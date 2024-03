Neverjetno, kaj se je zgodilo Dončiću v San Antoniu! #video

Košarkarji Dallasa so na gostovanju pri San Antoniu veljali za velikega favorita, na koncu pa za zmago trepetali skoraj do zadnje sekunde. Zmagali so s 113:107 in se še približali šestemu mestu zahodne konference, dvoboj, s katerim so v tej sezoni pometli s Spursi, saj so jih premagali še četrtič, pa je postregel z nevsakdanjo, bizarno statistiko Luke Dončića. Najboljši strelec lige NBA je resda vknjižil nov trojni dvojček (18 točk, 10 skokov in 16 asistenc), a je iz igre zadel le 6 od 27 metov. Njegov met je bil zgolj 22-odstoten. To je bila njegova najbolj skromna strelska predstava, odkar nastopa v ligi NBA!

San Antonio Spurs : Dallas Mavericks 107:113 (30:38, 56:65, 84:91)

Najboljši strelci: Jones 22 (trojke 4/5, 9 as.), Vassell 19, Johnson 14 (trojke 3/6), Sochan 13 (10 sk., 6 as.), Wembanyama 12 (11 sk., 6 blok, 5 izg. žog), Branham 11; Irving 28 (met iz igre 13/21, 7 sk.), Dončić 18, Exum 16 (trojke 4/4), Gafford 13 (8 sk.), Lively II 12

Učinek Luke Dončića: 18 točk (za tri 2/11, za dve 4/16, prosti meti 4/5), 10 sk., 16 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 40 minutah in 26 sekundah

Pred tekmo je Luka Dončić izvedel imena tekmecev v skupinskem delu olimpijskega turnirja v Parizu, če se bo Slovenija seveda na močnem kvalifikacijskem turnirju v Pireju prebila na veliko tekmovanje. Ne manjka močnih imen, tu sta Avstralija in Kanada, ki ju pozna odlično, tudi zaradi soigralcev, obstaja velika možnost, da bo v skupini tudi Španija.

Vrhunci dvoboja v San Antoniu:

Slovenski košarkarski zvezdnik je v dvoboj, ki ga je svetovna košarkarska javnost čakala z velikim zanimanjem, saj se je še zadnjič v tej sezoni pomeril s francoskim orjakom Victorjem Wenbanyamo. Ta ima za razliko od Dončića že zagotovljen nastop na letošnjih olimpijskih igrah, s svojim klubom v ligi NBA pa dosega neprimerno slabše rezultate od Dallasa. Spada med najslabše klube v tej sezoni, tako da je pred srečanjem s sosedi iz Teksasa veljal za avtsajderja. Glede na zadnjo razburljivo zmago Dallasa, ko je Kyrie Irving ob zvoku sirene z izjemnim košem popeljal Kiddovo četo do zmage nad prvakom Denverjem (107:106), je bilo pričakovati, da bo takšna zmaga napolnila Luko Dončića in druščino s samozavestjo.

V San Antoniu se je resda začelo po pričakovanjih, Dallas je kmalu prevzel vodstvo, Dončić pa je zadel uvodna meta iz igre, najprej trojko, nato še težaven met za dve točki ob prekršku, hkrati pa navdušil zbrano občinstvo s spektakularno podajo Derricku Jonesu Jr, ki je kmalu postala viralna na socialnih omrežjih. Začelo se je torej imenitno.

Neverjetna podaja Luke Dončića čez vse igrišče, po kateri je sledilo zabijanje Derricka Jonesa Jr.:

Izjemna podaja Luke Dončića proti Danteju Exumu, ki je neovirano zadel trojko:

Jeremy Sochan (levo) je povzročal Luki Dončiću veliko težav v obrambi. Foto: Reuters Nato pa se je tekma nadaljevala v bizarnem tonu, saj je postregla z nevsakdanjimi rečmi, ki jih košarkarska javnost ob spremljanju imenitnih predstav 25-letnega Ljubljančana v tej sezoni ni bila vajena. Dončićeva roka je postala tako nemirna, obramba Jeremyja Sochana, ki ga je pokrival večji del srečanja, pa tako učinkovita in neugodna, da je sledil festival zgrešenih metov.

Koš je bil kot začaran. Za dve ali tri točke, vseeno. Žoga ni hotela v obroč. Najboljši strelec lige NBA ni in ni več mogel zadeti cilja. Verjel je, da bo črnega niza že enkrat konec, tako da je vztrajal z meti. Zgrešil jih je kar deset zapored, na srečo soigralcev pa se vmes osredotočil tudi na tisto, kar mu je šlo v San Antoniu bistveno bolje. Asistence je nabiral tako spretno in marljivo, da jih je že do konca prvega polčasa vknjižil 11.

Koš Luke Dončića po desetih zaporednih zgrešenih metih iz igre, po katerem ni skrival veselja:

Če je Dončić verjel, da bo v drugem polčasu bolj učinkovit iz igre, se je hitro prepričal, da tudi v tem delu srečanja ne bo veliko drugače. Nadaljevali so se zgrešeni meti, ob katerih se je lahko Dončić le čudil. Imel je veliko pripomb na sojenje, nekajkrat pa je naletel na tako dovršeno obrambo gostiteljev, da je prejel blokado. In to ne le enkrat. Vseeno se v tem obdobju, ko je na parketu skušal obuditi strelsko formo, a mu ni in ni steklo vse do konca srečanja, igra Dallasa ni razpadla. Neuspešne mete je kompenziral z asistencami, nabiral tudi skoke. Zadnjega, desetega, je ujel le nekaj sekund pred koncem in tako v San Antoniu vknjižil nov trojni dvojček.

Met iz igre je Luko Dončića na gostovanju v San Antoniu pustil na cedilu, a je Dallasu še vseeno uspelo priti do dragocene zmage v boju za končnico. Foto: Reuters

Tekma, na kateri je Dallas ujel pričakovano 40. zmago, s katero si je še izboljšal izhodišče v lovu na Sacramento in tako želeno (vsaj) šesto mesto zahodne konference, to pa je tisto, kar si je slovenski as ob vsej kalvariji in nemoči v napadu, ki ju je doživljal v San Antoniu, tudi najbolj želel.

Statistika je postregla z dvema rekordoma Dončića. Prvi je bil veliko bolj prijeten, saj je še pred koncem sezone pozdravil 18. trojni dvojček v tej sezoni. To je njegov rekord, toliko jih ni zbral še nikoli, odkar se dokazuje v ligi NBA. Igra šesto sezono, prav v vsaki jih je zbral vsaj osem. To je v ligi NBA uspelo le še legendarnemu Oscarju Robertsonu.

Kar se tiče negativnega zgodovinskega dosežka, pa je odmeval najbolj nerazpoložen strelski večer Dončića, ki je zadel zgolj 6 od 27 metov. To znaša 22,2 odstotkov.

Pri Dallasu v napadu blestela Irving in Exum

Kyrie Irving je bil z 28 točkami prvi strelec srečanja. Na prejšnjo zmago nad Denverjem je spomnil s košem ob zvoku sirene ob koncu prve četrtine. Foto: Reuters San Antonio je tako na domačem parketu v dvorani Frost Bank Center povzročal Dallasu ogromne težave. Čeprav so Mavericks v prvem polčasu vodili že za 13 točk, se je uspešno vračal v igro za zmago. Na začetku drugega pollčasa se je z delnim rezultatom 11:0 povsem približal, v tretji četrtini je za tri točke metal zelo solidnih 6/11, v zadnji četrtini pa je sedem minut pred koncem povedel s 95:93. Sledilo je pestro nadaljevanje, v katerem sta se ekipi menjali v vodstvu, po tem, ko je Dallas slabe štiri minute pred koncem povedel s 102:101, pa San Antonio ni več nikoli povedel.

Pri Dallasu sta bila strelsko najbolj navdihnjena Kyrie Irving, z 28 točkami tudi prvi strelec srečanja, ki je zadel v polno uvodnih sedem metov iz igre, ter Dante Exum, avstralski reprezentant, ki je zadel vse štiri mete za tri točke in skupno dosegel 16 točk. Dončić je s polaganjem v protinapadu postavil končni rezultat, tik pred zvokom sirene pa še z desetim skokom dopolnil trojni dvojčke.

Victor Wembanyama je iz igre zadel le 3 od 13 metov. Foto: Reuters

Pri gostiteljih je Victor Wembanyama dosegel 37. dvojni dvojček v sezoni, a se proti Danielu Gaffordu in Derecku Livelyju II ni najbolje znašel v napadu. Tekmo je ob skromnem metu iz igre (3/13) končal pri 12 točkah, 11 skokih in kar 6 blokadah, s tem pa tudi potrdil primat najboljšega blokerja lige NBA.

Dallas bo prihodnjič v ligi NBA na delu v noči na petek, ko bo gostil Utah, nato pa sledi nekajdnevni počitek, na katerem se bodo lahko Kiddovi izbranci temeljito pripravili na obračuna z neposrednim tekmecem za šesto mesto, Sacramentom.

