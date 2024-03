V Los Angelesu je bilo napeto do zadnje sekunde. Gostom iz Milwaukeeja, pri katerih sta blestela Giannis Antetokounmpo, Grk je dosegel nov trojni dvojček (34 točk, 14 skokov in 12 asistenc), 43. v karieri in osmi v tej sezoni, ter Damian Lillard (28 točk), se je nasmihala zmaga, a se je pri gostiteljih razigral D'Angelo Russell in popeljal Lakerse do odmevnega preobrata.

V zadnjih 73 sekundah je dosegel kar osem točk, gostitelji, ki na dvoboju zaradi poškodbe levega gležnja niso mogli računati na prvega zvezdnika LeBrona Jamesa, pa so na koncu le zmagali s 113:112. V zadnjem napadu je Spencer Dinwiddie, ki je zaigral prvč na domači tekmi v začetni peterki LA Lakers, blokiral Lillarda. To se je zgodilo tik pred piskom sirene, nato je sledilo ogromno veselje gostiteljev, ki so dosegli pomembno zmago v boju za končnico.

Russell je prispeval kar 44 točk, zadel devet trojk in s tem izenačil rekord kariere, podelil pa je tudi devet asistenc. Pri jezernikih je izstopal tudi Anthony Davis (22 točk in 13 skokov), Austin Reaves pa je dodal 18 točk.

Tudi Milwaukee ni zaigral v najmočnejši zasedbi, še 13. tekmo zapored je zaradi poškodbe levega gležnja izpustil Khris Middleton. Trener Doc Rivers sporoča, kako gre z njegovim zdravstvenim stanjem na boljše, tako da ni izključena možnost, da bi v noči na ponedeljek morda zaigral proti LA Clippers.

Giannis Antetokounmpo je proti jezernikom dosegel 43. trojni dvojček v karieri. Foto: Reuters

Jezerniki iz Los Angelesa na lestvici zahodne konference zasedajo deveto mesto. Tik pred njimi je Luka Dončić z Dallas Mavericks, ki bo ponovno na delu v noči na nedeljo na gostovanju pri v tej sezoni zelo skromnem Detroitu, na katerem bo skušal Ljubljančan še izboljšati absolutni rekord lige NBA in že šestič zapored doseči trojni dvojček z najmanj 30 točkami.

Cleveland izkoristil darilo Goberta

Rudy Gobert je imel v obrambi ogromno dela z Jarrettom Allenom, ki je dosegel 33 točk. To je njegov rekord kariere. Foto: Reuters V noči na soboto je v ligi NBA odmevala tudi zmaga Clevelanda. Po podaljšku je v dvoboju drugouvrščenih ekip v obeh konferencah lige premagal Minnesoto s 113:104 in potrdil odlično formo. Po odmevni zmagi nad vodilno ekipo lige Boston Celtics v torek in zmago v zadnji sekundi nad Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića pretekli teden, je tokrat zabeležilo še eno odmevno zmago. To pa brez pomoči treh trenutno poškodovanih igralcev iz standardne prve peterke Donovana Mitchella, Evana Mobleya in krvnika Dallasa Maxa Strusa.

Najbolj se je za domačo ekipo izkazal Darius Garland, ob njem pa je s 33 točkami svoj strelski rekord dosegel Jarrett Allen in prispeval še 18 skokov.

V napeti končnici rednega dela tekme je Cleveland prejel darilo centra Minnesote Rudyja Goberta, ki je ob dosojeni šesti osebni napaki zaradi protestiranja sodniške odločitve (obrnil se je proti sodniku in mu s prsti nakazal, kot da šteje denar) prejel še tehnično napako. Garland je ob tem zadel prosti met in izenačil izid na 97:97, to pa je bila tudi zadnja točka rednega dela.

Gesta, zaradi katere je Rudy Gobert prejel tehnično napako. Namenil jo je sodnikom in jim nakazal, kako šteje denar. Foto: Reuters

"Nesprejemljivo je, da prejmeš tehnično napako 27 sekund pred koncem tako izenačene tekme. Moramo biti pametnejši," je o tem dejal nadomestni trener Minnesote Micah Nori. Ta je tokrat zamenjal glavnega trenerja Chrisa Fincha, ki je tekmo izpustil zaradi slabega počutja. V podaljšku sta blestela Garland in Allen, ki sta ob neučinkovitem napadu Minnesote uspela narediti razliko za zmago.

Prvi strelec Minnesote je bil s 34 točkami Naz Reid, Anthony Edwards jih je dodal 19 ob sicer izjemno neučinkovitem metu iz igre 7/27. Za tri točke je zgrešil vseh sedem poizkusov.

Miami proti Oklahomi zapravil lepo prednost

Oklahoma City je medtem preobrnila zaostanek 14 točk za zmago nad Miami Heat s 107:100. Glavni akter preobrata je bil Shai Gilgeous-Alexander, ki je 23 od 37 točk dosegel v drugem polčasu.

Zmago so zabeležili tudi New Orleans Pelicans, ki so na krilih 23 točk in 12 skokov Ziona Williamsona s 103:95 premagali Philadelphia 76ers.

