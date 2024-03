Udarec za Dallas, Luka Dončić se ni vkrcal na letalo

Košarkarji Dallasa bodo v noči na petek v ligi NBA gostovali v Oklahoma Cityju. Na pot so se odpravili brez najboljšega igralca Luke Dončića, ki je zaradi poškodbe leve stegenske mišice ostal doma. Za zdaj so v klubu še skopi z informacijami, kako resne so zdravstvene težave najbolj vročega košarkarja lige NBA. Mavericks čaka brez prvega strelca lige NBA zahtevno delo, saj spada Oklahoma City med najboljše ekipe zahodne konference.