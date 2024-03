Naveza Dončić-Irving blestela ob nori zmagi Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so v velikem slogu prišli do izjemno pomembne in velike zmage. V neposrednem boju za šesto mesto zahodne konference so na gostovanju pri Sacramento Kings na krilih Luke Dončića in Kyrieja Irvinga zmagali s kar 132:96 in se podpisali še pod peti zaporedni uspeh, po katerem je Dallas zdaj zasidran na šesto pozicijo zahoda, ki še vodi neposredno v končnico. Dončić je ob visoki prednosti Dallasa celotno zadnjo četrtino presedel, srečanje pa je končal pri 28 točkah, 11 skokih in šestih asistencah.

Sacramento Kings : Dallas Mavericks 96:132 Strelci: Fox 18, Murray 17, Sabonis 12 (11 sk., 9 as.); Dončić 28 (11 sk., 6 as.), Irving 24 (8 as.), Hardaway Jr. 22, Washington 14 (13 sk.)

Učinek Luke Dončića: 28 točk (6/10 za 2, 4/8 za 3, 4/5 prosti meti), 11 sk., 6 as., 3 ukr. žoge, 4 izg. žoge v 31:41

"Zelo pomembna in velika tekma," je obračun s Sacramentom po zadnji zmagi Dallasa pred gostovanjem v Kaliforniji razlagal Luka Dončić, ki je skupaj s Kyriejem Irvingom, še enkrat več dokazal, da se ne ustraši izziva in velikih tekem. Prva zvezdnika Teksašanov sta ob za Dallas zlata vredni zmagi nad Sacramentom skupaj dosegla 52 točk, ob tem pa vsak v svojem momentu v drugi in tretji četrtini prispevala levji delež k uspehu. Mavericks so po 43. zmagi sezone (ob tem imajo še 29 porazov) sami na šestem mestu zahoda, z zmago več in porazom manj od sedmega Sacramenta, ki bo tekmec Dallasa tudi v petek. Z razmerjem 42-30 je na osmem mestu Phoenix.

Predstava Luke Dončića:

Dallas je slavil še petič zapored, skupno pa je teksaška ekipa na zadnjih enajstih tekmah zmagala devetkrat, hkrati pa je to za Mavericks prva zmaga proti Sacramentu na tretji medsebojni tekmi v sezoni. Dončić, ki je ob prihodu na ogrevanje zaradi težav z ahilovo tetivo vidno šepal, je ob nenadejano tako visoki zmagi Dallasa lahko počival skozi celotno zadnjo četrtino, kljub temu pa je bil na koncu z 28 točkami, enajstimi skoki in šestimi asistencami prvi igralec srečanja. Sledil mu je Irving s 24, od tega jih je kar 18 dosegel v drugem polčasu.

"On je Batman, jaz sem Robin (smeh, op. p.). Res je neverjeten, pa ne samo on, celotna naša ekipa je odlična. V prvem planu pa je Kyrie izjemen človek, vsi se res odlično razumemo. Kemija je trenutno res na pravem nivoju. Še vedno pa je pomembno, da gremo tekmo za tekmo. Danes je bila res težka tekma, še posebej, ker smo dan pred tem gostovali pri Utahu, tudi navijači tu so odlični. Pomembno je, da čez dva dni nadaljujemo v tem ritmu. Naša obramba je vedno boljša in boljša, veliko komuniciramo in v tem stilu moramo zdaj samo nadaljevati," se je po koncu na široko smejalo Dončiću, ki je bil ob vzklikih soigralcev, da je MVP, odlično razpoložen.

Odlično razpoloženi Dončić ob visokem vodstvu Dallasa:

Mark Cuban is all smiles as Luka Doncic catches Derrick Jones Jr. lacking 😅pic.twitter.com/kss6t2doFp — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 27, 2024

Vrhunci tekme:

Dallas naravnal merilne naprave, Dončić v drugi četrtini letel

Kralji so srečanje pred domačimi navijači odprli z rezultatom 5:0, po minuti in pol igre pa je s trojko po asistenci Dončića Dallas na rezultatsko tabelo vpisal P. J. Washington. Ta je ob Dončiću ob dveh zaporednih trojkah gostov na polovici igre v prvih dvanajstih minutah poskrbel za prvo vodstvo gostov (17:15). Dallas, ki je bil znova brez Josha Greena, je bil v prvi četrtini napram zadnjim tekmam vroč pri metu za tri točke, prvi tri poskuse na tekmi je unovčil Washington, skupno pa so Mavericks v prvih dvanajstih minutah zadeli pet trojk iz sedmih poskusov, tudi sicer so iz igre v prvi četrtini metali s skoraj 55-odsotno natančnostjo, na račun tega pa so po prvem delu srečanja vodili z 31:28.

Dončić se je v drugi četrtini podpisal pod 19 od skupno 27 točk Dallasa. Foto: Reuters

Druga četrtina v Golen 1 Centru je postregla s pravim strelskim šovom Dončića, ki je vidno motiviran vlekel voz gostov. V drugih dvanajstih minutah srečanja se je Slovenec podpisal pod 19 od skupno 27 točk Dallasa, skupno jih je v prvem polčasu dosegel 26, temu dosežku pa dodal še sedem skokov in pet asistenc. Mavericks so sicer po polovici druge četrtine po delnem izidu 12:3 Sacramentu ušli na 46:38, slabe tri minute pred najdaljšim odmorom na tekmi pa je po step back trojki prednost zasedbe Jasona Kidda znašala devet točk (54:45), a gostitelji niso dopustili, da bi se Dallas odlepil in se vselej vrnili v igro. Gostje so na glavni odmor v garderobo odnesli prednost z 58:53. Ekipi sta v prvem polčasu skupaj dosegli 17 trojk, Dallas je unovčil deset metov iz 18 poskusov, Sacramento je bil polovično uspešen (7/14). Pri kraljih je De'Aaron Fox v prvem polčasu dosegel 14 točk.

Dončiću sledil še Irving

Če je bil v drugi četrtini izjemno razpoložen slovenski as, pa je ta na začetku tretjega dela srečanja štafetno palico predal Kyrieju Irvingu, ki se je razletel po igrišču, po slabih treh minutah in pol igre v tretjem delu pa je s trojko Dallas popeljal do prvega dvomestnega vodstva (73:61). Zgledu Irvinga so nato sledili še drugi in z delnim izidom 15:2 pobegnili na +19 (82:63). Trener domače zasedbe Mike Brown je nato skušal ukrepati z minuto odmora, a je prednost Dallasa zatem še narasla, po trojki Danteja Exuma pa je pet minut pred koncem tretje četrtine prvič presegla 20 točk (87:65). Prav toliko je prednost ekipe iz Teksasa znašala tudi pred začetkom zadnje četrtine (96:76).

Kyrie Irving se je razigral v drugem polčasu. Foto: Reuters

Vprašanje o zmagovalcu je bilo tako bolj kot ne odločeno že pred začetkom zadnje četrtine, saj se Dallas kljub visoki prednosti ni uspaval. Dončić se je lahko ob visoki prednosti že ob koncu tretje četrtine usedel na klop in celoten zadnji del srečanja vidno zadovoljen in nasmejan spremljal predstavo svojih soigralcev, ki so bili še naprej razred zase. Dallas je na največ vodil s kar 39 točkami prednosti, na koncu pa se veselil zmage s 132:96. Gostje so ob velikanski zmagi zadeli kar 22 trojk iz 39 poskusov, skupno so imeli več kot 55-odstotni izkupiček meta iz igre. Na drugi strani jih je Sacramento ob 38,9-odstotnem izkupičku meta iz igre zadel enajst iz 30 metov.

