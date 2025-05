Rekord: v manj kot petih urah na Mont Blanc in nazaj

Francoski alpinist in turni smučar Benjamin Vedrines je podrl časovni hitrostni rekord vzpona na Mont Blanc (4.809 metrov) z začetkom vzpona iz Chamonixa in nato s spustom nazaj v dolino. Potreboval je štiri ure, 54 minut in 41 sekund. Za tri minute je premagal prejšnji rekord španskega plezalca Kiliana Jorneta iz leta 2013.

Povprečen plezalec premaga Mont Blanc v dveh dneh z uporabo gondole iz Chamonixa do Aiguille de Midi. Nato pohodniki na najvišjo goro v Alpah prespijo v koči, zatem pa jih čaka še 10 oziroma 14 ur do vrha. V soboto se je Benjamin Vedrines odpravil izpred cerkve v Chamonixu in se vrnil v ta kraj pod slovito goro v manj kot petih urah.

Njegova povratna pot je trajala natanko štiri ure, 54 minut in 41 sekund in presegla prejšnji hitrostni rekord, ki ga je postavil Kilian Jornet leta 2013, ko je za vzpon na goro in spust v Chamonix potreboval štiri ure, 57 minut in 40 sekund. Izziv je vključeval skoraj 3.800 navpičnih metrov vzpona med Chamonixom, ki se nahaja na 1.035 metrih nad morsko gladino, in 4.806 metrov visokim vrhom.

"Iskreno nisem verjel, da je to mogoče," je priznal 32-letni Vedrines, ki pleza tudi v Himalaji. Lani je za vzpon na vrh K2 (8.611 metrov) iz baznega tabora na višini 5.350 metrov potreboval 10 ur in 59 minut, brez uporabe dodatnega kisika in nosačev. "Najprej res nisem verjel. To je rekord, ki me je očaral, vendar si nikoli nisem mislil, da bom tega sposoben, res mi je manjkalo samozavesti, da bi to poskusil," je alpinist sporočil po premaganem izzivu.

Je pa res, da alpinist pri podvigu ni zgolj hodil. Del poti je pretekel, del presmučal, po nekaterih nepreverjenih informacijah naj bi si pri spustu z gore pomagal tudi z jadralnim padalom. Ob 9.00 se je podal na pot, pred cerkev v Chamonixu pa se je vrnil ob 13.37, sicer nasmejan, a v nekoliko slabši formi zaradi zvina gležnja in težav z očmi, ko mu je zmrznila roženica, je francoska agencija AFP izvedela od njegove ekipe.