Dončić le še korak od skoka na elitni lestvici, San Antonio na pomoč Dallasu

Košarkarji Dallas Mavericks so se v ligi NBA podpisali še pod svojo četrto zaporedno zmago. Zasedbi Jasona Kidda je bila na gostovanju pri Utah Jazz za zmago s 115:105 dovolj solidna zadnja četrtina, po kateri so se Mavericks podpisali pod nov pomemben uspeh v boju za končnico. Luka Dončić je srečanje končal s svojim 19. trojnim dvojčkom v sezoni - 29 točk, 12 skokov, 13 asistenc. Ob tem je šel Dallasu na roke tudi razplet srečanja med San Antonio Spurs in Phoenix Suns, ki so ga dobili prvi.

Utah Jazz : Dallas Mavericks 105:115 Strelci: Markkanen 34 (6/9 za 3), Collins 21 (11 sk.), Sexton 20; Dončić 29 (12 sk., 13 as.), Kyrie Irving 27, Washington 16, Gafford (11 sk.) in Hardaway Jr. 13

Učinek Luke Dončića: 29 točk (8/13 za 2, 2/11 za 3, 7/8 prosti meti), 12 sk., 13 as., 1 ukr. žoga, 1 blokada, 4 izg. žoge v 41:11

Na svoji 71. tekmi sezone so se košarkarji Dallas Mavericks podpisali še pod svojo 42. zmago v sezoni. Čeprav je Dallas na papirju proti Utahu čakala "lahka" naloga, pa se je gostovanje v Delta centru za Dallas znova izkazalo za težak zalogaj, saj so Mavs v Delta centru prišli šele do svoje druge zmage na zadnjih 15 gostovanjih rednega dela pri Utahu. Dallas je tokrat svoje delo opravil v zadnji četrtini in prišel še do četrte zaporedne zmage, ki ima v boju za končnico veliko težko. Na drugo strani Jazz ne najdejo poti iz začaranega kroga porazov, na zadnjih štirinajstih tekmah so slavili le dvakrat, od odmora All-Star pa se ponašajo z najslabšo obrambo v ligi, brez zmage so na zadnjih šestih zaporednih tekmah.

Vrhunci tekme:

Luka Dončić se je ob zmagi podpisal še pod svoj 19. trojni dvojček v sezoni, skupno pa že svoj 75. v karieri, s čimer je na večni lestvici trojnih dvojčkov le še enega oddaljen od Jamesa Hardna, ki zaseda osmo mesto. Slovenski košarkar sicer ni imel najboljšega strelskega dne, zadel je le dve trojki iz enajstih poskusov, a je odlično zaposloval svoje soigralce, in na koncu tekmo končal z 29 točkami, 12 skoki in 13 asistencami.

Košarkarji z največ trojnimi dvojčki v ligi NBA: 1. 198 - Russell Westbrook

2. 181 - Oscar Robertson

3. 138 - Magic Johnson

4. 127 - Nikola Jokić

5. 110 - LeBron James

6. 107 - Jason Kidd

7. 78 - Wilt Chamberlain

8. 76 - James Harden

9. 75 - Luka Dončić

10. 59 - Larry Bird

"Odlično, dosegli smo novo pomembno zmago. Res je dober občutek, ko imaš v odločilnih momentih v zadnji četrtini na parketu igralca kot sta Luka in Kyrie. Res sta nekaj posebnega in res mi je v čast, da ju lahko opazujem. Vesel sem, da sem del te ekipe in da smo dosegli svoj cilj," je po koncu glavna akterja Dallasa Dončića in Kyrierja Irvinga v prvem komentarju po srečanju pohvalil P. J. Washington, ki je v zadnji četrtini prispeval izredno pomembni trojki v odločilnem nizu Dallasa.

Nov zaspan začetek

Pot do zmage je bila za Dallas, ki znova ni mogel računati na poškodovanega Josha Greena, tokrat še za odtenek bolj strma od tiste v American Airlines centru pred nekaj dnevi. A tokrat so se za razliko od zadnjega srečanja varovanci Jasona Kidda podali na gostovanje v Delta center, na katerega od zadnjega obračuna zagotovo niso imeli lepih spominov. Mavericks so namreč na zadnji tekmi v Salt Lake Cityju po eni slabših predstav v sezoni na novega leta dan klonili s kar 90:127. Tudi tokratni začetek podobno kot v četrtek na domačem parketu za Mavse ni pretirano obetal.

Dončić je v prvem polčasu zgrešil vseh pet poskusov za tri točke, Foto: Reuters

Gostitelji so po šestih tekmah odsotnosti pozdravili vrnitev Jordana Clarksona, svoje merilne naprave pa je že v prvem polčasu napram zadnji medsebojni tekmi pošteno naravnal finski zvezdnik Lauri Markkanen, ki je že v prvem polčasu dosegel 20 točk, v Dallasu je na celi tekmi zbral 21 točk. Dallas je imel že v prvi četrtini veliko težav z igro v obrambi, ki je bila v tej sezoni že večkrat rak-rana predstav zasedbe iz Teksasa. Utah je prvo četrtino dobila z 41:37, korak pred Dallasom pa je bila ves čas tudi v drugi četrtini, v kateri je šest minut pred koncem prvega polčasa po košu Taylorja Hendricksa povedla za osem, kar je bila sicer najvišja prednost v prvih 24 minutah tekme.

