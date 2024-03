Prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki mu je uspel ta mejnik #video

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑



James je na tekmi 26 točkam dodal tudi devet podaj, štiri skoke in tri ukradene žoge, s čimer je bil najboljši posameznik v ekipi iz Kalifornije. Med tekmo je v drugi četrtini za 40.000. koš prejel tudi stoječe ovacije občinstva. To je bilo tudi navdušeno zaradi vodstva domačih s 37:32.

Bolj pa je v 21. sezoni igranja vJames ligi polni anale s svojimi dosežki. Pred letom dni je košarkar, ki je štirikrat prejel naziv MVP in osvojil tudi štiri naslove, na večni lestvici strelcev v ligi prehitel slovitega Kareema Abdul-Jabbarja. Zdaj je postavil nov mejnik.

"Zelo vesel sem zanj. To je bil nor dosežek, sam pa sem si ob tem za piko na i želel tudi zmago. Ampak vseeno, kapo dol. Ima neverjetno serijo, ki traja še na današnji dan. Mislim, da smo vsi v ligi navdušeni in veseli skupaj z njim," je po tekmi dejal trener Lakers Darvin Ham, ki seveda nujno čaka nove zmage, saj je Los Angeles trenutno le na desetem mestu zahoda.

"Presegel sem veliko mejnikov in vsi ti mi seveda tudi nekaj pomenijo." Foto: Guliverimage

"Zlagal bi se, če bi rekel, da se te zadeve nepomembne"

"To ni uspelo še nikomur. Seveda je super, da sem zdaj jaz na tej točki v svoji karieri. Seveda pa to ni ena od največjih stvari, ki so mi v življenju uspele. Vseeno pa mi veliko pomeni. Presegel sem veliko mejnikov in vsi ti mi seveda tudi nekaj pomenijo. Seveda pa je tudi pri tem določen vrstni red. Zlagal bi se, če bi rekel, da se te zadeve nepomembne," je po tekmi novinarjem povedal James.

LeBron James in Nikola Jokić po tekmi. Foto: Guliverimage

Spet je blestel Nikola Jokić

A danes je v Los Angelesu na drugi strani parketa v dresu Denverja vnovič blestel srbski zvezdnik Nikola Jokić s 25 točkami, 10 skoki in sedmimi podajami, ki je bil ključni igralec tekme ter Denverju pripravil podlago za šesto zaporedno zmago.

"Vesel sem, da igramo dobro. Na igrišču počnemo stvari, ki jih želimo početi. Velikih nihanj v igri trenutno nimamo in res uživam v tem, kar kažemo na parketu," je po tekmi dejal Jokić.

Sama tekma je bila zelo napeta. Denver je v zadnji četrtini izenačil na 89:89, ključna pa je bila končnica in delni izid 9:0 za vodstvo s 117:110, ki ga ekipa iz Kolorada ni več spustila iz rok. Izjemen je bil ob zmagi tudi Michael Porter Jr., ki je ob metu 10:10 zadel tudi vseh pet poskusov za tri točke in dosegel 25 točk. Temu je dodal tudi 10 skokov.

Ponoči je izstopal tudi Mikal Bridges z 38 točkami ob zmagi Brooklyna proti Atlanti s 114:102, točko manj je dosegel Jimmy Butler ob zmagi Miami Heata proti Utahu s 126:120. Portland je s 107:100 premagal Memphis, Anfernee Simons pa je pri tem dosegel 30 košev.

Luka Dončić že ob 19.00 po srednjeevropskem času

Luka Dončić bo s svojimi Dallas Mavericks naslednjo tekmo igral v nedeljo in to že ob 19.00 po srednjeevropskem času. Nasprotnik bo Philadelphia 76ers.

