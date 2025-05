Na mladinskem svetovnem prvenstvu v floorballu v Zürichu v Švici je pred tretjo tekmo slovenske reprezentance proti Estoniji prišlo do neprijetnega spodrsljaja organizatorjev, ki presenetljivo niso predvajali slovenske himne. V trenutku, ko bi se morala po dvorani razlegati Zdravljica, je namesto nje zazevala tišina. A slovenski navijači in igralci so se hitro znašli, himno so preprosto zapeli kar sami. Ganljiv prizor, ki je pokazal srčnost in pripadnost reprezentanci, si lahko ogledate na spodnji povezavi.