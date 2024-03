Pred izjemnim Dončićem le še eden

Vodstvo košarkarske lige NBA je danes objavilo novo lestvico za naziv MVP lige. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je glede na zadnje napovedi skočil na lestvici in zdaj zaostaja le še za Srbom Nikolo Jokićem (Denver Nuggets).

Luka Dončić je že skozi celotno sezono v izjemni formi, v povprečju dosega 33,9 točke, 9,1 skoka in 9,8 asistence na tekmo. Je prvi strelec lige, drugi asistent in drugi najboljši pri metu za tri točke. Kljub več kot odličnim individualnim predstavam pa v boju za MVP lige vsaj do zdaj ni bil uvrščen tako visoko, kot je v tem tednu. Na račun boljših ekipnih predstav Dallasa, ki je na zadnjih desetih tekmah izgubil le enkrat, in sicer na tekmi z Oklahomo, ki jo je Dončić izpustil, ter se povzpel na šesto mesto zahoda, pa vse višje in višje kotirajo tudi delnice Dončića v boju za najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone. Ljubljančan je v obdobju zadnjih desetih tekem v povprečju dosegal 29,8 točke, 9,8 skoka in deset asistenc, vse večjo vlogo pa ima tudi pri obrambnih nalogah, kjer v povprečju vknjiži 1,7 ukradene žoge na obračun.

Fantastični 25-letni košarkar je v začetku marca na kar šestih zaporednih tekmah dosegel trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami, kar doslej ni uspelo še nobenemu košarkarju, hkrati pa je postal tudi prvi košarkar v zgodovini, ki je na petih zaporednih srečanjih ob trojnem dvojčku dosegel vsaj 35 točk. "Dončić ima več trojnih dvojčkov s 30 dosežnimi točkami kot štirje še aktivni superzvezdniki skupaj (LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić in James Harden), ki imajo skupaj devet priznanj MVP," so zapisali pri NBA.

Pred Dončićem je na lestvici le Nikola Jokić, ki je z Denverjem na vrhu zahodne konference, v povprečju pa dosega 26,1 točke, 12,2 skoka in devet asistenc na srečanje.

Takoj za Dončićem je na lestvici Shai Gilgeous-Alexander, ki je padel z drugega mesta. V prvi peterici sta še Giannis Antetokounmpo, ki je bil prejšnji teden tretji z Dončićem, in Jayson Tatum.

Preberite še: