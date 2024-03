Košarkarji Dallasa so zahtevno turnejo po vzhodu, na kateri so na štirih tekmah vknjižili le eno zmago, sklenili s prepričljivim porazom pri vodilnem Bostonu. Celtics so bili boljši s 138:110, gostom pa ni do bolj ugodnega rezultata pomagal niti nov trojni dvojček Luke Dončića. Ljubljančan je prispeval 37 točk, 12 skokov in 11 asistenc, a z Dallasom ni dobil niti ene četrtine. Vroči Kelti so vknjižili deseto zaporedno zmago, na krilih Jaysona Tatuma (32 točk), ki je na lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca sezone nedavno pahnil Dončića na peto mesto, pa dokazali, kako varovanci Jasona Kidda v tem trenutku niso konkurenčni najboljši ekipi lige NBA.

Boston Celtics : Dallas Mavericks 138:110 (38:32, 66:59, 102:90)

Učinek Luke Dončića: 37 točk (za tri 3/9, za dve 11/16, prosti meti 6/8), 12 sk., 11 as., 2 izg. žogi v 36 minutah in 33 sekundah

Najboljši strelci: Tatum 32 (trojke 5/9, 8 sk.), Brown 25 (7 sk., 5 as.), Porzingis 24 (6 sk.), White 13 (8 as., 7 sk.), Horford 12 (8 sk.); Dončić 37 (12 sk., 11 as.), Irving 19, Washington Jr. 17 (7 sk.), Lively II 15, Hardaway Jr. 10

Kaj zmorejo košarkarji Dallas Mavericks, ko imajo na voljo najmočnejšo zasedbo in gostujejo pri najboljši ekipi lige NBA? Februarski rezultati, v katerih so Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina večinoma zmagovali in navijačem dvignili apetite pred nadaljevanjem sezone, so namigovali, kako bi se lahko Kiddova četa v končnici spustila v boj za najvišja mesta.

Nato pa je sledila turneja po vzhodu, na kateri je imel Dallas opravka z zelo zahtevnimi tekmeci. Podala je kar nekaj odgovorov. Porazi proti Indiani, Clevelandu, zlasti pa Bostonu, ki je v noči na soboto na domačem parketu po festivalu trojk pomendral teličke, so nakazali, kako Dallas v tem trenutku še ni konkurenčen najboljšim.

Vrhunci dvoboja med Bostonom in Dallasom:

Celtics se lahko v tej sezoni pohvalijo z najbolj stalno formo. Zbrali so največje število zmag (47) in najmanj porazov (12), trenutno so pri nizu desetih zaporednih zmag, v napadu pa izstopa trojka Tatum – Brown – Porzingis, ki je delala razliko tudi na srečanju z Dallasom. Gostje iz Teksasa, pri katerih je še enkrat več izstopal Luka Dončić in v slogu imenitnih predstav v tej sezoni vpisal nov mogočen trojni dvojček (37 točk, 12 skokov in 11 asistenc), so bili nemočni. Izgubili so prav vsako izmed štirih četrtin.

Nekajkrat so se v tretji četrtini povsem približali, a so težko sledili ritmu razigranih in zelo natančnih vodilnih posameznikov Bostona, ki so metali za tri točke 21/43. To jim je vzelo preveč moči, dokončno pa so popustili v zadnji četrtini, ko je Celtics ušel na varno razdaljo, nato pa z lahkoto povečal prednost na končnih +28. To je bil boleč poraz Dallasa, ki je veliko pričakoval od najbolj zahtevnega gostovanja, kar si ga lahko v tem trenutku privošči v ligi NBA.

Jayson Tatum, z 32 točkami prvi strelec Dallasa, je na lestvici kandidatov za MVP igralca sezone nedavno prehitel Luko Dončića in ga pahnil na peto mesto. Foto: Reuters

Kidd: Imeli smo opravka z najboljšim

''So najboljša ekipa v ligi, skupaj so že dolgo časa. Razumejo vsako obrambno shemo, tako da jih ne grabi panika. To je bil nov izziv za nas. Tako v napadu kot obrambi. Ko pogledaš statistiko, smo imeli opravka z najboljšim moštvom v ligi NBA,'' je trener Dallasa pohvalil košarkarje Boston Celtics. ''Nismo odigrali tako, kot bi si želeli, a smo se veliko naučili. Zdaj vemo, katere stvari je potrebno še popraviti. Gremo v pravo smer, zdaj smo še korak bližje temu, kar skušamo doseči,'' je prepričan, da se bodo njegovi varovanci iz tega dvoboja ogromno naučili.

Porzingis načel festival trojk Bostona

Kristaps Porzingis se je izkazal proti nekdanjemu klubu. Foto: Reuters Boston je še drugič v tej sezoni ugnal Dallas. Uvodne minute je zaznamoval Kristaps Porzingis. Latvijski orjak, ki pred leti Dallasu ni prinesel želenega učinka, bolj kot o njegovih predstavah pa se je razpredalo o zdravstvenem stanju in številnih poškodbah, zaradi katerih je preskočil veliko tekem, je bil zelo razigran. Dosegel je kar 10 od prvih 15 točk Bostona in se izkazal z natančnimi meti za tri točke. Celtics so prvo četrtino dobili s 38:32. Pri tem so dali sedem trojk in nakazali, kaj bi znala biti največja težava za goste. V domači dvorani TD Garden, kjer se odlično počutijo, so z razdalje zadevali kot po tekočem traku. Dallas se je trudil po najboljših močeh, da bi jih pri tem oviral in omejil njihovo učinkovitost napada, a je v obrambi ponavadi ostajal prekratek.

Vseeno so gostje po zaslugi znova razpoloženega Luke Dončića, ki se ni ustavljal, ampak proti eni najbolj neugodnih obramb v ligi že v prvem polčasu dosegel 23 točk, sredi tretje četrtine ujeli priključek. Približali so se na 79:81, P.J. Washington Jr. (17 točk) pa je imel priložnost, da bi s trojko popeljal goste celo v vodstvo. Bilo bi njihovo prvo po uvodni četrtini. To se ni zgodilo. Zgrešil je, v nadaljevanju pa je Boston podal v višjo prestavo. Dallas je ostal brez goriva, najboljši klub rednega dela v tej sezoni, ki je že po treh četrtinah presegel mejo stotih točk, pa je igraje opravil s tekmecem in prednost povišal na končnih +28.

Kyrie Irving je iz igre zadel le 9 od 23 metov, Jayson Tatum pa 10 od 19. Foto: Reuters

Boston je v domači dvorani skoraj nepremagljiv, v tej sezoni je na 31 tekmah zmagal kar 28-krat. Tokrat je bil premočan zalogaj za Kiddovo četo, ki bi za kaj več potrebovala več razpoloženih posameznikov. Kyrie Irving, ki navijačem Bostona ni ostal v prijetnem spominu, temu primerni so bili tudi žvižgi, ki se jih je naposlušal, je denimo iz igre metal 9/23 ter dvoboj končal pri 19 točkah, kar je manj od njegovega povprečja. Povratnik Dante Exum je v 15 minutah dosegel štiri točke.

V nedeljo ob 19. uri že nov izziv

Luka Dončić bo z Mavericks ponovno na delu že v nedeljo. Tokrat na domačem parketu v Dallasu. Foto: Reuters Naporna turneja, na kateri je Dallas odigral štiri tekme in zmagal le v Torontu, ravno na 25. rojstni dan prvega zvezdnika Luke Dončića, se je tako končala s prepričljivim porazom. ''Ob koncu naporne turneje misliš na to, kako se boš vrnil domov,'' je dal trener Kidd vedeti, kako so njegovi varovanci že razmišljali o tem, kako lepo se bo vrniti v Teksas, kjer jih v nedeljo čaka nov izziv.

V matineji, dvoboj se bo začel že ob 19. uri po slovenskem času, kar je izjemna novica za Dončićeve podpornike, se bo pomeril s Philadelphio 76ers, ki se brez poškodovanega Joela Embiida ne more pohvaliti s pretirano uspešnimi igrami.

