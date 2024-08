Pred 100 leti so na olimpijskih igrah v Chamonixu prvič podelili posebno medaljo za alpinistične dosežke, v času letošnjih olimpijskih iger v Parizu pa sta vrhunska alpinista Aleš Česen in Tom Livingstone v alpskem slogu preplezala 2000 višinskih metrov dolgo prvenstveno smer po zahodnem grebenu na Gašerbrum III (7952 m) v Karakorumu. To je bil šele tretji vzpon na ta najvišji neosemtisočak, smer pa sta ocenila z ED+, kar je povišana najvišja stopnja francoske šeststopenjske lestvice. Smer sta poimenovala Edge of Entopy, kar ima globlji pomen.

Uigrana slovensko-britanska alpinistična naveza Česen-Livingstone se je po dveh letih, odkar jo je k umiku prisililo slabo vreme, vrnila na Gašerbrum III in tokrat uspela doseči vrh gore na meji med Pakistanom in Kitajsko.

Gašerbrum III (7952 m) z rdeče vrisano prvenstveno smerjo Edge Of Entropy (2000 višinskih metrov) slovensko-britanske alpinistične naveze Česen-Livingstone in modro označenim sestopom. Foto: Aleš Česen Gašerbrum III je kljub zavidljivim 7952 metrom redko obiskana gora. Do prvega vzpona nanj leta 1975, ki so ga opravili poljski alpinisti Wanda Rutkiewicz, Alison Chadwick-Onyszkiewicz, Janusz Onyszkiewicz in Krzysztof Zdzitowiecki, je bil eden najvišjih nepreplezanih vrhov na svetu.

Na najvišji neosemtisočak se je pozneje povzpela le še španska naveza, in sicer leta 2004 po smeri prvopristopnikov. Leta 1985 je škotska naveza poskušala nekaj podobnega, kot letos slovensko-britanska, a ji ni uspelo, tako da je Česnu in Livingstonu uspel šele tretji vzpon na Gašerbrum III, ki je tudi prvi po zahodnem grebenu.

Aleš Česen v zgornjem delu raza na višini okrog 7700 metrov, četrti dan. Foto: Tom Livingstone

"Jasno je, zakaj je gora neobiskana. Poleg tega, da ima to smolo, da ne presega magične meje, ki privlači množice, 8000 metrov, je praktično ravno toliko visoka. Za nameček je tehnično precej zahtevnejša kot okoliška Gašerbrum I in II, ki presegata omenjeno magično mejo. Da o bližnjem K2 ne govorim," je že pred odhodom na odpravo pojasnil Česen.

Aleš Česen 4. avgusta 2024 na vrhu Gašebruma III v Karakorumu. Foto: Tom Livingstone

Česen in Livingstone sta vrh dosegla 4. avgusta. "Objela sva se, fotografirala in nasmehnila. Za kaj več nisva imela ne volje ne energije. Malo naju je razočaralo megleno vreme. Pa ne toliko zaradi razgledov, ampak nisva bila čisto prepričana, v katero grapo morava zaviti za sestop. Sestopala sva namreč proti Gašerbrumu II, kjer sva se na višini okoli 7400 metrov priključila normalni smeri na omenjeno goro. Sestop sicer ni minil brez nevšečnosti, ampak nič posebej pretresljivega. V dveh slabih dneh sva bila nazaj v baznem taboru. Srečna, da sva pod streho spravila tako ogromen projekt," je dejal Česen.

Tom Livingstone in Aleš Česen ob vrnitvi v bazni tabor po uspešnem vzponu. Foto: Tom Livingstone

Prvenstveno smer po zahodnem grebenu na Gašerbrum III sta poimenovala Edge of Entropy. "Edge se seveda nanaša za zahodni raz, entropija malo filozofsko malo znanstveno kot količina, ki v naravi označuje nered in po zakonu termodinamike lahko v času le raste. Tako je najin 'nered' rasel z višino tako v smislu terena - vedno bolj razbit, nedefiniran, težak za varovanje, kot je rasel občutek nereda v najinih glavah zaradi utrujenosti in pomanjkanja kisika," je dodal Česen.

Smer, ki zbere 2000 višinskih metrov, sta ocenila z ED+, kar je povišana najvišja stopnja francoske šeststopenjske lestvice.

