Drama v Dallasu: Dončiću dvoboj z Jokićem, zmaga ob zvoku sirene

Zmagoviti koš Kyrieja Irvinga

KYRIE IRVING GAME WINNER MY GOODNESS. 🔥🔥🔥🔥



pic.twitter.com/FfczbtMEmU — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 17, 2024

Dallas Mavericks : Denver Nuggets 107:105 (30:34, 58:61, 84:79) Učinek Luke Dončića - 37 (met za 3 5/11, met za 2 7/16, prosti meti 8/10), 9 sk., 3 as., 2 ukr. žogi, 4 izg. žoge v 40 min. Učinek Nikole Jokića - 16 (met za 3 0/2, za 2 6/14, prosti meti 4/5), 11 sk., 7 as., 2. ukr. žogi, 3 izg. žoge v 39 min. Preostali strelci za Dallas: Irving 24, 9 as., 7 sk., Lively II 14, 8 sk.;

Preostali strelci za Denver: Murray 23, Porter Jr. 20,

Po odsotnosti na tekmi z Oklahomo zaradi težav z levo stegensko mišico se je Luka Dončić pred domačimi navijači vrnil v pogon. Nasproti so stali aktualni prvaki Denver Nuggets z njegovim prijateljem Nikolo Jokićem na čelu, na žalost pa še vedno ne more igrati slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ki se vrača po poškodbi kolena.

Na uvodu se ni opazilo, da bi imel Luka, ki je pred začetkom obračuna prejel nagrado za MVP mesec februar, v zadnjih dneh težave z mišico, saj je takoj zadel prvih pet točk Dallasa. Ko je še asistiral za trojko Kyrieja Irvinga in ko je Derick Jones Jr. zadel polaganje, je gostujoči trener Mike Malone hitro odreagiral z minuto odmora, saj je bilo že 10:3 za domače.

Težko je bilo verjeti, da bi spremljali simultanko Dallasa, saj je nasproti vendarle stala druga najboljša ekipa Zahoda. Michael Porter Jr. je sprva s sedmimi točkami - prvo četrtino je končal pri številki 12 - povzročal največ preglavic, kakor tudi s svojo surovo močjo krilni center Aaron Gordon. Ko je svoj prvi koš iz igre dodal še MVP lanske sezone, je pri zapisnikarski mizi minuto odmora zahteval domači strateg Jason Kidd, saj je njegovo moštvo hitro izgubilo osrednjo nit in zaostajalo z 12:16.

Vrhunci igre med Dallasom in Denverjem

Vse do konca uvodnih 12 minut so gostje držali prednost, povsem ob zaključku pa je domačim prek naveze Irving-Dereck Lively II, ki je hitro dosegel osem lahkih točk, uspelo najti priključek pri 26:30. Gostujoča klop je bila v teh trenutkih nadvse nezadovoljna, ker sodniška trojka ni sodila prekrškov nad Jokićem in po ugovarjanju si je kot prvi trener Malone prislužil tehnično napako. Sledila je še nova tehnična Reggieja Jacksona. Irving je z dvema zadetima prostima metoma izkoristil darilo in razlika je bila le še dve točki (28:30). A je Jokić s soigralci hitro prestavil v prestavo višje in videti je bilo, da bodo gostje prvo četrtino dobili s 34:28, nakar je imel povsem v zaključku glavno besedo Luka in z enajsto točko znižal na 30:34.

Luka Doncic is starting to HEAT UP ♨️



He has the Mavs' last 8 points and is up to 21 on the afternoon!pic.twitter.com/FbFrXIu6Dx — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 17, 2024

Hitro ob vstopu v drugo četrtino, ko je bil Jokić na klopi, so domači zrežirali delni izid 6:0 in po dolgem času prišli do vodstva s 36:34. Predvsem se je čakalo, kdaj se bo domačim odprl met za tri točke, od katerega so pri Dallasu dodobra odvisni. Podatek, da so zadeli le dve trojki iz prvih trinajstih poizkusov, je bil jasen pokazatelj, da roke niso bile mirne. Posledično je imel Dončić zaradi nenatančnosti soigralcev vsega eno asistenco na svojem računu.

Jokić na trenutke kazal vrhunske poteze, a so ga domači tokrat dobro zaustavili

In kdo je prekinil niz? Kdo drug kot čarovnik Luka. Z dvema zaporednima, po katerih je bil že pri 21 točkah, Dallas pa je vodil s 46:44.

Prvi mož stroke pri Denverju je hitro urgiral z minuto odmora, na parket American Airlines Centra spet poslal zvezdnika Jokića in Porterja, na drugi strani pa je krajši počitek dobil prvo ime dvoboja LD77. Kakovost gostov je prišla do izraza in do konca polčasa so prišli do prednosti treh točk (61:58), medtem ko je bil Dončić s 23 točkami prvo ime dvoboja.

Foto: Reuters Kaj pomeni Jokić v zasedbi Denverja in zakaj je bil dvakrat že izbran za MVP sezone in MVP lanskoletnega finala, smo se lahko prepričali vsakič, ko je imel žogo v svoji posesti. Za centra ima neverjeten pregled nad igro in ob podvajanju hitro najde proste soigralce, ki mu morajo le slediti. Nekako podobno, kot je to v Dončićevem primeru. V taboru Dallasa so imeli obilico težav, da so ga zaustavljali. Velikokrat so se poslužili tudi bolj čvrstih prijemov, kar je na koncu odobrilo sadove, da so mu uspeli zajeziti učinek.

