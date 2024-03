Poraz Dallasa kljub 38 točkam Dončića, Boston pomendral Golden State za +52 #video

Luka Dončić in Dallas Mavericks so v nedeljski matineji gostili Philadelphio, ki je trenutno oslabljena brez poškodovanega zvezdnika Joela Embiida. Mavericks so sicer povedli z 11:0, nato pa zaradi preveč izgubljenih žog večji del tekme zaostajali za dvomestno število točk. V zadnjih minutah so se s trojkami vrnili v igro za zmago, a se jim ni izšlo. Za končni izid 116:120 je dal Dončić 38 točk (sedem izgubljenih žog) in še tretjič dosegel trojni dvojček. Na drugi strani je bil prvi strelec Tobias Harris (28), ki je zadel nekaj ključnih metov v zadnji četrtini. Vodilni Boston se je znesel nad Golden Statom. Zmagal je kar s 140:88 in poskrbel za zgodovinski dosežek.

Učinek Luke Dončića: 38 točk (za tri 4/10, za dve 10/17, prosti meti 6/6), 11 sk., 10 as., 7 izg. žog, 1 ukr. žoga v 40 minutah.

Tyrese Maxey je dal v prvi četrtini kar 17 točk. Foto: Reuters Košarkarji Dallas Mavericks (34 zmag, 26 porazov) so se po klavrnem izkupičku na štirih zaporednih gostovanjih pri ekipah vzhodne konference (trije porazi) vrnili na domači parket. Tokratni tekmeci Philadelphia 76ers so imeli izkupiček 34 zmag in 15 porazov, a po poškodbi prvega zvezdnika Joela Embiida (meniskus) niso več tako dobri. Od prvega februarja so na 13 tekmah zmagali samo petkrat. In Dallas je manko Embiida v uvodnih minutah izkoristil.

Povedel je z 11:0, trojko je zadel tudi Luka Dončić. Po minuti odmora so se gostje hitro približali na 11:13. Tudi nadaljevanje četrtine za Maverickse ni bilo najboljše, Luka je zgrešil naslednjih pet metov iz igre. Imel je tudi dve izgubljeni žogi, Dallas skupaj šest. Na drugi strani je zadeval Tyrese Maxey, z njegovimi 17 točkami so 76ers po 12 minutah igre vodili z 32:22.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Začetek druge četrtine je bil podoben tistemu v prvi – 10:2 za Dallas. Podobno tudi nadaljevanje, boljše za goste. Jason Kidd je v šesti minuti četrtine ob zaostanku s 37:46 vzel minuto odmora. Dončić je dosegel devet točk (3/8 met za dve). Do konca prvega polčasa so košarkarje Dallasa še naprej teple izgubljene žoge. Imeli so jih že 11 (Philadelphia samo eno), od tega pet Dončić. Na glavni odmor so odšli z zaostankom 51:56. Ljubljančan je imel 15 točk in bil edini dvomesten pri domačih (Derrick Jones ml. je dal osem točk). Pri gostih se je v drugi četrtini Maxey ohladil (samo dve točki), Tobias Harris je dosegel 14 točk.

76ers boljši tudi v tretji četrtini

Dereck Lively II je dal le štiri točke. Foto: Reuters Bolj zbrani in bolj učinkoviti so bili košarkarji Philadelphie tudi v tretji četrtini. Imeli so le štiri izgubljene žoge v primerjavi s kar 15 Dallasa. Ta je iz igre metal 42-odstotno, 76ers, ki so imeli že pet dvomestnih košarkarjev, pa 46-odstotno. Tudi Dončić je imel že deset zgrešenih metov (20 točk). Razigral se je vsaj Kyrie Irving (18 točk). Povsem neopazen pa je bil Daniel Gafford (brez točke).

Obramba Dallasa se je zdela kot razbita vojska. Če ne bi Jones deset minut do konca zadel svoje že četrte trojke (iz četrtega meta), bi bila razlika precej večja (85:98). A le minuto pozneje so gostje dosegli najvišjo prednosti na tekmi, 18 točk. Ko je zadel rezervist Kevin Oubre ml., ki je dosegel 18 točk.

Tobias Harris je dal 28 točk. Foto: Reuters V zadnjih minutah vse bolj napete tekme sta stvari v svoje roke vzela Dončić in Irving. Prvi uspešno, drugi malo manj. S svojo tretjo trojko na tekmi je Luka približal na 99:108, nato je Kyrie še četrtič zgrešil izza črte. Do konca so bile še tri minute in 50 sekund. Mavericks so se približali na pet točk zaostanka, nakar je 71 sekund do konca Harris zadel trojko za vodstvo 76ersov s 113:105. V zadnjih sekundah tekme so domači poskušali z meti za tri (Irving je zadel za 113:117) in hitrimi osebnimi napakami. A so bili gostje natančni na črti za proste mete (119:116). Nato je dal Irving še eno trojko (116:119). Oubre je sicer zadel le en prosti met (120:116), a je bil to že končni izid, saj je Dallasu zmanjkalo časa, P.J. Williams pa je ob zvoku sirene zgrešil met za tri.

Dallas je tekmo končal s 17 izgubljenimi žogami (Philadelphia z osmimi), a imel boljši met za tri točke (39-odstoten), pri metu za dve pa sta si bili ekipi enaki s 46-odstotki. Dončić je klub 13 zgrešenim metom dosegel 38 točk, imel pa še 11 skokov in 10 asistenc, a tudi 7 izgubljenih žog.

Luka Dončić je prejel že 14. tehnično napako to sezono. Toliko jih ni v tej sezoni v ligi NBA zbral še nihče. Če bo Dončić v nadaljevanju sezone prejel še dve, bo moral preskočiti eno tekmo. Foto: Reuters

Prejel je tudi že 14. tehnično napako to sezono. Toliko jih ni v tej sezoni v ligi NBA zbral še nihče. Če bo Dončić prejel še dve, bo moral preskočiti eno tekmo. Do konca rednega dela sezone ga sicer čaka še 21 tekem. Irving je dal 28 točk, Jones 21. Pri 76ers je izstopal Harris z 28 točkami, Maxey jih je dal 24, Oubre pa 21.

Šele četrti v zgodovini ligi NBA, ki mu je uspelo kaj takšnega

Dončić je postal šele četrti košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na treh zaporednih tekmah vpisal tri trojne dvojčke, pri čemer je vedno dosegel vsaj 30 točk. Odkar je dopolnil 25 let, je še na vsaki tekmi zbral trojni dvojček. Preostali trije košarkarji, ki jim je uspel takšen niz, so Oscar Robertson (štirikrat), Russell Westbrook (dvakrat) in Michael Jordan (enkrat):

Luka Doncic becomes the fourth player in NBA history to have three consecutive 30+ point triple-doubles, joining Oscar Robertson (4x), Russell Westbrook (2x), and Michael Jordan. pic.twitter.com/HXvlvakvPH — NBA History (@NBAHistory) March 3, 2024

Košarkarji Dallasa bodo skušali popraviti vtis v noči na sredo, ko bodo gostili Indiano. Z njo so nedavno visoko izgubili na gostovanju.

Boston že po prvem polčasu vodil kar z 82:34!

Kaj pa se je v noči na ponedeljek dogajalo na drugih parketih? Najbolj je odmevala visoka zmaga Boston Celtics nad Golden State Warriors s 140:88. Košarkarji Bostona so ugnali nekdanje prvake kar s 140:88. Najboljša ekipa lige NBA je nadigrala moštvo superzvezdnika Stephena Curryja za neverjetnih 52 točk in dosegla enajsto zaporedno zmago.

Kako je Boston pomendral Golden State:

Najboljši igralci Curry, Klay Thompson in Draymond Green po velikem zaostanku ob polčasu (38:82) v drugem delu niso več stopili na parket. To je bil tretji najhujši poraz, ki ga je Boston prizadejal v ligi NBA vse od leta 1946.

Jayson Tatum je na svoj 26. rojstni dan blestel proti Golden Statu, Foto: Reuters Jaylen Brown je dosegel 25 od svojih 29 točk v rekordnem prvem polčasu, medtem ko je Jayson Tatum proslavil svoj 26. rojstni dan in v prvem polčasu dodal 22 od svojih 27 točk za Boston. Najboljši domači igralci so v drugem polčasu le malo videli igrišče. "Krasen rojstni dan! Moram delati, kar imam rad, pred najboljšimi navijači na svetu, in zmagati," se je po tekmi veselil Tatum.

Kelti so obenem postali prvi klub v zgodovini lige NBA, ki je dobil tri tekme v isti sezoni za 50 ali več točk. Novembra so na domačnem parketu premagali Indiano s 155:104, prejšnji mesec pa Brooklyn s 136:86.

Oklahoma po novem najboljša na zahodu

Minnesota Timberwolves (42-19) so izgubili prvo mesto v zahodni konferenci, potem ko so doma za točko (88:89) izgubili z Los Angeles Clippers. Na vrh zahoda je napredovala Oklahoma City (42-18), ki je premagala Phoenix s 118:110. Kawhi Leonard je bil najboljši pri Clippersih, ki so se z zmago utrdili na četrtem mestu zahoda z 32 točkami, Anthony Edwards pa pri Minnesoti s 27.

Shai Gilgeous-Alexander se je z Oklahomo City povzpel na vodilni položaj zahodne konference. Foto: Reuters

Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 35 točk in popeljal Oklahoma City do zmage. Pri Phoenixu je bil prvi strelec Bradley Beal z 31 točkami, Jusuf Nurkić pa je zbral klubski rekord 31 skokov.

Košarkarji Orlando Magic še vedno lahko upajo na neposredno uvrstitev v končnico, potem ko so premagali Detroit Pistons s 113:91 in se s 35 zmagami na vzhodu povzpeli na šesto mesto. Paolo Banchero je k zmagi prispeval 29 točk.

New York Knicks so še na boljši poti. Moštvo iz velikega jabolka je na gostovanju pri Cleveland Cavaliers slavilo s 107:98 in je na četrtem mestu vzhodne konference. Donte DiVincenzo je dosegel 28 točk, Josh Hart pa trojni dvojček s 13 točkami, 19 skoki in desetimi podajami.

Francoski novinec Victor Wembanyama je dosegel 31 točk in 12 skokov ter popeljal San Antonio Spurs do zmage nad gostujočo Indiano s 117:105. R. J. Barrett je zbral 23 točk, Immanuel Quickley pa je k zmagi Toronta nad Charlotte s 111:106 dodal 22 točk in 11 podaj.

Liga NBA, 3. marec:

Lestvica: