Dončić si je podaril najlepše darilo in pozdravil vrnitev soigralca

Košarkarji Dallas Mavericks so le dan po porazu s Clevelandom na gostovanju pri Toronto Raptors s 136:125 prišli do zmage in se po dveh zaporednih porazih vrnili na zmagovita pota. Luka Dončić, ki je v Torontu praznoval 25. rojstni dan, si je ob osebnem prazniku čestital z enajstim trojnim dvojčkom sezone (30 točk, enajst skokov, 16 asistenc), ob tem pa blestel ob odločilnih trenutkih srečanja v tretji četrtini, ko se je tekma dokončno prelomila. Ob tem je Mavericks razveselila še vrnitev Danteja Exuma, ki je vendarle nared po težavah s poškodbo.

Toronto Raptors : Dallas Mavericks 125:136 Učinek Luke Dončića: 30 točk (10/15 za 2, 1/8 met za tri, 7/9 prosti meti), 11 sk., 16 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 35:37 Strelci: Quickley 28 (9 as.), Barrett 26, Barnes 19; Dončić 30, Irving 29, Washington 23 (7 sk.), Hardaway Jr. 16, Gafford 13 (7 sk.)

"Kako bi bil Luka lahko še boljši? Mogoče, da še zraste nekaj centimetrov (smeh, op. p.)? Luka ne more biti še boljši kot je že," je slavljenca Luko Dončića pred srečanjem s Torontom hvalil trener kanadske ekipe Srb Darko Rajaković, ki se je v veličino novopečenega 25-letnika prepričal tudi kasneje na igrišču, še posebej v tretji četrtini, ko je Slovenec s fantastičnimi potezami povlekel voz Dallasa in bil prvi mož ob gradnji odločilne prednosti za 34. zmago Dallasa v tej sezoni. Mavericks so se s tem po dveh porazih vrnili na zmagovite tirnice in hkrati prekinili niz treh zaporednih zmag Toronta, ki je klonil 37. v sezoni.

Dončić je srečanje končal s svojim enajstim trojnim dvojčkom v sezoni skupno pa že s svojim 67. v NBA karieri. "Res uživam v košarki. Igrati tekme v razmaku manj kot dneva je vedno težko, tako da zdaj potrebujem nekaj počitka. Odigrali smo odlično tekmo, imamo odlično ekipo, bili smo vrhunski v obrambi in v tem slogu moramo samo nadaljevati. V tretji četrtini smo bili res agresivni pri obrambnih nalogah in v tranziciji, to je prineslo uspeh. Vedno poudarjam igro v obrambi, ker to na koncu pomaga ekipi, eden za drugega dajemo vsi in tako moramo nadaljevati," je v prvem komentarju po srečanju dejal Dončić.

Ta je srečanje končal pri 30 točkah, šepal je le met za tri, saj je unovčil le en met iz osmih poskusov, a manko razpoloženi pri metu iz razdalje spretno unovčil pri norih asistencah svojim soigralcem. Na koncu jih je zbral 16, tako da je le za štiri zaostal za svojim absolutnim rekordom. K temu dosežku je dodal še enajst skokov in dve ukradeni žogi, na koncu pa je izgubil pet žog, a od tega že štiri v prvem polčasu, ko igra Dallasu ni in ni stekla. To je njegov 39. trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami, s čimer je na lestvici košarkarjev s tovrstnim dosežkom na tretje mestu prehitel LeBrona Jamesa, ki je pri številki 38. Na drugem mestu je še naprej Russell Westbrook s številko 48, s praktično neulovljivo statistiko pa je s 106 tekmami s trojnimi dvojčki s +30 doseženimi točkami Oscar Robertson.

Ljubljančan je na svoj osebni praznik v Toronto zablestel že na treningu, ko je zadeval iz sredine in ob živce spravljal pomočnike glavnega trenerja v zasedbi Dallasa, vključno z Markom Milićem, ki so morali ob izgubljenih stavah delati kazenske sklece.

"Na tej tekmi sem videl pravi karakter naše ekipe. Energija je bila prava, kar je bilo po takem porazu, kot se nam je zgodil dan prej, težko. Lahko bi še razmišljali o tistem porazu, a so fantje storili korak naprej. Vesel sem vrnitve Danteja, v 16 minutah na pakretu je opravilo veliko delo, tudi Gafford, Lively, Hardaway in Washington so odlično opravili svoje delo. Klop je naredila boljši posel kot na zadnji tekmi," je po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd, ki je ob predstavi slavljenca Dončića le skomignil z rameni. "To je le normalna tekma za Luko. Trojni dvojček, bil je res dober. Kot kaže, bo tudi pri 25 letih odličen košarkar. Razumel je, kaj ta tekma potrebuje. Tudi Kyrie je bil odličen, Luka pa je še enkrat več dokazal, da je naš vodja na parketu," je še dodal Kidd, ki je v drugem polčasu dočakal želeno predstavo svoje zasedbe.

Izenačen začetek in vrnitev Exuma

Obračun v Scotibank Areni se ni začel po željah Dallasa, saj so gostitelji po trojkah R. J. Barretta in Garyja Trenta Jr. ekspresno povedli s 6:0. Po nekaj raztresene igre je Dallas nato le ujel ritem, Dončić je s svojima prvima točkama na tekmi in hkrati prvima zadetima prostima metoma izid po štirih minutah in pol igre prvič na srečanju poravnal (14:14), v naslednjem napadu Dallasa pa je fantastično z alley-oop podajo zaposlil P. J. Washingtona, ki je v prvih petih minutah dosegel kar deset točk.

Dallas, ki je na gostovanju v Kanadi pogrešal le Maxija Kleberja, je imel v prvem delu prve četrtine precej težav z gibljivo in agresivno obrambo Toronta, tako da je trener Mavsov Jason Kidd v iskanju razpoložene peterke že v prvem delu srečanja na igrišče poslal devet košarkarjev. Tako je štiri minute pred koncem prve četrtine v igro vstopil tudi Dante Exum, ki je zaradi poškodbe kolena izpustil zadnjih 13 zaporednih tekem, ob dodatnih težavah s peto pa je skupno izpustil zadnjih 22 od 24 tekem zasedbe iz Teksasa. Dallas je prvo četrtino dobil z izidom 36:34, Dončić, ki so ga košarkarji Toronta v obrambi ves čas agresivno podvajali, je v prvih dvanajstih minutah šestim točkam dodal še šest asistenc, še posebej je navdušil s tisto dobri dve minuti pred iztekom prve četrtine, ko je z zadeto trojko iz strani izjemno podajo kronal Tim Hardaway Jr.

Izredno izenačena je bila tudi druga četrtina, še največ so Mavericks vodili po trojki in neverjetnem košu ter zadetem dodatnem prostem metu Dončića, ko je prednost gostov zrasla na 46:39. A so na drugi strani Raptors vselej odgovorili na vse poskuse gostov, na roke jim je šlo v prvem polčasu tudi devet izgubljenih žog Dallasa (Toronto je izgubil štiri). Domači so se na glavni odmor podali s prednostjo točke (67:66), Immanuel Quickley je za gostitelje v prvih 24 minutah dosegel 14 točk, pod enako bero sta se na drugi strani podpisala Dončić in Hardaway Jr., ki je v drugi četrtini dosegel tri trojke.

Dončić izjemno asistiral in zadeval, Dallas dodal na plin

Dallas je v tretji četrtini od zaostanka s 75:79 dodal na plin in z delnim izidom 20:7 prevzel pobudo. Z neverjetnimi asistencami je svoje soigralce zaposloval Dončić, ki je svojim soigralcem natančno podajal v protinapade čez celotno igrišče, ob tem pa je tudi sam zadeval in prevzemal odgovornost, ko je bilo to najbolj potrebno, in bil z naskokom prvo ime tretjega dela srečanja. Trener Toronta Rajaković je nato zahteval minuto odmora, po prodoru in košu slovenskega asa pa je prednost Mavsov dobri dve minuti pred koncem tretje četrtine prvič narasla na +12 (98:86). Dallas je v tretjem delu napadalno naravnost blestel, dosegel je kar 40 točk in se v zadnjo četrtino podal s prednostjo 106:92.

