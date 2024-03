Kakšno je zdravstveno stanje Luke Dončića? Dallas bi lahko v kratkem postregel s konkretno informacijo, že včeraj pa je osrečil navijače z novico, kako naj bi zdravstveni pregled z magnetno resonanco razkril, da na srečo ni prišlo do hujše poškodbe leve stegenske mišice. Zaradi nje je 25-letni Slovenec izpustil petkovo gostovanje v Oklahoma Cityju, kjer so njegovi soigralci nudili dober odpor eni izmed najboljših ekip zahodne konference, a na koncu ob odsotnosti najboljšega strelca lige NBA le ostali prekratki za osem točk (119:127). S 36 točkami in 12 asistencami (največ v tej sezoni) je izstopal Kyrie Irving, a je Dallas pokopalo preveliko število izgubljenih žog (19).

Prisrčna fotografija hčerke Gabriele

Gabriela Dončić, stara tri mesece in pol, v dresu, ki ga obožujejo navijači Dallas Mavericks. Foto: Instagram/Luka Dončić Košarkarji Dallasa si so lahko po vrnitvi iz Oklahoma Cityja privoščili počitek. Naslednja tekma jih čaka šele v nedeljo in to v izjemno atraktivnem terminu za ljubitelje košarke v Evropi. Ker bosta igrala Dallas in Denver, bi lahko na svoj račun prišli zlasti navijači v Sloveniji in Srbiji, saj se obeta vedno atraktiven obračun velikih prijateljev Luke Dončića in Nikole Jokića, ki v ligi NBA izstopata s svojo košarkarsko inteligenco in raznovrstnostjo. Dončić je v tej sezoni ob odsotnosti Joela Embiida (Philadelphia) najboljši strelec tekmovanja, Jokić pa brani naslov z Nuggetsi, pri katerih slovenski reprezentant Vlatko Čančar še ni nared za vrnitev na parket, in je tudi v tej sezoni eden največjih kandidatov za priznanje MVP igralca rednega dela sezone. Slednjega je osvojil že dvakrat.

Odgovor na vprašanje, ali bo spektakel v Teksasu ob gostovanju prvakov lige NBA minil tudi ob nastopu Dončića, bi bil tako lahko dokončno znan šele na dan tekme, morda pa že tudi prej.

Klub je sporočil, kako je Dončićev nastop do nadaljnjega vprašljiv, podobnega statusa je deležen tudi Dante Exum. Dobra novica je, da je Ljubljančan že sodeloval na sobotnem treningu.

Pred tem je dragulj slovenske košarke navdušil navijače in otoplil njihova srca z objavo prisrčne fotografije svoje najmlajše navijačice, hčerke Gabriele. Ponosno je oblečena v očkov dres z zdaj že znamenito in prepoznavno številko 77, ki jo poznajo vsi ljubitelji košarke na svetu.

Bosta v nedeljo oba na parketu? Dallas bo v dvoboj vstopil z dodatnim izzivom, saj je izgubil zadnje tri tekme proti Denverju. Foto: Guliverimage

Če bi se sezona končala zdaj, bi Dallas prvič v zgodovini franšize nastopil v play-inu, posebnih dodatnih kvalifikacijah za končnico. Dallas je na lestvici zahodne konference trenutno na osmem mestu, najboljši pa je prav Denver, ki je nanizal pet zmag, po All-Star vikendu v Indianapolisu, kjer sta se nazadnje družila in šalila prijatelja Dončič ter Jokić, pa so Nuggets dobili kar 11 od 12 tekem.

Liga NBA, 16. marec:

Lestvica: