Tako je videti eno od priljubljenih smučišč: od snega niti "s" #video

Na pobočjih francoskih Pirenejev ni snega, zato smučarska središča poskušajo najti druge rešitve.

"Januarja pri nas običajno močno sneži, kar nam omogoča, da imamo februarja odprto celotno smučišče. Letos snega sploh ni, zato ne obratuje kar dvajset prog. Razmere so vsako leto slabše, zato se je treba prilagoditi in poiskati druge dejavnosti, na primer pohodništvo in kolesarstvo," so pojasnili upravniki smučišča v Hautacamu.