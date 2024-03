Dončić navdušil v navezi z Irvingom, Dallas do posebnega rekorda #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA prišli še do tretje zaporedne zmage. Zasedba Jasona Kidda je v American Airlines areni s 113:97 premagala Utah Jazz in prišla do novega izjemno pomembnega uspeha v boju za končnico. Vloga prvega igralca srečanja je vnovič pripadla Luki Dončiću, ki je tekmo končal pri 34 točkah, devetih skokih in osmih asistencah, ob zmagi pa je Dallas s kar 18 uspešnimi zabijanji na enem samem srečanju podrl rekord franšize pa tudi postavil rekord sezone v ligi. Od tega jih je kar deset uspešno zaključil Daniel Gafford, ki je s 24 točkami postavil svoj strelski rekord v dresu Dallasa.

Dallas Mavericks : Utah Jazz 113:97 Strelci: Dončić 34, Gafford 24 (10/11 met iz igre), Irving 16 (7 as.), Jones Jr. 12; Markkanen 21 (1/9 za 3), Sexton 20, George 18

Učinek Luke Dončića: 34 točk (7/13 za 2, 4/10 za 3, 8/12 prosti meti), 9 sk., 8 as., 4 ukr. žoge, 4 izg. žoge v 34:40

Vrhunci tekme:

Sedemdeseta tekma Dallas Mavericks v tej sezoni lige NBA se je za zasedbo iz Teksasa končala s pomembno zmago. Mavericks so v izjemno izenačeni konkurenci na zahodu še enkrat več pokazali, da v boju za neposredno uvrstitev v končnico in šesto mesto mislijo resno, z drugo zmago na tretji medsebojni tekmi z Utah Jazz pa so se Mavericks, ki so tokrat pogrešali Josha Greena, podpisali pod skupno 41. zmago v sezoni. Skupno je bila to tretja zaporedna zmaga za moštvo Jasona Kidda, čeprav je Utah od All-Star vikenda izgubila kar 15 od skupno 18 odigranih tekem pa je imel Dallas predvsem v prvem polčasu ob ne preveč blesteči predstavi nemalo težav z nasprotnikom, a je na koncu vendarle prišel do zanesljive zmage.

Ob tem so Mavericks s kar 18 zabijanji podrli rekord franšize v tem aspektu igre, hkrati pa so postavili tudi rekord sezone med vsemi moštvi, ki so ga do zdaj s 17 zabijanji na enem srečanju držali Los Angeles Lakers. Za enega najbolj posebnih sta v tretji četrtini z navezo poskrbela Luka Dončić in Kyrie Irving. Dallas je 62 točk dosegel znotraj rakete in bil predvsem v drugem polčasu energetsko na pravi ravni. Dončić je obračun končal pri 34 točkah, devetih skokih in osmih asistencah, s temi je še posebej navduševal v drugem polčasu.

Akcija v navezi Dončić-Irving, ki je dvorano spravila na noge:

"Dobro smo prodirali pod koš, žoga je lepo krožila do rakete, o tem smo se veliko pogovarjali že na treningih. Fantje so se na parketu dobro iskali, vsi so bili neizmerno nesebični, kar so znali izkoristiti. Znali so poiskati tisto dodatno podajo, ki nam je omogočala lahke koše. Danes sem videl ogromno dobrih stvari, na katerih lahko gradimo, zadovoljen sem tudi z obrambo. Ta zasedba je v primerjavi z Dallasovimi prejšnjimi veliko bolj atletska in hkrati tudi hitra, lahko tekmuje v igri pod košema. Hkrati se fantje res odlično razumejo, vzdušje v garderobi je fenomenalno, spodbujajo eden drugega in to je glavno pri gradnji ekipe," je bil po zmagi zadovoljen trener Kidd.

Predstava Dončića:

Zaspan začetek

Srečanje v American Airlines centru se ni začelo po željah domače ekipe, saj je Utah, ki je pogrešala Jordana Clarksona, brez težav ekspresno povedla s 6:0, štiri točke je takoj prispeval finski zvezdnik in prvi zvezdnik ekipe Lauri Markkanen, ki je do srečanja z Dallasom izpustil sedem izmed zadnjih osmih srečanj za Jazz. Kot da bi se ponovila predstava iz San Antonia, tudi tokrat Dallas v uvodu ni naravnal svojih merilnih naprav, prvi koš iz igre pa so Mavs dosegli šele po treh minutah igre, ko je po protinapadu za 3:8 zabil P. J. Washington. Zatem je sledilo nekaj svetlih trenutkov v igri Dallasa, ki je s skupnim delnim izidom 9:0, v katerih je trojko prispeval tudi Luka Dončić, prešel v vodstvo. A tudi zatem navijači niso bili priča kakšni predstavi za košarkarske sladokusce, Kidd je že v prvih 12 minutah v iskanju razpoložene peterke v igro poslal kar deset košarkarjev, a je bil pri tem bolj ali manj neuspešen, izstopal je Dončić z 12 točkami, kljub temu pa so gostje prvo četrtino dobili s 27:26.

Daniel Gafford je v drugi četrtini ob boju za žogo prejel udarec v stegensko mišico. Foto: Reuters

Gafford prejel udarec, a se vrnil v drugem polčasu

Na srečo domačih navijačev je nato sledilo boljše nadaljevanje Dallasa, ki je drugo četrtino odprl z delnim izidom 9:0, pri gostih pa je nato strelski mrk po točno štirih minutah s črte prostih metov prekinil Markkanen. Nekaj skrbi je v zasedbo Dallasa prinesla poškodba Daniela Gafforda, ki je ob borbi za žogo z Micah Potterjem pod košem prejel udarec v stegensko mišico in odšepal v garderobo. Gostitelji so v nadaljevanju ves čas držali minimalno vodstvo, tik pred koncem prvega polčasa pa je s trojko ob tablo za prvo dvomestno prednost Dallasa in izid ob polčasu poskrbel Dončić (53:42). Slovenski košarkar je prvi polčas končal pri 21 točkah, zadel je tri trojke iz štirih poskusov. Na srečo Dallasa so košarkarji Utaha v prvem polčasu zadeli le eno trojko iz petnajstih poskusov, izgubili so deset žog, na drugi strani Dallas polovico manj, so pa domači unovčili le šest prostih metov iz 15 metov.

Drugi polčas, drugačen obraz Dallasa

Na veselje domačih se je po glavnem odmoru na parket vrnil Gaffordd, ob tem pa so domači odločno zakorakali proti novi zmagi, saj so tretjo četrtino odprli z delnim rezultatom 6:0, po katerih je prednost domačih zrasla na +17. Mavericks so se nato za nekaj minut proti najslabši obrambi lige od All-Star odmora naprej razleteli po igrišču ter z atraktivnimi potezami večkrat na noge spravili občinstvo v American Airlines dvorani. A gostje, ki so v tretjem delu zaostajali tudi z 19 točkami razlike, so v zaključku tretje četrtine zaostanek stopili na osem točk zaostanka, Dallas pa se je v zadnjih 12 minut podal s +10 (83:73).

Kyrie Irving in Luka Dončić sta Dallas popeljala do nove zmage. Foto: Guliverimage

Kljub temu v zadnjem delu dvomov o zmagovalcu ni bilo več. Mavericks so še naprej z atraktivnimi potezami in protinapadi polnili koš Jazz, ki so so se že nekaj minut pred koncem vidno vdali v usodo novega poraza, skupno svojega 41. v sezoni. Na koncu je Dallas prišel do zmage s 113:97, kljub temu da so zgrešili kar enajst prostih metov (17/28), a so bili boljši v skoku (56:45), ob tem so zadeli deset trojk iz 32 poskusov, Utah le štiri iz 30, ob tem pa so gostje izgubili kar 18 žog.

Poleg Dončića je pri Dallasu strelsko izstopal Gafford, ki je s pridom izkoriščal asistence soigralcev in na koncu dosegel 24 točk (10/11 met iz igre), prav vseh 20 točk iz igre pa je dosegel z zabijanji. "Ko smo pregnali začetno nervozo, smo znali zadržati našo konstantnost in pokazali naš pravi obraz. Tudi ko nam ni šlo, nismo hiteli in zaključevali na silo. Imeli smo nekaj hudih spodrsljajev v obrambi, a pomembno je, da smo ostali skupaj in prišli do te zmage," je po koncu dejal Gafford, ki je še zatrdil, da udarec, ki ga je prejel v drugi četrtini, ni pustil hujših posledic. Irving je ob zmagi prispeval 16 točk. Pri gostih je bil z 21 točkami (1/9 za 3) na koncu strelsko najbolj učinkovit Markkanen, Collin Sexton je dodal točko manj.

Dallas se bo z istim nasprotnikom pomeril v noči na torek (2.00), a bodo Mavericks tokrat gostovali. S tem bodo začeli niz gostovanj, ki ga bodo zatem nadaljevali z izredno pomembnima gostovanjema pri Sacramentu, nato pa Dallasa čakata še gostovanji pri Houstonu in Golden Statu.

Washington je na krilih Kyla Kuzme ugnal Sacramento. Foto: Reuters

Dallasu je na "pomoč" priskočil Washington, ki je na domačem parketu s 109:102 ugnal neposrednega tekmeca Mavericksov na zahodu Sacramento Kings, ki so po porazu na lestvici zdaj padli za Dallas. Wizards so na srečanju s kralji vodili tudi z 19 točkami naskoka, a so se gostje na začetku zadnje četrtine vrnili v igro in zaostanek znižali na 83:84, nato pa so celo povedli (88:87), a je Washinton odgovoril in se na koncu veselil prve zmage po petih zaporednih porazih. Kyle Kuzma je ob zmagi ekipe iz ameriške prestolnice dosegel 31 točk, pri Sacramentu jih je Da'Aaron Fox prispeval 25.

Prvaki Denver Nuggets so prišli še do svoje 49. zmage v sezoni, potem ko so s 113:100 premagali New York Knicks, ki je s porazom prekinil niz štirih uspešnih tekem. Prvi igralec srečanja je bil Nikola Jokić, ki se je podpisal pod trojni dvojček (30 točk, 14 skokov, 11 asistenc), točko več je sicer od njega v dresu Denverja dosegel Michael Porter Jr. Pri Knicksih je bil s 26 točkami in devetimi asistencami najbolj učinkovit Jalen Brunson.

Milwaukee Bucks so s 115:108 premagali Brooklyn Nets in se po porazu z Bostonom vrnili na zmagovite tirnice. Damian Lillard je ob zmagi dosegel 30 točk, podelil pa je še 12 asistenc, Giannis Antetokounmpo pa je ob 21 točkah ujel še devet odbitih žog. Mikal Bridges je za Nets, ki so izgubili petič zapored, dosegel 24 točk.

