Neverjetno, kaj se dogaja z Dallasom? Dončić ruši rekorde, a ... #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je z Dallasom doživel nov boleč udarec. Čeprav je še četrtič zapored vknjižil trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami (39 točk, 10 skokov in 11 asistenc) ter postal šele tretji košarkar, ki mu je to uspelo v zgodovini lige NBA, so Mavericks doma izgubili proti Indiani s 120:137. Rezultatske krize Dallasa, ki je na zadnjih šestih tekmah zmagal le enkrat in ne blesti v obrambi, tako še zdaleč ni konec. 25-letni Dončić je nastopil prvič po tem, ko je prejel priznanje za igralca meseca februarja zahodne konference , Indiana pa si je odločilno prednost na krilih rezervistov in Tyreseja Haliburtona priigrala v drugem polčasu.

Dallas Mavericks : Indiana Pacers 120:137 (32:35, 70:74, 88:106)

Učinek Luke Dončića: 39 točk (za tri 4/13, za dve 11/17, prosti meti 5/6), 10 sk., 11 as., 5 izg. žog v 43 minutah

Najboljši strelci: Dončić 39 (10 sk., 11 as.), Irving 23, Washington Jr. 20, Gafford 16 (10 sk.); Turner 20, Haliburton (11 as.) in Mathurin 19, Toppin 14, McConnell (7 as.) in Siakam (13 sk., 6 as.) 13, Sheppard 12 (trojke 4/6), Smith 11, Nembhard 10

A magician at work 🪄 pic.twitter.com/4jMUuenTE0 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 6, 2024

Luka Dončić je pred tekmo "znova" premagal Marka Milića in ostale člane strokovnega vodstva v metu s sredine igrišča:

Never challenge Luka Doncic to a shooting contest. #MFFL pic.twitter.com/44i5D27kHg — Abby Jones (@_abigaiiiil) March 6, 2024

Liga NBA, 5. marec:

Lestvica: