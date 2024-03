V Parizu se Sloveniji nasmiha revanša z Avstralci

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je izžrebala skupine za letošnji olimpijski turnir v Parizu tako v moški kot ženski konkurenci. Če se slovenski moški vrsti uspe skozi kvalifikacijski turnir prebiti na igre, se bo tam merila z zmagovalcem turnirja v Španiji in z Avstralijo ter Kanado. Kroglice iz bobnov sta vlekli košarkarski legendi, Avstralka Penny Taylor in Američan Carmelo Anthony .

Skupine moškega dela olimpijskega turnirja:



Skupina A: Avstralija, zmagovalec KT Grčija, Kanada, zmagovalec KT Španija.

Skupina B: Francija, Nemčija, Japonska, zmagovalec KT Latvija.

Skupina C: Srbija, Južni Sudan, zmagovalec KT Portoriko, ZDA.



Skupine ženskega dela olimpijskega turnirja:



Skupina A: Srbija, Španija, Kitajska, Portoriko.

Skupina B: Kanada, Nigerija, Avstralija, Francija.

Skupina C: Nemčija, ZDA, Japonska, Belgija.

V četrtfinale olimpijskih iger se bodo tako v moški kot ženski konkurenci prebile prva in druga ekipa iz vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni. Košarkarski boji bodo med 27. julijem in 11. avgustom. Naslova tako v ženski kot moški konkurenci bodo branile Združene države Amerike.

Od 12 mest v moškem delu so še štiri mesta nezasedena, ta bodo dobili zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev med drugim in sedmim julijem v Pireju (KT Grčija), Rigi (KT Latvija), San Juanu (KT Portoriko) in Valencii (KT Španija).

Slovenija, četrta na zadnjih OI, v boju za bron je izgubila z Avstralijo, bo v lovu na drugi zaporedni olimpijski nastop igrala kvalifikacijski turnir v Pireju. Tam bo v skupini z Novo Zelandijo in Hrvaško, v skupini B so Grčija, Egipt in Dominikanska republika. Prvi dve ekipi iz vsake skupine se bosta uvrstili v finale turnirja, na OI bo šel le zmagovalec.

To velja tudi za preostale tri turnirje. V Rigi bodo Gruzija, Filipini, Latvija (skupina A), Brazilija, Kamerun in Črna gora (skupina B), v Valencii Španija, Libanon, Angola (skupina A), Finska, Poljska in Bahami (skupina B), v San Juanu pa Mehika, Slonokoščena obala, Litva (skupina A), Italija, Bahrajn in gostitelj Portoriko (skupina B).