Neverjetni prizori pred hotelom Luke Dončića #video

Slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića, ki bo 28. februarja, ko bo Dallas gostoval v Torontu, praznoval 25. rojstni dan, so glasni navijači pričakali pred hotelom v Indiani, vzklikali njegovo ime in ga prosili za avtogram ali skupno fotografijo.

Kako se je na prošnje odzval, si lahko pogledate v videoposnetku, ki ga je na omrežju X objavil ameriški novinar Brad Townsend.

Quite a scene. Biggest crowd I’ve seen in 6 seasons. Looks like an MVP-size welcome to me. pic.twitter.com/favqZrsLBn