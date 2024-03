Dončićevi se pripravljajo na Sacramento in navijajo za Milwaukee Bucks

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks imajo v košarkarski ligi NBA prost večer, pripravljajo se na sobotni spopad s Sacramentom, v noči na petek pa bodo pesti stiskali za Milwaukee Bucks, ki gostujejo v New Orleansu. Pelicans so na lestvici zahodne konference mesto pred Dončićevim Dallasom, imajo zmago več in poraz manj. Če jih Giannis Antetokounmpo in druščina premagajo, Mavericks pa še enkrat vzamejo skalp Sacramenta, bosta ekipi povsem izenačeni. V edini preostali tekmi večera se bosta pomerili moštvi Atlanta Hawks in Boston Celtics.