Izjemen uspeh Klare Velepec, ki je nova mladinska svetovna prvakinja 2025 v vzponu!

Perspektivna tekmovalna turna smučarka Klara Velepec (TSK LiMa) je 7. februarja na tretji tekmi mladinskega svetovnega pokala 2024/2025 na Slovaškem osvojila, kar si je želela že od začetka sezone - svojo premierno zmago v karieri, in sicer v mladinski kategoriji (do 20 let) v disciplini vzpon. Le slab mesec pozneje, 4. marca, je zmagala tudi na svetovnem prvenstvu v Švici in tako postala mladinska svetovna prvakinja v vzponu v kategoriji do 20 let. V močni konkurenci je na progi s 500 višinskimi metri vzpona s časom 27:00.9 ugnala drugouvrščeno Norvežanko Elise Hjelset Andersen (27:09.7) in svojo večno tekmico, Španko Laio Selles Sanchez (27:12.0) na tretjem mestu.

Klara Velepec (na sredini z Elanovimi smučmi) je v močni konkurenci ugnala drugouvrščeno Norvežanko Elise Hjelset Andersen in Španko Laio Selles Sanchez na tretjem mestu. Foto: ISMF

"Tekma je bila zelo zahtevna. Med tekmo je bilo zelo težko, ampak zmaga je poplačala ves trud, težke treninge in vsa odrekanja. Vesela sem do neba in še naprej, s pozitivnimi mislimi in nasmehom na obrazu se podajam v nadaljnje tekme," je prve vtise strnila 18-letna Radovljičanka.



Tekma v vzponu je fizično naporna preizkušnja, kjer gre le naravnost navzgor, brez spustov in popuščanja. Tekmovalke in tekmovalci so morali na slabih treh kilometrih dolžine na smučeh premagati 500 višinskih metrov. Zmaga pripade najhitrejšemu in najzmogljivejšemu smučarju oz. smučarki, tokrat mladi Slovenki, ki je progo premagala v 27 minutah in 9 stotinkah.

Slovenski tekmovalci bodo na svetovnem prvenstvu v Morginsu nastopili še v: torek, 4. marca > na tekmi v vzponu ,

> na tekmi v , četrtek, 6. marca > na tekmi v sprintu >>> prenos v živo prek youtube profila ISMF Skimo ,

> na tekmi v >>> prenos prek youtube profila , petek, 7. marca > na posamični tekmi,

> na tekmi, soboto, 8. marca > na ekipni tekmi.