Vse bolj vroč je postajal Irving

V zelo izenačenem dvoboju se je tehtnica tako nagibala enkrat na eno, drugič na drugo stran. In na veliko veselje domačih privržencev se je v pravem trenutku razigral Irving, ki je zadel trojko. Za dodatno navdušenje v polni dvorani je že v naslednjem napadu poskrbel Jones s silovitim zabijanjem. Ko se je po asistenci Irvinga ob Jokiću dobro znašel Daniel Gafford, je Dallas spet vodil s 74:70. Foto: Reuters

Ob koncu tretje četrtine je sledil krajši šok za navijače Dallasa, saj je Dončić zapustil dvorano in odšel v slačilnico. Kaj je bil razlog, ni znano. A se je k sreči kmalu vrnil nazaj na klop. V njegov odsotnosti je nadaljeval simultanko Irving, ki je bil nerešljiva uganka za gostujočo vrsto. S sedmimi zaporednimi točkami je spravil navijače v delirij, Dallas pa je v zadnjo četrtino vstopil s prednostjo petih točk (84:79).

Serija domačih se je nadaljevala tudi ob vstopu v sklepni del dvoboja. Po delnem izidu 4:0 in predvsem slabem zapiranju pod lastnim obročem – Dallas je imel do tega trenutka kar 18 napadalnih skokov -, je bil vidno jezen trener Malone, ki je poklical svoje košarkarje na posvet, da bi nekako spreobrnil potek dogodkov v teksaškem derbiju.

Dončić poskrbel za izenačenje ...

Če v začetnih trenutkih zadnje četrtine ni šlo Dončiću, kot si je želel, potem ko je nekajkrat zgrešil met, pa je bil še naprej vroč Irving, ki je dosegel novo trojko. In prav ta je dala krila tudi slovenskemu čudežnemu dečku. Bil je naslednik pri zadetem metu izza črte 7,25 metra, Dallas pa je imel slabih osem minut pred koncem devet točk naskoka (94:85). Ni bilo treba čakati do najvišje prednosti Teličkov. Irving je lepo zaposlil Dončića, ki je zadel že svojo 32. točko, rezultat na semaforju pa 98:85.

A bola que trouxe vida pro Mavs no jogo.



Um catch-and-shoot perto do logo.



Coisa de psicopata da bola laranja.



Coisa de Luka Doncic.pic.twitter.com/KDMVh1rQjj — Mestre dos Mavs (@mestredosmavs) March 17, 2024

Kazalo je, da se je domači vlak odpeljal gostom. A so le-ti nemudoma stopili na ekspresnega in po delnem izidu 13:3 bili dobre tri minute pred koncem le še pri treh točkah zaostanka (98:101). Prednjačila sta Kentavious Caldwell-Pope, ki je pred leti z LA Lakers v "mehurčku" osvojil naslov prvaka, in Jamal Murray.

Drama se je nadaljevala tudi v samem zaključku. Izjemno vroči Murray je grenil življenja vseh prisotnih. Koš je polnil kot po tekočem traku in po veliki trojki 27 sekund pred zadnjim zvokom sirene popeljal Denver do vodstva s 105:102. Igra Dallasa se je povsem zaustavila, nenatančen pa je bil v tem delu tudi Dončić. Vse do trenutka, ko so gostje povedli s takšno razliko. Še enkrat je vzel dirigentsko palico v svojo roko in hladnokrvno zadel trojko za izenačenje.

..., Irving za zmago

Gostje so razumljivo poizkusili priti do zmage prek vročega Murrayja, ki je na veselje domačih navijačev 2,8 sekunde pred koncem zgrešil. Kidd je hitro odreagiral z minuto odmora, da so napad lahko izvajali na nasprotni strani. In ko so vsi pričakovali, da bo žoga romala v roke Dončića, jo je dobil Irving, ki je z zvokom sirene na veliko veselje vseh prisotnih zadel neverjeten koš za veliko zmago Dallasa.

Mavs se krčevito borijo za uvrstitev v končnico, v katero pelje prvih šest mest v obeh konferencah, medtem ko mesta od 7 do 10 prinašajo dodatne kvalifikacije. Na Zahodu je v boju za končnico zelo napeto. Dallas ima na svojem računu 39 zmag in 29 porazov. Enako kot osmi Phoenix Suns, ki so v nedeljo izgubili proti Milwaukee Bucks (129:140). Damian Lillard je k zmagi prispeval 31 točk in 16 asistenc, Bobby Portis pa 31 točk in 10 skokov. Bucksi so zadeli kar 24 metov za tri točke, povrhu vsega so igrali brez osrednjega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki ima težave z bolečinami v levi tetivi.

Šesto mesto za Dončića in druščino ni oddaljeno prav veliko. Sacramento Kings imajo tekmo manj od Dallasa in tudi zmago in poraz manj, medtem ko so peti New Orleans Pelicans po novem oddaljeni za dva skalpa.

Četa Jasona Kidda bo naslednji dvoboj lige NBA odigrala v noči na sredo, ko bo v novem teksaškem derbiju nasproti stala zasedba San Antonio Spurs.

Liga NBA, 17. marec:

Lestvica: