NBA priznava: Ni boljšega od Luke Dončića

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je v karieri prejel že veliko priznanj, na tega, ki ga je osvojil zaradi vsega, kar mu je uspelo prejšnji mesec, pa je lahko še kako ponosen. V pestrem februarju je kot novopečeni očka in prvi strelec tekmovanja nizal izjemne predstave, večinoma zmagoval z Dallasom in na 25. rojstni dan postavil zgodovinski presežek. Liga NBA ga je nagradila s priznanjem za igralca meseca zahodne konference. To nagrado je prejel že četrtič v karieri, z njo pa samo še raste nezadovoljstvo navijačev ob pogledu na lestvico kandidatov za osvojitev priznanja MVP sezone, kjer je Dončić trenutno na petem mestu.

To je bil imeniten mesec za Luko Dončića in njegove soigralce. Če bi košarkarji Dallas Mavericks ponavljali takšne predstave ter ustvarjali tako pozitivno razmerje zmag in porazov tudi v drugih mesecih, bi bili na lestvici uvrščeni bistveno višje. Letošnjega februarja, ki je zaradi prestopnega leta štel 29 dni, jim je šlo odlično. Odigrali so 11 tekem, se na osmih veselili zmage, le trikrat pa priznali premoč tekmecu.

Na omenjenih srečanjih je na parketu blestel slovenski košarkarski as. Navduševal in čaral je do te mere, da ga je za najboljšega proglasila tudi liga NBA. Tako je vodstvo tekmovanja priznalo, kako ga v mesecu februarju med igralci zahodne konference, kjer na čelu z Nikolo Jokićem (Denver) in Shaijem Gilgeousom-Alexandrom (Oklahoma) ne manjka izjemnih košarkarjev, ni bilo boljšega od slovenskega virtuoza.

Na zahodu je bil februarja za najboljšega igralca proglašen Luka Dončić, na vzhodu pa zvezdnik Bostona Jayson Tatum:

Dončić je bil tako dober in prepričljiv, da si je prislužil nagrado za najboljšega igralca meseca. To mu je uspelo že četrtič v karieri. Pred tem je bil najboljši novembra 2019, februarja 2022 in decembra 2022. Tako je po dobrem letu, v katerem ni manjkalo izjemnih predstav v ligi NBA, obogatenih z vrhunsko statistiko, nagrada za najboljšega igralca meseca je le končala v njegovih rokah. Tokrat tudi po zaslugi boljšega izkupička njegovega kluba.

To je še kako pomemben dejavnik pri odločanju, komu bodo pripadle zasluge. Do največjega izraza prihaja pri izboru za najkoristnejšega igralca sezone (MVP), kjer Dončić navkljub neverjetnim številkam, saj njegov povprečni učinek na tekmi meji skoraj na trojni dvojček z več kot 34 doseženimi točkami na tekmo, ni uvrščen pri ali tik pod vrhom. Tam trenutno zaseda peto mesto, največji razlog za tako skromno uvrstitev pa je v neprepričljivih rezultatih Dallasa, ki je na zadnjih petih srečanjih zmagal le enkrat in na lestvici znova izpadel iz kroga ekip, trenutno uvrščenih na mestih, ki vodijo neposredno v končnico.

Zgodovinski podvig na 25. rojstni dan

Luka Dončić se je konec prejšnjega meseca izkazal na gostovanju v Torontu. Foto: Reuters Kar zadeva izbor za najboljšega igralca v mesecu februarju, je bilo drugače. Prejšnji mesec je z velikim zmagovalnim nizom izstopal tudi Dallas. Po vrnitvi Kyrieja Irvinga, ki je odpravil zdravstvene težave, je zmagal sedemkrat zapored in s tem izenačil najdaljši zmagoviti niz po sezoni 2010/11. S tem je tudi pokazal, da bi se lahko s trenutnim igralskim kadrom, ki sta se mu kot zadnja pridružila Daniel Gafford in P. J. Washington, resneje vključil v boj za vrh. Po nizu sedmih zaporednih zmag, ki se je končal na gostovanju v Indianapolisu, ravno prizorišču letošnjega druženja zvezdnikov na tekmi All Star, je Dallas do konca meseca odigral še štiri tekme in zmagal še v Torontu. Ravno na 25. rojstni dan Ljubljančana, ki je pomemben življenjski jubilej zaznamoval z zgodovinskim dosežkom. Postal je prvi košarkar v ligi NBA, ki je na svoj rojstni dan dosegel trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami.

Več priznanj za igralca meseca v ligi NBA je v zgodovini Dallas Mavericks od Dončića zbral le njegov nekdanji "mentor" Nowitzki, s katerim v Teksasu občasno odigrata tudi teniški dvoboj:

Dončić je navkljub svoji mladosti že dolgo vajen postavljanja novih zgodovinskih mejnikov in dosežkov, priznanje za najboljšega igralca meseca zahodne konference, njegovo četrto v karieri (več jih je v zgodovini franšize Dallas Mavericks prejel le legendarni Nemec Dirk Nowitzki – 6), pa mu bo zagotovo dalo novih moči pred nadaljevanjem sezone.

Dončić vztrajno ponavlja, da si bolj kot karkoli želi uspeha ekipe. Da želi z Dallasom kandidirati za naslov prvaka. Vse individualne nagrade in rekordi mu pri tem ne predstavljajo takšnega zadovoljstva in veselja, kot bi ga zmaga z moštvom. Poudarjajo pa imenitnost igralca njegovega kova in nesporno dejstvo, s kakšnim košarkarskim velikanom in genijem ima trenutno opravka Dallas. Strokovno vodstvo moštva se mora le pozabavati, kako to najbolje izkoristiti v korist ekipe. Dončić, ki je po 25. rojstnem dnevu nanizal kar tri tekme, na katerih je vknjižil trojni dvojček ob več kot 30 doseženih točkah, a na omenjenih srečanjih zmagal le enkrat, bi si želel večjih uspehov kluba. V prejšnji sezoni se sploh ni uvrstil v končnico lige NBA, v sezoni 2021/22 pa je s prebojem v konferenčni finale dosegel največji uspeh.

Vprašljiv za tekmo z Indiano, a s tehnično napako manj

Na zadnji tekmi (poraz s Philadelphio) si je prislužil tehnično napako, ki so mu jo dan pozneje le prečrtali. Foto: Guliverimage Trenutno je v zahodni konferenci na osmem mestu, ki vodi v nepredvidljivo dodatno končnico, tako imenovani play-in. Naslednjo priložnost, kako izboljšati uvrstitev, bo imel v noči na sredo, ko v Teksas prihaja Indiana s starim znancem Rickom Carlislom. Vprašanje pa je, ali bo Dončić zaigral na tej tekmi, saj je klub zaradi težav z gležnjem, te so ga ovirale tudi na nedeljski tekmi s Philadelphia 76ers, njegov status za nastop spremenil v vprašljiv.

Če ne drugega, je vsaj poleg priznanja za igralca meseca v boljšo voljo spravila odločitev sodniške organizacije, ki skrbi za sojenje v ligi NBA, kako si Dončić v resnici ni zaslužil tehnične napake na srečanju s 76ers. To je bila njegova 14. tehnična napaka v sezoni, ob 16 pa bi si prislužil tekmo neigranja. Ker so mu tehnično napako oprostili, Dončić, prvi strelec lige NBA, ki se na tekmah pogosto zaplete v pogovore in nestrinjanja s sodniki, ostaja pri 13.

Če Dončić ne bi mogel pomagati soigralcem na srečanju z Indiano, bi ga naslednji izziv v ligi NBA čakal v noči na petek, ko bo v Dallasu gostoval Miami.