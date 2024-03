Zalučal žogo med občinstvo, zdaj bo moral plačati

San Antonio je tudi po zaslugi visokoraslega novinca po podaljšku ugnal kratkohlačnike s 130:126. Wembanyama je ob tem dosegel 40 točk, 20 skokov in sedem podaj, strelsko pa je bil še bolj razpoložen Jalen Brunson, ki je za Newyorčane dosegel 61 točk.

Victor Wembanyama has been fined $25,000 for throwing Jalen Brunson’s 60 point game ball into the stands 😳