Sabonis je še na 55. zaporedni tekmi vknjižil dvojni dvojček. Foto: Reuters

Poleg Dončića in Irvinga je mejo 20 doseženih točk pri Dallasu presegel še Tim Hardaway Jr., ki je prispeval 22 točk (4/6 za 3), pod štiri trojke pa se je ob 14 točkah in 13 skokih podpisal Washington. Pri gostiteljih je ob mizernem drugem polčasu vloga prvega strelca pripadla Foxu z 18 točkami, Domantas Sabonis je 12 točkam dodal enajst skokov in devet asistenc. Sabonis je še 55. tekmo zapored dosegel dvojni dvojček, s čimer se je na prvem mestu franšize izenačil s Jerryjem Lucasom, ki mu je ta dosežek uspel leta 1968. Litovec se je s tem dosežkom na večni lestvici lige NBA na devetem mestu izenačil z Elvinom Hayesem in že omenjenim Lucasom.

Ekipi se bosta v noči na soboto v glavnem mestu Kalifornije pomerili še enkrat (3.00), zatem pa Dallas v noči na ponedeljek čaka gostovanje v Houstonu.

Zadnjih 10 tekem Dallasa v rednem delu sezone:



29. 3. - Sacramento Kings (42 zmag - 30 porazov)

31. 3. - Houston Rockets (36-35)

2. 4. - Golden State Warriors (37-34)

4. 4. - Atlanta Hawks (32-39)

5. 4. - Golden State Warriors (37-34)

7. 4. - Houston Rockets (36-35)

9. 4. - New Orleans Pelicans (44-28)

10. 4. - Miami Heat (39-33)

12. 4. - Detroit Pistons (12-60)

14. 4. - Oklahoma City Thunder (50-21)

Maraton v Milwaukeeju

S pravim maratonom pa je postregla tekma v Fiserv Forumu v Milwaukeeju med domačimi Bucks in Los Angeles Lakers. Ti so se na koncu kljub odsotnosti LeBrona Jamesa, ki je manjkal zaradi poškodbe gležnja, po dveh podaljških veselili zmage s 128:124. Milwaukee je srečanje sicer silovito odprl, vodil z 29:10, a so se Lakers zahvaljujoč četrti četrtini, ki so jo dobili s 27:13, vrnili v igro. Za prvi podaljšek je bil 44 sekund pred koncem rednega dela s črte prostih metov uspešen Taurean Prince, ki je izid poravnal na 101:101. Moštvi zatem v zaključku nista več našli poti do koša, obračun pa se je prevesil v podaljšek.

Austin Reaves se je podpisal pod 29 točk, 14 skokov in 10 asistenc. Foto: Guliverimage

Tudi drugi podaljšek so Lakers izsilili na račun prostih metov, tri sekunde pred koncem prvih dodatnih petih minut je rezultat na 117:117 izenačil D'Angelo Russell. Ta je bil nato zanesljiv tudi v drugem podaljšku, ko je 15 sekund pred koncem goste popeljal v vodstvo s 126:121. Milwaukee je nato ob trojki Malika Beasleyja dve sekundi pred koncem zaostanek še znižal na 124:126, a je poraz Bucksov dokončno zapečatil Anthony Davis, ki je nato ob uspešno izvedenih prostih metih jezernike popeljal do zmage s 128:124. Davis je bil na koncu s 34 točkami in kar 23 skoki prvi igralec Lakersov, Russell je 29 točkam dodal še 12 asistenc, medtem ko je trojni dvojček vknjižil Austin Reaves (29 točk, 14 skokov, 10 asistenc). Trojni dvojček pa je na drugi strani v statistiko vpisal tudi Giannis Antetokounmpo (29 točk, 21 skokov, 11 asistenc), pod 27 točk se je podpisal Damian Lillard. Lakers so v gosteh izvajali kar 32 prostih metov, zadeli so jih 30, na drugi strani jih je imel Milwaukee na voljo skoraj polovico manj.

Golden State Warriors so na račun boljšega drugega polčasa s 113:92 premagali Miami Heat. Bojevniki so bili v drugem polčasu boljši s 60:37 in se na koncu veselili svoje 37. zmage v sezoni. Klay Thompson je dosegel 28 točk, Jonathan Kuminga jih je prispeval 17. Pri Miamiju je bil strelsko najbolj razpoložen Bam Adebayo s 24 točkami, ujel je devet odbitih žog.

Liga NBA, 26. marec:

Lestvica: