Dončić izenačil rekord lige NBA in si pošteno oddahnil

Košarkarji Dallas Mavericks so proti Miami Heat vendarle uspeli prekiniti niz treh zaporednih porazov v ligi NBA. Zasedba Jasona Kidda je pred domačimi navijači po težkem boju na krilih nove izjemne predstave Luke Dončića slavila s 114:108 in prišla do pomembne zmage v boju za končnico. Slovenski košarkar se je še na peti zaporedni tekmi podpisal pod trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami in s tem izenačil rekord lige NBA.

Dallas Mavericks : Miami Heat 114:108 Strelci: Dončić 35 (11 sk., 11 as.), Irving 23, Exum 13, Gafford 12 (7 sk.); Rozier 27 (11 as.), Robinson 19, Butler in Adebayo (9 sk.) po 14

Učinek Luke Dončića: 35 točk (5/11 za 2, 7/13 za 3, 4/4 prosti meti), 11 sk., 11 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 39:33

35 točk, od tega sedem trojk, enajst skokov in prav toliko asistenc je dosežek, s katerim se je slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić znova vpisal v zgodovino lige NBA. 25-letni slovenski košarkar je še na peti zaporedni tekmi vpisal trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami, kar je do zdaj v zgodovini na petih zaporednih srečanjih uspelo le še Russllu Westbrooku leta 2017, hkrati pa je postal tudi prvi košarkar v zgodovini, ki je štirih zaporednih srečanjih ob doseženem trojnem dvojčku dosegel vsaj 35 točk. A veliko bolj kot osebna statistika je za nasmešek na obrazu Slovenca poskrbela težko prigarana zmaga Dallasa nad Miamijem, s katero so Mavs prekinili niz treh zaporednih porazov, s tem pa prilepili manjši obliž na predstave v zadnjem času, saj so na zadnjih sedmih tekmah zmagali le dvakrat.

Predstava Dončića:

Dosežki Luke Dončića na zadnjih osmih tekmah Dallasa: 41 točk/ 11 asistenc/ 9 skokov

33 točk/ 6 asistenc/ 6 skokov

45 točk/ 14 asistenc/ 9 skokov

30 točk/ 16 asistenc/ 11 skokov

37 točk/ 11 asistenc/ 12 skokov

38 točk/ 10 asistenc/ 11 skokov

39 točk/ 11 asistenc/ 10 skokov

35 točk/ 11 asistenc/ 11 skokov

"Luko je izjemno opazovati na parketu. Vse njegove dosežke, trojne dvojčke, tega ne smemo in ne moremo jemati za samoumevne. Vidimo nekaj tako redkega, tako posebnega, kot Picasso. Vsako tekmo, vsak večer naredi nekaj posebnega, tudi meti, ki jih zadeva, so posebni. Vsi vemo, da jih bo zadel, a takšne stvari se ne dogajajo vsakomur. Res je poseben," je svojega varovanca po tekmi pohvalil Jason Kidd, ki se je nato pošalil tudi na račun tehničnih napak Slovenca. "Glede tega ne bo dobil komplimenta, a že na dveh tekmah ni prejel tehnične napake. Igra z veliko energije, tudi njegov odnos je na res visoki ravni," je dejal trener Dallasa, ki je nekaj besed namenil tudi poteku tekme.

"Vsi košarkarji in vse peterke, ki smo jih imeli danes na parketu, so opravile dobro delo na obeh straneh igrišča. Na začetku smo imeli precej težav predvsem v obrambi, kjer so bili prepočasni, a je po prvi četrtini le steklo. Po prvi četrtini, v kateri smo prejeli 36 točk, smo potem dobili največ 25 točk na četrtino, česar nismo videli že dolgo. Ostali smo povezani, zavedamo se, da bodo prisotni vzponi in padci. Tudi ko nam na začetku ni šlo, so fantje ostali skupaj, prisotne ni bilo nobene panike. Tudi fantje, ki so prišli s klopi so naredili odlično delo," je po koncu dejal trener Dallasa, ki je poleg Dončića po tekmi nekaj besed pohvale namenil tudi Danteju Exumu. Ta je bil predvsem v zaključku tekme ob Slovencu glavno orožje Mavericksov. "Dante je košarkar, ki ohrani mirnost. V drugem polčasu je močno pomagal Luki ne le pri prenosu žoge, temveč ga je znal najti tudi s podajami, tako da je imel Luka lažje delo pri zaključevanju. Ritem, ki ga daje igre, smo ob njegovi odsotnosti močno pogrešali. Tudi Luka in Kyrie mu zaupata, kar je bilo ob koncu tudi opazno," je še dodal Kidd.

Vrhunci tekme:

Katastrofalen začetek

Čeprav v Dallasu v zadnjem času kot po tekočem traku poudarjajo pomembnost obrambe v svoji igri, pa je začetek obračuna z Miamijem prinesel vse prej kot preobrat v zasedbi iz Dallasa, ki se od All-Star premora ponaša z najslabšimi obrambnimi predstavami v ligi. Miami je v American Airlines centru ekspresno povedel s 4:0, po slabih treh minutah igre pa je po košu Duncana Robinsona Kidd ob zaostanku s 5:13 že posegel po prvi minuti odmora. Tudi ta ni prinesla zasuka v igri domačih, saj je prednost gostov po košu Nikole Jovića dobrih sedem in pol minut pred koncem prve četrtine narasla na dvomestno številko (18:7). Porozna obramba domačih je že v prvi polovici prvega dela igre Miamiju dovolila kar 23 točk, nekdanji klub Gorana Dragića pa je v prvi četrtini zadel šest trojk iz sedmih poskusov in vodil z največ 15 točkami naskoka. Dončić je v prvih dvanajstih minutah dosegel deset točk, vse v drugi polovici prve četrtine, ki jo je Miami dobil s 36:28.

Luka Dončić in Jimmy Butler, ki je na koncu dosegel 14 točk. Foto: Reuters

Na začetku druge četrtine je nekaj energije v igro Dallasa doprinesel Dante Exum, a ravno nekdanji član Partizana je nato slabih oseh minut pred koncem prvega polčasa po ukradeni žogi in izjemni asistenci Dončića čez celo igrišče zgrešil zabijanje za izenačenje na 45:45, za nameček pa je le nekaj sekund zatem ob prodoru atraktiven poskus zabijanja zgrešil še Derrick Jones Jr., tako da je prednost ostala na strani Miamija. Kot da je bil koš za Mavs zaklet, je nato v eni izmed naslednjih akcij poskus zabijanja zgrešil še Daniel Gafford, ki pa se je nato 3:45 pred koncem prvega polčasa odkupil s košem za prvo izenačenje na tekmi (50:50). Vročica je nato znova prevzela rahlo pobudo in se predvsem na račun zapravljenih metov Dallasa na odmor podala s prednostjo 58:54. Pri Miamiju, ki je v prvem polčasu dosegel deset trojk, je bil v prvih 24 minutah srečanja nezgrešljiv Robinson (1/1 za 2, 4/4 za 3), ki je dosegel 14 točk.

Duncan Robinson je bil v prvem polčasu nezgrešljiv. Foto: Guliverimage

Dončić v tretjem delu poskrbel za preobrat

Tretja četrtina je nato na krilih slovenskega zvezdnika le prinesla zasuk v igri Dallasa, ki je od zaostanka s 54:61 z delnim izidom 11:4 izid poravnal na 65:65. Rezultat je bil nato še izenačen na 71, nato pa so domači z nizom 12:2 prišli do prve dvomestne prednosti na tekmi (83:73). V tretjem delu srečanja je naravnost blestel Dončić, ki je v tretji četrtini dosegel 19 od skupno 37 točk Dallasa. Ta je pred vstopom v zadnjo četrtino srečanja vodil z 91:83.

Nekaj minut odmora za Dončića in padec v igri Dallasa sta bila na začetku tretje četrtine voda na mlin za igro Miamija, ki je po dveh zadetih prostih metih Jaimeja Jaqueza Jr. dobrih sedem minut pred koncem z delnim izidom 10:2 rezultat po dolgem času spet poravnal (95:95), nato pa so gostje po košu Caleba Martina prišli do novega vodstva. Za veliko čarovnijo je nato po minuti odmora poskrbel Dončić, ki je iz izjemno težkega položaja v zadnji sekundi napada Dallasa sprožil za tri in Dallas popeljal v novo vodstvo.

Luka Doncic throws it way up and makes it 😱pic.twitter.com/P50XINt0eI — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 8, 2024

Exum in Dončić v zaključku prevesila tehtnico na stran Dallasa

V napetem zaključku je tri minute pred koncem v zadnji sekundi napada pomembno trojko za vodstvo Dallasa s 103:101 dosegel Exum, po dobri obrambi pa je nato uspešen met za tri dodal še Dončić. A Miami je hitro vrnil udarec, saj je na 104:106 znižal Terry Rozier. V vse bolj vročem dogajanju v American Airlines centru je slabo minuto in pol pred koncem trojko dodal še Kyrie Irving, na 111:106 pa je po enajsti Dončićevi asistenci na srečanju povišal Exum.

Dante Exum je dosegel 13 točk, pomemben delež je prispeval v zaključku tekme. Foto: Reuters

Po minuti odmora je zatem Miami odgovoril na račun dveh prostih metov Bama Adebaya, za nameček pa je zaradi zvina gležnja srečanje predčasno končal še Dereck Lively Jr. Vendar to na srečo privržencev gostiteljev Dallasa ni zmedlo. 22 sekund pred koncem je z dvema uspešnima prostima metoma na 113:108 vodstvo domačih povišal Exum, po zgrešenem metu Adebaya in skoku Irvinga v naslednji obrambni akciji pa je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Teksasu. Gostitelji so na koncu slavili s 114:108 ter s tem poskrbeli šele za drugi poraz Miamija na zadnjih devetih tekmah. Dallas je na koncu izgubil na celem srečanju izgubil le devet žog, ob tem pa so Mavericks zadeli 16 trojk, sicer eno manj od Miamija.

Pomembna trojka Dončića v končnici:

LUKA DONCIC BURIES THE STEPBACK THREE OVER JIMMY BUTLER 🤯pic.twitter.com/BNThxxf3Bj — Mavs Nation (@MavsNationCP) March 8, 2024

Poleg Dončića je bil v ekipi Dallasa strelsko najbolj uspešen Irving s 23 točkami. "Uf, ta tekma je od nas zahtevala veliko discipline in dela vseh 48 minut srečanja. Težko je sprejeti, da smo od All-Star odmora najslabša ekipa lige v obrambi in moramo prevzeti odgovornost v vsakem trenutku igre. Naš začetek danes ni bil na pravem nivoju, a pozabiti moramo na negativne stvari in se osredotočiti na pozitivne dele naše igre, ki smo jih v tem času zgradili. Vemo, kaj moramo storiti, da se prebijemo skozi to zahtevno obdobje v boju za končnico. Mislim, da je bila ta tekma odraz našega karakterja," je po koncu dejal 32-letni košarkar. Exum je ob zmagi dodal 13 točk, Gafford pa točko manj. Pri Miamiju je bil s 27 točkami (5/8 za 3) najboljši strelec Rozier, pet trojk je dosegel tudi Robinson, ki je na koncu srečanje končal pri 19 točkah. Butler in Adebayo sta jih prispevala po 14, ob tem je center Miamija ujel še devet odbitih žog.

Dallas po 35. zmagi v sezoni naslednja preizkušnja čaka v noči na nedeljo (1.00), ko bo zasedba Jasona Kidda gostovala pri Detroit Pistons. Ta je danes s 118:112 ugnal Brooklyn Nets in prišel do svoje desete zmage v sezoni.

Anthony Edwards je dosegel 44 točk. Foto: Reuters

Vodilna ekipa zahoda Minnesota je proti Indiani s 113:111 prišla do svoje 44. zmage v sezoni. Pacers so 16 sekund pred koncem ob treh zadetih prostih metih Aarona Nesmitha zaostanek znižali na 111:112, a je nato zmago gostov, ki so vodili z največ 17 točkami naskoka, z enim zadetim metom s črte prostih metov potrdil Anthony Edwards, ki je nato dve sekundi pred koncem še blokiral poskus polaganja Nesmitha. Edwards je bil s 44 točkami prvi strelec Minnesote, za Indiano jih je Pascal Siakam prispeval 24.

Liga NBA, 7. marec:

Lestvica: