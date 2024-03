Izjemni Dončić do novega velikega rekorda, v Detroitu je zavrelo #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA prišli še do svoje druge zaporedne zmage. Na gostovanju v Little Caesars areni so v drugem polčasu strli odpor Detroit Pistons in prišli do uspeha s 142:124. Poseben večer je za slovenskim asom Luko Dončićem, ki je z 39 točkami, desetimi skoki in desetimi asistencami spisal nov rekord lige NBA. Postal je namreč prvi košarkar v zgodovini, ki je na šestih zaporednih tekmah dosegel trojni dvojček ob vsaj 30 doseženih točkah. V Detroitu je bilo sicer v zadnji četrtini na parketu tudi nekaj vroče krvi, izključen je bil Jalen Duren.

Detroit Pistons : Dallas Mavericks 124:142 Strelci: Dončić 39 (10 sk., 10 as.), Irving 21, Gafford in Hardaway Jr. 17, Jones Jr. 12; Cunnigham 33 (9 sk., 10 as.), Fontecchio 27, Ivey in Wiseman (11 sk.) 17

Učinek Luke Dončića: 39 točk (9/11 za 2, 4/13 za 3, 9/10 prosti meti), 10 sk., 10 as., 3 ukr. žoge, 2 blokadi, 6 izg. žog v 36:38

Čez lužo skorajda več ne mine tekma, na kateri ne bi slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić podrl kakšnega izmed rekordov lige NBA. Do velikega mejnika je prišel tudi na tekmi proti Detroitu, saj je znova poskrbel za dosežek, kot ga v ligi NBA še ni bilo. Izjemni 25-letni košarkar je srečanje zaključil pri 39 točkah, desetih skokih in desetih asistencah, na šesti zaporedni tekmi je dosegel trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami, kar doslej ni uspelo še nobenemu košarkarju. S prestola je izrinil Russlla Westbrooka, ki mu je leta 2017 tovrstni dosežek uspel na petih zaporednih tekmah, Dončić pa zdaj s šestimi kraljuje na vrhu te lestvice, hkrati pa je postal tudi prvi košarkar v zgodovini, ki je na petih zaporednih srečanjih ob trojnem dvojčku dosegel vsaj 35 točk. Skupno je Dončić dosegel svoj 16. trojni dvojček v sezoni, skupno pa že 72. v karieri.

Trenutek, ko se je pisala zgodovina:

THERE IT IS!!!



LUKA DONCIC HAS JUST SET THE NBA ALL-TIME RECORD WITH 6 STRAIGHT 30-POINT TRIPLE-DOUBLES!!



LUKA DONCIC CONTINUES HIS DOMINANCE



pic.twitter.com/qJ5vn3T3Su — Dallas Nation 🏆 (@TheDallasNation) March 10, 2024

Predstava Dončića:

"Igrati z njim je preprosto neverjetno. Učim se vsak dan znova in znova, kako čim bolje izkoristiti njegovo igro, da sem v pravem trenutku na pravem mestu. Vsak dan spremljam njegovo veličino in izjemne predstave, uživam," je takoj po tekmi svojega soigralca pohvalil Daniel Gafford, ki je bil ob 17 točkah nezgrešljiv iz igre, pobral pa je še sedem odbitih žog.

"Luka je poskrbel, da so vsi fantje dobili žogo, da je žoga lepo krožila. Kyrie je srečanje dobro odprl, Luka pa je odlično nadaljeval in nas vodil do nove zmage. V prvem polčasu smo imeli nekaj težav z izgubljenimi žogami in njihovim skokom v napadu, v drugem delu pa smo to popravili in izboljšali tudi obrambno predstavo nad Cunnighamom. Vesel sem za Luko, mislil sem že, da se mu z zadnjim skokom ne bo izšlo, a ta dosežek samo še dokazuje, na kakšnem nivoju je trenutno. Zadeva, ob tem razigrava soigralce in jim asistira, ob tem pa še pobira žoge pod obema obročema," pa je ob zgodovinskem dnevu Dončića povedal strateg Jason Kidd.

Foto: Guliverimage

Nekaj pohval je na račun Dončića nanizal tudi trener Detroita Monty Williams. "Res je težko, ker je močan, visok in neverjetno pameten. Naravnost noro je, kako velik močan in močan košarkar je Luka, a je neverjetno, kako se v igri premika. Hkrati zna izsiliti kontakt, res je pameten," je Slovenca, ki v povprečju v tej sezoni dosega 34,7 točke, 9,8 asistence in devet skokov na tekmo, pohvalil trener domače ekipe.

