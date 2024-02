Nov uspeh Klare Velepec, tokrat na mladinskem svetovnem pokalu

Kadetinja Klara Velepec je januarski srebrni medalji z mladinskega evropskega prvenstva 17. februarja dodala še srebrno odličje na tekmi mladinskega svetovnega pokala v tekmovalnem turnem smučanju v Berchtesgadnu, oboje v vzponu. Slovenske barve je v Nemčiji zastopal tudi Maj Pritržnik, ki pa je ob malce slabšem nastopu ponovno pridobil veliko novih izkušenj in dodatno motivacijo za trening.

Na tretji tekmi mladinskega svetovnega pokala v sezoni 2023/2024 se je znova izkazala Klara Velepec (TSK LiMa), ki je januarja postala mladinska evropska podprvakinja v vzponu, v Berchtesgadnu pa je z vnovičnim srebrom v vzponu osvojila drugo medaljo v turnem smučanju za Slovenijo. Mlada Radovljičanka je morala premoč priznati le Italijanki Silvii Boscacci, tretja je bila prav tako Italijanka Melissa Bertolina.

Slovenske barve je v Nemčiji zastopal tudi Maj Pritržnik, ki pa je ob malce slabšem nastopu ponovno pridobil veliko novih izkušenj in dodatno motivacijo za trening. Foto: Skimostats

Mladinski svetovni pokal 2023/24 bo sklenila tekma na Norveškem, ki jo med 13. in 17. marcem gosti Molde. Tam bodo znova na sporedu mešane štafete, kjer sta Klara in Maj uigrana in urna dvojica. Na prvenstvu stare celine januarja v Franciji sta bila šesta v mešanih štafetah, ki bodo poleg šprinta olimpijska disciplina na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026, na prejšnji tekmi mladinskega svetovnega pokala v začetku februarja v Bormiu pa sta bila sedma.

