrišč odsoten do dveh tednov. Ob vrnitvi v Dallas bo opravil slikanje, ki bo pokazalo razsežnost težav. Branilec Josh Green se medtem ubada s poškodbo desnega gležnja.

Vroč je postajal Curry in popeljal domače do +13, nato sta udarec vrnila Dončić in Curry

Skoraj šest minut počitka je Kidd odmeril Dončiću, ki je na klopi spremljal soigralce v dvoboju z Bojevniki. Ti so si pri 39:34 priigrali prvo bolj otipljivo prednost. A se vlak domačih ni zaustavljal. Nihče drug kot Curry je s trojko poskrbel za vodstvo z 42:34, vendar to še ni predramilo Kidda, da bi se odzval z minuto odmora.

Steph Curry je imel tokrat veliko pomoč soigralcev. Foto: Guliverimage

Ko je prvi zvezdnik domače zasedbe zadel novo, svojo tretjo, pa je gostujoči trener po delnem izidu 17:2 za Golden State vendarle poklical svoje košarkarje na krajši posvet. Zelo slab doprinos je imela klop Dallasa, ki je do tega trenutka dosegla pičle tri točke, domači rezervisti pa so jih v skupno malho prispevali že 17.

Vrhunci Dončićeve igre

Razlika 13 točk je bila tako najvišja v prvem polčasu, ko je rezultat v 21. minuti na semaforju kazal 49:36. Jasno, po košu Curryja. Dončić je bil tisti, ki je s trojko prebudil gostujočo zasedbo. V navezi z Irvingom – 12 točk v prvem polčasu – sta poskrbela, da se je Dallas ekspresno vrnil v igro za zmago. Piko na i delnemu izidu 13:0 je postavil Dante Exum in gostujoči košarkarji so lahko šli bistveno bolj mirno na krajši oddih v garderobo.

Dončić vroč ob vstopu v tretjo četrtino, ki pa se je končala klavrno

Naveza Dončić-Irving je odločno vstopila tudi v tretjo četrtino in po njunih novih trojkah je imel Dallas vnovič naskok pri 55:49. Zlasti slovenski virtuoz je spet pokazal svoj razkošen repertoar. Najbolj vroč je bil med vsemi in hitro vknjižil enajst točk, ob tem podelil štiri asistence, da je Dallas vodil z 71:66.

Na različne načine so skušali košarkarji Golden State Warriors zaustaviti Luko Dončića. Foto: Guliverimage

Nekako v stilu prvega polčasa smo tudi v drugem videli vrnitev Golden Stata, ki je imel v svojih vrstah razpoloženega Andrewa Wigginsa. Vroč je bil tudi rezervist Mosey Moody. Prav po njegovi četrti trojki iz petih poskusov so se domači pri 71:71 vrnili v boj za potrebno zmago lovu za dodatne kvalifikacije za končnico.

Ko je svoje dodal še veteran Paul, je bil Golden State po zaključku tretje četrtine, ki jo je Dončić presedel na klopi, spet pri prednosti šestih točk (80:74), ki so bile posledica delnega izida 19:6.

Zanimivo je bilo, da je domačim uspel veliki met ob odsotnosti Curryja, ki je na klopi le ploskal predstavi svojih soigralcev, ti so sprva kmalu vodili za devet (83:74), po 21. točki Wigginsa pa je bilo sedem minut in pol pred koncem že 90:79.

Kidd razumljivo ni bil zadovoljen z igro, zato se je odločil za minuto odmora, ki je imela učinek, saj so se gostje v dobre pol minute igre z delnim izidom 5:0 hitro približali na znosnih šest točk zaostanka (84:90).

Veteran Green dokončno prevesil tehtnico na stran domačih

Z dogodki ni bil zadovoljen niti domači strateg Steve Kerr, ki je skušal prekiniti niz gostov. A so se ti postopno vračali v igro za osmo zaporedno zmago. Ko je Dončić s podajo čez celotno igrišče zaposlil centra Daniela Gafforda in vknjižil deveto asistenco, je bil Dallas le še pri dveh točk zaostanka (90:92), Kerr pa je zahteval novo minuto odmora.

In kdo je bil končni junak tekme? Veteran Draymond Green. Najprej je v zaključku blokiral met Gafforda, v nasprotnem napadu pa zadel za 100:92. Gostje so se po dveh trojkah Irvinga in Washingtona 26 sekund pred koncem sicer približali na 98:102, nato devet sekund pozneje na pičli dve točki zaostanka (100:102), vendar je bilo premalo časa za preobrat in domači so se s 104:100 veselili pomembne zmage v boju za dodatne kvalifikacije za končnico.

Luka Dončić je dosegel nov trojni dvojček – 30 točk, 12 skokov in 11 asistenc –, a ni mogel biti zadovoljen, saj je upal na zmago.

Na gostovanju v San Franciscu se je tako prekinila zmagovita serija Dallasa, ki je po sedmih zaporednih zmagah tekmecu moral priznati premoč. S porazom so Mavs zdaj pri identičnem izkupičku kot New Orleans Pelicans (45 zmag in 30 porazov) in so sosedi na petem in šestem mestu zahodne konference. Imajo pa Pelicans boljši medsebojni izkupiček – obe ekipi sta sicer dobili po dva medsebojna obračuna, vendar imajo Pelicans boljšo koš razliko.

Dončić in druščina se zdaj selijo v domači American Airlines Center, kjer bodo v noči na petek najprej gostili Atlanta Hawks, proti katerim je slovenski košarkar letos dosegel rekordnih 73 točk, v soboto sledi "povratni" obračun z Golden State Wariors, v nedeljo pa nato ob 21.30 po slovenskem času še tekma s Houston Rockets.

Neizprosen boj za končnico. Kar pet ekip bije posebno bitko.

V zaključku rednega dela lige NBA – Dallas mora odigrati še osem tekem – se obeta izjemno razburljiv boj v zahodni konferenci, kar zadeva neposredno uvrstitev v končnico. Peti Dallas in deveti LA Lakers ločita vsega dve zmagi. Kar pet ekip se bo torej borilo, da bi se izognile dodatnim kvalifikacijam. LeBron James in druščina so s 128:111 premagali Toronto Raptors, Sacramento Kings, ki so na sedmem mestu in so morali pred dnevi dvakrat priznati premoč Dallasu, so bili uspešnejši od LA Clippers (109:95). Zadnji imajo na primer na četrtem mestu na računu dve zmagi več od Dončićevega Dallasa, hkrati pa tudi boljši medsebojni izkupiček.

Spektakel med Jokićem in novincem Wembanyamo

Nikola Jokić in Victor Wembanyama sta bila središču pozornosti dvoboja med Denver Nuggets in San Antonio Spurs, ki so ga s 110:105 dobili Jokić in druščina.

Srbski košarkar, ki mu delnice v boju za MVP rednega dela lige NBA najvišje kotirajo, je dosegel 42 točk in prekosil favorita za novinca leta.

Jokić je tudi pobral 16 skokov in imel šest asistenc. Wembanyama je dosegel 23 točk, 15 skokov, osem asistenc in podelil kar devet blokad.

"Nocoj je imel 600 blokad, ampak smo zmagali," je dejal Jokić in se razveselil dejstva, da je Denver preskočil Oklahomo City na vrhu zahodne konference.

Nuggets (53-23) so prevzeli rahlo prednost pred Oklahomo, ki je morala priznati premoč Philadelphii 76ers. Košarkarji Minnesote Timberwolves (52-23) so ohranili korak z Oklahomo, potem ko so s 113:106 premagali Houston Rockets

Vrnitev Embiida upanje za Philadelphio

Joel Embiid je s štirimi zadetimi prostimi meti v zadnjih 40 sekundah popeljal Philadelphio do zmage in dvoboj končal pri 24 točkah. To je bila njegova prva tekma po devetih tednih premora, ki je bil posledica operacije kolena. S 109:105 so tako padli letos vroči košarkarji ekipe Oklahoma City Thunder.

Embiid je dodal sedem asistenc in šest skokov v skoraj 30 minutah – vendar je najpomembnejše, da je ekipi prinesel samozavest, da lahko Sixers rešijo svojo sezono in pridejo v končnico z lanskim MVP rednega dela lige NBA.

Liga NBA. 2. april:

Lestvica:

