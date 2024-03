Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić ostaja v središču pozornosti ljubiteljev lige NBA. Podobno velja za Nikolo Jokića (Denver), za številne prvega favorita za priznanje MVP rednega dela sezone. Košarkarski sladokusci v Sloveniji in Srbiji že nestrpno čakajo nedeljsko darilo. Velika prijatelja se bosta pomerila ob zelo atraktivnem terminu. Srečanje v Teksasu se bo namreč začelo že ob 20.30 po slovenskem času.

Dončić na lovu za Westbrookom

Russell Westbrook, zdajšnji košarkar LA Clippers, je pred petimi leti v dresu Oklahoma Cityja nanizal kar 11 tekem, na katerih je dosegel trojnega dvojčka. Foto: Gulliver/Getty Images Do takrat čakata vročega Dončića in soigralce, ki so v noči na torek v vetrovnem mestu odpihnili Chicago za 35 točk, še dve tekmi. Najprej domače srečanje z Golden Statom v noči na četrtek, nato pa dan pozneje še gostovanje v Oklahoma Cityju, trenutno najboljši ekipi zahodne konference. Pred Dallasom, ki je trenutno na lestvici zahoda na osmem mestu, so tako zelo zahtevni izpiti, Ljubljančan pa bo na njih poskušal nadaljevati neverjeten niz trojnih dvojčkov.

V karieri jih ni še nikoli nanizal toliko kot zdaj. Je že pri sedmih, le pri zadnjem pa je obenem dosegel manj kot 30 točk, s čimer je v ligi NBA poskrbel za kopico absolutnih rekordov. Na naslednjih tekmah bo napadal nov rekord. Največ zaporednih trojnih dvojčkov je v zgodovini tekmovanja zbral Russell Westbrook (11 leta 2019), devetkrat zapored pa je to leta 1968 uspelo Wiltu Chamberlainu. Nato pa na večni lestvici rekorderjev lige NBA že sledi Dončić, ki si s sedmimi zaporednimi trojnimi dvojčki deli tretje mesto z Michaelom Jordanom, Oscarjem Robertsonom in Westbrookom.

Michael Jordan je v bogati karieri nanizal največ sedem trojnih dvojčkov, na katerih je dosegel vsaj 20 točk. Podobno velja za Luko Dončića. Foto: Getty Images

Pa še nekaj je. Dončić je s sedmimi zaporednimi trojnimi dvojčki, na katerih je vselej prispeval več kot 20 točk, izenačil rekord lige NBA. Po novem si ga deli z Jordanom in Robertsonom, velikanoma lige NBA. Če bi LD77 v svojem slogu, s katerim navdušuje v zadnjih tednih, zablestel tudi v noči na četrtek proti Golden Statu, bi lahko postavil nov absolutni rekord in prehitel presežek legendarnih košarkarjev.

Odkar je dopolnil 25 let, še ni bilo tekme, na kateri ne bi dosegel trojnega dvojčka. Po kratkem počitku, ki si ga je privoščil v toplejših krajih (Mehika) po zvezdniškem koncu tedna, je na desetih tekmah prispeval 364 točk, 114 asistenc in 102 skoka. Tako norega povprečja na desetih tekmah v obdobju po sezoni 1975/76 ni imel še nihče. Dončiću je tako uspelo, kar ni še nikomur v ligi NBA, kar je le še dokaz več, kako ponosna je lahko Slovenija na takšnega košarkarskega velemojstra.

Na zadnjih desetih tekmah se lahko Luka Dončić pohvali s povprečjem 36,4 točke, 11,4 asistence in 10,2 skoka. Foto: Reuters

Na večnih klubskih lestvicah vse bližje vrhu

Luka Dončić in Dirk Nowitzki sta eno sezono pri Dallasu odigrala skupaj. Foto: Getty Images Čeprav je star komaj 25 let, je na večnih lestvicah franšize Dallas Mavericks v treh najpomembnejših statističnih prvinah že pri ali pod vrhom. Na lestvici strelcev, čeprav igra šele šesto sezono v ligi NBA, je že šesti (11.070 točk), v vodstvu pa je nihče drug kot Dirk Nowitzki. Nemec je v 21 sezonah dosegel 31.560 točk.

Čeprav Dončić ne spada med (naj)višje igralce, je odličen tudi v skokih. Tam je že četrti na večni lestvici! Rekorder je Nowitzki (11.489), nato sledita James Donaldson (4.589) in Sam Perkins (3.767), na četrtem mestu pa je že 25-letni ljubljenec slovenskih src (3.342). Na zadnji tekmi v Chicagu je prehitel nekdanjega visokega centra Dallasa, ameriškega orjaka Shawna Bradleyja (3.340 skokov). Odličen je tudi na večni lestvici asistenc, kjer je že na petem mestu. Vodi Derek Harper (5.111 v 12 sezonah), Dončić jih je zbral že 3.193.

Milwaukee lahko poskrbi, da bo Dallas v sredo mesto višje

Če bodo Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard in ekipa v noči na sredo premagali Sacramento, bo Dallas skočil na sedmo mesto. Foto: Reuters Kar zadeva dvoboje v ligi NBA v noči na sredo, bo na vzhodu v ospredju sosedski obračun med New Yorkom in Philadelphio. Pred dnevi so 76ers, ki pogrešajo kar nekaj poškodovanih zvezdnikov, premagali kratkohlačnike z 79:73. To je bila prva tekma lige NBA po letu 2016, na kateri sta obe ekipi dosegli manj kot 80 točk. Kako bo tokrat?

Sacramento se bo v zadnji tekmi večera pomeril z Milwaukeejem. Če bi kralji izgubili, bi na lestvici padli na osmo mesto, Dallas pa bi se, čeprav v noči na sredo ne bo nastopil, povzpel na sedmo mesto. V derbiju zahodne konference se bosta udarila LA Clippers in Minnesota, vodilna ekipa rednega dela sezone, Boston Celtics, pa se bo mudila pri Utahu, ki izgublja boj za končnico.