Dosežki Dončića na zadnjih šestih tekmah: 39 točk, 10 skokov, 10 asistenc Proti Detroit Pistons

35 točk, 11 skokov, 11 asistenc proti Miami Heat

39 točk, 10 skokov, 11 asistenc proti Indiana Pacers

38 točk, 11 skokov, 10 asistenc proti Philadelphia 76ers

37 točk, 12 skokov, 11 asistenc proti Boston Celtics

30 točk, 12 skokov, 16 asistenc proti Toronto Raptors

Vrhunci tekme:

Znova zaspan uvod Dallasa

Trener Dallasa, ki v tej sezoni ogromno eksperimentira in poskuša z različnimi začetnimi peterkami, je tokrat od prve minute v ogenj poleg Dončića poslal še Kyrieja Irvinga, P. J. Washingtona, Derricka Jonesa Jr. in Daniela Gafforda, ki je bo odsotnosti Derecka Livelya II - ta je tekmo izpustil zaradi osebnih razlogov - dobil priložnost od prve sekunde. Začetek tekme je postregel s precej raztrgano igro s številnimi zgrešenimi meti. Dallas je sicer povedel s 5:0, a bil v nadaljevanju precej nenatančen, prva poskusa za tri je med drugim zgrešil tudi Dončić, ki je po dobrih štirih minutah igre le zadel z razdalje in dosegel prvi koš na srečanju za vodstvo Mavsov s 13:6. Ob let 35-odsotnem metu iz igre Dallasa je Cade Cunningham na slabi polovici prve četrtine Detroit popeljal le na točko zaostanka (12:13), zato je Kidd posegel po prvi minuti odmora.

A tudi ta ni predramila precej medle in energijsko zadržane zasedbe Mavericksov, ki je po zabijanju Jamesa Wisemana prvič na srečanju povedla (18:17). Dončić v prvih minutah ni bil razpoložen, ob sicer petih doseženih točkah je izgubil kar štiri žoge, tako da ga je Kidd že pred koncem prve četrtine poklical na klop. Tudi sicer je strateg Dallasa že v prvih 12 minutah ogromno menjal in iskal razpoloženo peterko, na igrišče je poslal kar deset košarkarjev, ki so se v prvi četrtini, to je Dallas dobil s 35:33, precej lovili. Nerešljiva uganka za precej luknjasto obrambo Dallasa je bil v prvi četrtini Simone Fontecchio, ki je dosegel 13 točk, med drugim tudi noro trojko od table v zaključku prve četrtine.

Luka Dončić se je razigral v drugi četrtini. Foto: Guliverimage

Tudi druga četrtina je postregla s precej izenačeno predstavo obeh moštev v Little Caesars areni, v kateri so gledalci videli bore malo v obrambnih nalogah obeh ekip. Dallas je sicer ves čas držal rahlo prednost, a se od tekmeca nikakor ni uspel odlepiti. V drugi četrtini se je po zaspanem začetku razigral Dončić, ki je v drugih dvanajstih minutah dosegel 21 od skupno svojih 26 točk v prvem polčasu. Dončić je sedmič v sezoni prvi polčas končal z vsaj 25 točkami, petimi skoki in petimi asistencami. Tudi sicer so gostje naravnali svoje merilne naprave, v prvih 24 minutah so zadeli dobrih 54 odstotkov poskusov metov iz igre, a so jim na drugi strani sledili tudi domači košarkarji, Cunnigham pa je Dončiću sledil s 24 točkami. Mavericks so se na odmor podali s prednostjo 69:65.

Dallas stopil na plin, v zadnji četrtini zavrelo

V tretji četrtini so košarkarji Dallasa vendarle dali v prestavo višje in počasi začeli graditi odločilno prednost, ki jih je popeljala na prag 36. zmage v sezoni. Dallas je tretji del srečanja proti ekipi, ki je konec lanskega koledarskega leta kot prva v zgodovini lige NBA nanizala 27 zaporednih porazov, dobil s 35:23, boljša predstava v obrambi ob slabšem strelskem delu tekme Detroita pa je bila na koncu tudi odločilen dejavnik tekme. Prednost gostov je nato iz minute v minuto le še rasla, vprašanje o zmagovalcu pa je bilo praktično odločeno že nekaj časa pred iztekom igralnega časa.

V zadnji četrtini je kljub visokemu vodstvu Dallasa s 116:97 zavrelo pod obročem koša Dallasa. Jalen Duren je ob poskusu zaključka Gafforda ukrepal z zelo trdo osebno napako, za svojega soigralca se je hitro postavil Washington, a je ob tem pod košem živce izgubil Jalen Duren in odrinil Washingtona, ki mu ni ostal dolžen. Razgreto dogajanje pa sta hitro uspela pomiriti tudi Dončić in trener Kidd, ki je ob dogajanju pritekel na igrišče. Sodniki so v epilogu najprej osebno napako prisodili Jadnu Iveyju, ki je nad Gaffordom posredoval pred Durenom, temu pa so zapisali dve tehnični napaki, po katerih je bil avtomatsko izključen, tehnično napako pa si je prislužil tudi Washington.

Vroče dogajanje v zadnji četrtini:

Hard foul by Jalen Duren on Daniel Gafford as he shoved him into the goal.



P.J. Washington immediately ran over to stand up for him and shoved Duren.



These are the technicals that you will take any day of the week if you’re Jason Kidd. Love Washington standing up for Gafford. pic.twitter.com/yzwONECaKk — Noah Weber (@noahweber00) March 10, 2024

Tri minute pred koncem veliki trenutek za Dončića

Ob mirnem nadaljevanju srečanja je dobre tri minute pred koncem ob zgrešenem poskusu Fontecchia svoj deseti skok na srečanju pobral Dončić, ki se je s tem podpisal pod svoj šesti zaporedni trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami in se podpisal pod dosežek, kot ga v ligi NBA še ni bilo. Slovenec je tako le še nadgradil svoje dominantne in izjemne predstave, z velikim nasmehom in ob čestitkah svojih soigralcev in štaba pa se je nato zadovoljen usedel na klop. Dallas je na koncu slavil s 142:124.

Dallas je prišel do druge zaporedne zmage. Foto: Guliverimage

Poleg Dončića je bil strelsko najbolj razpoložen Irving z 21 točkami, Tim Hardaway Jr. in Gafford sta jih dodala po 17. Gafford je bil znova nezgrešljiv pri metu iz igre, zadel je sedem metov iz sedmih poskusov, skupno je nezgrešljiv v svojih zadnjih 19 poskusih, s čimer je podrl rekord franšize Dallasa, ki sta si ga z 18 zaporednimi uspešnimi poskusi iz igre delila Dereck Lively II in Dwight Powell. Pri Detroitu je Cunnighamu ob 33 točkah in desetih asistencah na koncu le en skok zmanjkal do trojnega dvojčka. Fontecchio se je na koncu ustavil pri 27 točkah (4/5 za 3).

*Luka Doncic sets a new NBA record passing Russell Westbrook and Oscar Robertson.*



Meanwhile... Luka. 🤓 #MFFL | @dallasmavs on @BallySports 📺 pic.twitter.com/3eHfns8Y5C — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) March 10, 2024

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na torek, ko bodo Mavericks gostovali pri Chicago Bulls (1.00)

Paul George je bil prvi strelec LA Clippers. Foto: Reuters

Ti so na prvi tekmi dneva s 102:112 po preobratu morali priznati premoč košarkarjem Los Angeles Clippers. Bulls so po trojki Aya Dosunmuja v tretji četrtini še vodili s 14 točkami naskoka, a so nato Clippers odgovorili z delnim izidom 23:9, ujeli priključek in na koncu tehtnico prevesili na svojo stran. Drugi polčas so dobili z izidom 66:45. Paul George je ob zmagi svoje ekipe dosegel 22 točk in podelil devet asistenc. Kawhi Leonard je dodal 19 točk in devet skokov, James Harden pa je srečanje končal s trojnim dvojčkom (14 točk, 11 skokov, 10 asistenc). Prvi strelec Chicaga je bil s 24 točkami, osmimi skoki in desetimi asistencami DeMar DeRozan. Clippers so s svojo drugo zaporedno zmago prekinili niz treh zaporednih zmag Chicaga.

Vodilna ekipa lige Boston Celtics je prišla do svoje 49. zmage v sezoni, potem ko je s 117:107 slavila na gostovanju pri Phoenix Suns, s tem pa se tudi pobrala po dveh zaporednih porazih. Celtics so ob polčasu vodili z 62:50, prednosti pa do konca obračuna niso več izpustili iz rok, čeprav se je Phoenix nekajkrat povsem približal. Suns so izgubili 27. v sezoni in imajo tako na zahodu le še zmago več od Dallasa.

Boston je ugnal Phoenix. Foto: Reuters

Jayson Tatum je ob zmagi Bostona dosegel 29 točk (5/9 za 3) in deset skokov, Jaylen Brown je prispeval dve točki manj. Phoenixu pa na koncu ni pomagalo niti 45 točk (4/7 za 3) Kevina Duranta, ki je ob tem pobral še deset odbitih žog.

