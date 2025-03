Slovenski turni smučarji, disciplina bo prihodnje leto prvič olimpijska, so na svetovnem prvenstvu v švicarskem Morginsu v ponedeljek osvojili dve zlati kolajni. Klara Velepec je nova mladinska svetovna prvakinja (U 20) v vzponu, zvečer pa je njen dosežek med mlajšimi člani ponovil Klemen Španring, so sporočili s Planinske zveze Slovenije.

Španring je krstno zmago doživel prav na najpomembnejši tekmi v karieri doslej. Progo je zmogel v 20 minutah in eni sekundi ter med mlajšimi člani za 14,8 sekunde prehitel srebrnega Rusa Nikito Filippova, na tretje mesto pa se je s časom 20:22.4 uvrstil Francoz Anselme Damevin. V članski konkurenci, kjer je s časom 18:50.3 slavil nepremagljivi Švicar Remi Bonnet, pa je bil 22-letni tekmovalec iz Poljčan skupno peti.

"Ne bi mogel biti bolj srečen. Cilj je bila deseterica na SP. Bil sem peti in prvi med mlajšimi člani. Dal sem vse od sebe, rekel sem si, gremo do konca ali pa umrem, zato ni bilo druge. Za to delamo že ves čas, vedel sem, da se bo enkrat sestavilo – in se je na svetovnem prvenstvu, glavnem cilju sezone," je bil presrečen Španring.

Velepec in Španring sta se na SP preizkusila tudi v članski mešani štafeti, ki sta jo končala v kvalifikacijah, na 27. mestu, medtem ko je dvojica Rea Kolbl-Maj Pritržnik nastopila v B-finalu in se uvrstila na 20. mesto. Na tekmi v vzponu so slovenske barve zastopali še člana Luka Kovačič, ki je bil 24., in Rea Kolbl, ki tekme ni končala, kadetinja (do 18 let) Lena Lupša se je uvrstila na 13., mladinec (do 20 let) Jaka Marinko pa na 29. mesto.