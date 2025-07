Aleš Česen na odpravo na šesttisočaka, o katerem ne ve ničesar

Manj kot leto po prvenstveni smeri po zahodnem grebenu na Gašerbrum III, o kateri je obsežno spregovoril v sobotnem intervjuju za Siol Sportal , se slovenski alpinist Aleš Česen vrača v Karakorum, tokrat v navezi z avstrijskim soplezalcem in jadralnim padalcem Lukasom Werlejem. Njun cilj je zahodna stena gore Khurdopin Sar (6.310 metrov). Gre za zelo malo raziskano območje in zato uporabnih informacij o gori in steni še nimata.

Odprava Aleša Česna in Lukasa Werleja traja od 14. julija do 15. avgust. "Čas je bil, da grem na območje, o katerem ne le, da sam ne vem ničesar, ampak nekih uporabnih informacij o tej gori in steni sploh ni. Če je bila lanska odprava skrbno načrtovana, pa zdaj razen višine hriba in nekaj slabih satelitskih slik ne vem ničesar – v tem je poseben avanturističen čar," je v pogovoru za Planinsko zvezo Slovenije povedal Aleš Česen, ki je lani s Tomom Livingstonom splezal prvenstveno smer po zahodnem grebenu na Gašerbrum III (7.952 metrov). Zdaj gre na območje, kjer je precej nepreplezanih šesttisočakov.

Severna stena karakorumskega šesttisočaka Khurdopin Sar. Foto: Aleš Česen "Najin cilj je zahodna stena gore Khurdopin Sar. Gora je imela en slab poskus s severne strani, z zahodne pa nama niti ni uspelo dobiti fotografije gore," je razložil Česen. "Lukasa sem prvič srečal leta 2022 na odpravi na Gašerbrume in potem lansko leto, spet na Gašerbrumih. Ker je takrat po nesrečnem naključju ostal sam brez soplezalca, sva ga s Tomom povabila zraven na najine aklimatizacijske vzpone in tam smo se dobro povezali."

Odprava je bila sicer do nedavnega vprašljiva, saj si je Česen aprila zlomil gleženj. "Moram se zahvaliti svojemu fizioterapevtu Primožu Hostniku, ki ne samo da mi je pomagal na noge, ampak je bil tudi odličen 'motivator' takrat, ko se sam nikakor nisem počutil pripravljen, da bi lahko šel na odpravo. Skupaj sva trdo delala, da lahko zdaj odpotujem."