Dončić je v prvem polčasu zgrešil vseh pet metov za tri točke, iz igre je skupno zadel trikrat iz 12 poskusov, prvi polčas je končal pri devetih točkah, je pa odlično zaposloval svoje soigralce pod košem, skupno je v prvih dveh četrtinah nabral deset asistenc, strelsko pa je bil v prvem polčasu pri Dallasu najbolj ogret Tim Hardaway Jr., ki je dosegel 13 točk, bil je nezgrešljiv pri metu za tri točke (3/3), a nato v drugem polčasu s črte za tri v šestih poskusih ni več našel cilja. Napram zadnji medsebojni tekmi, na kateri so Jazz na celotni tekmi zadeli le štiri trojke, so jih tokrat zadeli osem že v prvem polčasu, na odmor pa so se podali s prednostjo 66:61.

Markkanen je bil s 34 točkami prvi strelec srečanja. Foto: Reuters

Zadnja četrtina dovolj za uspeh

Dallas je nato v tretji četrtini od zaostanka s 70:77 z delnim izidom 13:2 prešli v vodstvo. V glavni vlogi preobrata sta bila Dončić in Irving, slovenski as je dobrih šest minut pred koncem tretjega dela s step backa zadela trojko za vodstvo z 80:79, kar je bilo za goste prvo vodstvo na tekmi po začetnih 6:5. V izenačenem nadaljevanju sta se nato zasedbi v zadnjo četrtino podali povsem poravnani (88:88).

V zadnjem delu srečanja so se domači slabih devet minut pred koncem po alley-oop zabijanju Walkerja Kesslerja in asistenci Clarksona še približali na 96:97, nato pa je Dallas pod taktirsko palico Dončića z delnim rezultatom 12:0 tehtnico prevesil na svojo stran. Slovenski as je zadeval iz prodorov, svoje pa je z dvema trojkama dodal še Washington. Dallas je nato srečanje le še mirno in brez pretresov pripeljal do konca ter se veselil zmage s 115:105. Poleg Dončića, ki je bil z 29 točkami prvi strelec gostov, je bil v Dallasu strelsko najbolj učinkovit Irving s 27 točkami, Washington jih je dodal 16. Pri gostiteljih je Markkanen obračun končal pri 34 točkah (6/9 za 3) in sedmih skokih, John Collins je ob 21 točkah ujel še enajst odbitih žog.

Dallas zdaj čakata izredno pomembni gostovanji pri Sacramentu, prva že v noči na sredo ob 3. uri zjutraj po slovenskem času. "Kot smo se pogovarjali pred tem nizom gostovanj je ta tekma prvi korak v nizu pomembnih tekem. Opravili smo ta prvi test. Zdaj nas čaka Sacramento, obe ekipi se bomo v to srečanje podali z manj kot dnevom odmora od zadnje tekme, čaka nas ena najboljših ekip v ligi, na gostovanju pri njih je vedno težko igrati, tako da nas čaka dober preizkus," je po zmagi v Salt Lake Cityju in pred izjemno pomembnim obračunom dejal strateg Jason Kidd.

Bogdan Bogdanović je dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Za izjemen preobrat so v noči na torek poskrbeli košarkarji Atlante, ki so proti vodilni ekipi lige Bostonu v drugi četrtini zaostajali že za 30 točk (38:68), a na koncu prišli do velike zmage. Hawks so na koncu slavili s 120:118, Celtics pa so na drugi strani prekinili niz devetih zaporednih zmag. Prvi mož ob velikem povratku je bil v dresu Atlante De'Andre Hunter, ki je dosegel 24 točk, dve točki manj je dosegel Bogdan Bogdanović, oba sta zadela po štiri trojke. Bostonu pa na koncu ob težkem porazu ni pomagalo niti 37 točk prvega igralca ekipe Jaysona Tatuma. Atlanta je na koncu skupno dosegla 18 trojk, odločilni koš za zmago pa je ravno s trojko deset sekund pred koncem dosegel Hunter, ki je prednost Atlante takrat povišal na 120:116.

Veliko uslugo pa so Dallas Mavericks naredili košarkarji San Antonio Spurs, ki so s 104:102 ugnali Phoenix Suns, ki so klonili prvič po treh zaporednih zmagah. Za Phoenix je bil to 30. poraz v sezoni, ob tem imajo 42 zmag, tako da se na zahodu res obeta srhljiv boj za končnico. Devin Booker je proti San Antoniu 52 sekund pred koncem zadel dva prosta meta za vodstvo s 102:101, veliki junak Spursov pa je s trojko 29 sekund pred koncem za vodstvo in končnih 104:102 postal Jeremy Sochan, za katerega je bila to prva in tudi edina trojka na tekmi iz sedmih poskusov. Phoenix je imel nato še priložnost, a sta bila nenatančna tako Kevin Durant kot Booker. Pri Spursih, pri katerih zaradi zvina gležnja ni igral Victor Wembanyama, sta Sochan (18 skokov) in Devin Vassell na koncu dosegla po 26 točk, na drugi strani jih je Booker dosegel 36, Durant pa 29.

Trojka Sochana:

Jeremy Sochan's clutch three stuns the Suns! 🔥



An impressive win by the Spurs without Victor Wembanyama in the lineup.



SA(+500 ML) ✅🤑pic.twitter.com/1w5VjzGMCT — Betplay.io - Bitcoin Lightning Casino⚡ (@betplayio) March 26, 2024

Prvaki Denver Nuggets so s 128:103 zaustavili Memphis, Nikola Jokić je bil z 29 točkami, enajstimi skoki in osmimi asistencami prvi igralec tekme.

