Zgodovinski uspeh slovenskih turnih smučarjev leto dni pred olimpijskim krstom

Klara Velepec in Klemen Španring sta postala svetovna prvaka v vzponu, Španring in Luka Kovačič sta bila dvanajsta na tekmi dvojic, Maj Pritržnik 17. v sprintu, z Reo Kolbl pa sta osvojila 18. mesto v mešani štafeti.

Slovenijo je na SP med 400 tekmovalci iz 33 držav zastopalo sedem tekmovalcev, in sicer Luka Kovačič in Rea Kolbl med člani, Klemen Španring in Maj Pritržnik med mlajšimi člani (do 23 let), Klara Velepec in Jaka Marinko med mladinci (do 20 let) ter Lena Lupša med kadetinjami (do 18 let). Tekmovali so v petih disciplinah - v sprintu in mešani štafeti, ki bosta tudi olimpijski disciplini, ter v vzponu, v katerem sta Klara Velepec in Klemen Španring postala svetovna prvaka, na posamični tekmi in tekmi parov.

Slovenska reprezentanca v turnem smučanju Foto: ISMF "V mešani štafeti nam žal ni uspelo doseči A-finala, Rea Kolbl in Maj Pritržnik sta v B-finalu končala na 18. mestu. Za uvrstitev na ZOI Milano Cortina 2026 se moramo na naslednji tekmi svetovnega pokala v Vall Martellu nujno prebiti v A-finale ter prehiteti reprezentance Slovaške, Švedske in Kanade ali Amerike," je za spletno stran Planinske zveze Slovenije povedal selektor slovenske reprezentance v tekmovalnem turnem smučanju Robert Pritržnik.

Na svetovnem prvenstvu 2025 v Švici so podelili prve olimpijske kvote, in sicer državam, ne posameznikom, ki so jih tem priborili z uvrstitvijo na prvo oz. drugo mesto v obeh olimpijskih disciplinah.

Na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 bo skupno nastopilo 36 tekmovalnih turnih smučarjev, 18 tekmovalk in 18 tekmovalcev. Po dvanajst v posamezni konkurenci, skupno 24, se jih bo na OI uvrstilo v mešani štafeti (ti bodo tekmovali tudi v sprintu), dodatnih šest še v sprintu, do končne zapolnitve olimpijskih kvot bo ključna tudi uvrstitev reprezentance v skupnem seštevku svetovnega pokala. V Cortini bo tako tekmovalo 12 mešanih štafet ter po 18 tekmovalk in tekmovalcev v sprintu.

