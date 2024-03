Dončić nocoj navija za Boston

V noči na nedeljo se v ligi NBA igrajo samo tri tekme, je pa že prva toliko bolj zanimiva: Boston Celtics (57 zmag, 16 porazov) gostujejo v New Orleansu. Najboljša ekipa lige lahko z zmago pomaga Luki Dončiću, ki skuša ujeti Pelicanse. Ti imajo 45 zmag in 28 porazov, torej so zmago boljši od Dallas Mavericksov.