Dončić je na uvodu v zadnjo četrtino prejel nekaj zasluženega počitka, njegovi razigrani soigralci pa so na parketu brez večjih težav nadzorovali potek srečanja in držali dvomestno prednost. V zadnji četrtini se je razigral Kyrie Irving, ki je v zadnjem delu dosegel 15 od skupno 29 točk. Slabi dve minuti pred koncem je po zgrešeni trojki Washingtona žoga pristala v rokah Dončića, ki je s tem dosegel nov trojni dvojček, nato pa žogo pospravil v koš za svojo 30. točko. Mejnik, ki ga je dosegel na zadnjih štirih zaporednih tekmah. Dokončno je zmago Dallasa 42 sekund pred koncem s svojo peto trojko na tekmi potrdil Washington, ki je zadel za vodstvo 134:120. Na koncu je zasedba iz Teksasa slavila s 136:125 in se Torontu oddolžila za poraz na novembrskem medsebojnem obračunu. Dallas je zdaj pri izkupičku 34-25, Toronto na drugi strani pa pri 22 zmagah in 37 porazih.

Kyrie Irving je ob zmagi Dallasa dosegel 29 točk. Foto: Reuters

Poleg Dončića so bili v zasedbi Dallasa dvomestni še štirje košarkarji. Irving je srečanje končal pri 29 točkah, Washingto jih je pristavil 29, od tega je zadel pet trojk iz desetih poskusov. 16 jih je dosegel Hardaway Jr. (4/10 met za tri), trinajst pa Daniel Gafford, ki je ujel še sedem odbitih žog. Exum je ob vrnitvi na parket odigral slabih 17 minut, v katerih je dosegel štiri točke in podelil pet asistenc, pomembno vlogo pa je opravil tudi v obrambi. Na tekmah, kjer pet ali več košarkarjev doseže dvomestno število točk je Dallas zdaj pri izkupičku 20 zmag in devetih porazov. Pri Torontu je bil na koncu z 28 točkami najbolj učinkovit Quickley, ki je ob temu zabeležil še devet asistenc, Barrett je prispeval dve točki manj.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na soboto, ko ga čaka najtežje srečanje v nizu štirih zaporednih gostovanj. Mavericks se bodo ob 1.30 po slovenskem času v TD Gardnu pomerili z najboljšo ekipo lige Boston Celtics.

V Chicagu odločata dva podaljška, Minnesota do tretje zaporedne zmage

Kar dva podaljška pa sta bila potrebna za odločitev zmagovalca na srečanju Chicago Bulls in Cleveland Cavaliers, ki so dan prej ugnali Dallas. V rednem delu je podaljšek za Chicago z enim zadetim prostim metom 38 sekund pred koncem izsilil Nikola Vučević, ki je zadel za 103:103, obe ekipi pa zatem do rednega dela nista več našli poti do koša. V prvem podaljšku je ob vodstvu Clevelanda s 115:112 dvanajst sekund pred koncem pri metu za tri nad DeMarom DeRoznom prekršek storil Jarrett Allen, prvi mož Chicaga je bil nato na drugi strani trikrat uspešen in je izsilil še dodatnih pet igralnih minut.

Foto: Reuters

Košarkarji Indiane Pacers so prišli še do svoje četrte zmage na zadnjih petih tekmah. Po porazu s Torontom je bila zasedba Ricka Carlisleja tokrat s 123:114 boljša od New Orleans Pelicans. Pot do zmage so Pacers tlakovali že v prvi četrtini, ki so jo dobili s 40:29, pelikani so se nato večkrat približali, a do preobrata niso zmogli. Pascal Siakam je bil s 24 točkami in enajstimi skoki prvi igralec Indiane, Brandon Ingram jih je za New Orleans prispeval 30.

Minesota pa je na domačem parketu prišla še do 42. zmage v sezoni, potem ko je s 110:101 ustavila Memphis Grizzlies. Timbewolves so dobili zadnje tri tekme in so še naprej najboljša ekipa zahoda. Strelsko se je tokrat najbolj izkazal Anthony Edwards s 34 točkami, na drugi strani je bil s 33 točkami in 13 skoki najbolj razpoložen Jaren Jackson Jr. Memphis je klonil še tretjič zapored, skupno pa 39. v sezoni.

