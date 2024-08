To so planinske koče, ki nagradijo hribovske družine

Slovenske gore ponujajo najlepše razglede, s prijazno besedo in dobro jedačo pa vas pozdravijo v planinskih kočah. Vzpon na naslednjih devet ni zahteven in je primeren tudi za družinski izlet. Če boste na turi naredili kakšno izvrstno družinsko fotografijo, nam jo le pošljite in sodelujte v fotonatečaju Najlepši trenutki . Najboljše fotografije bodo nagradile prav te koče – z nočitvijo z zajtrkom za štiri osebe.

Dom na Peci (1.665 metrov)

Dom na Peci Foto: Matej Podgoršek Koča pod vrhom Male Pece in Kordeževe glave je od maja do oktobra odprta vse dni v tednu, pozimi pa ob koncih tedna. Če se pripeljete na Jakobe, je do koče manj kot 45 minut, najbolj priljubljen je vzpon s Podpece (dve uri 45 minut), med bolj zanimivimi pa od rudnika Topla (dve uri in pol). Od doma pa do vrha Pece (Kordeževe glave, 2.125 metrov) je še slaba ura in pol vzpona, ki nagradi z razgledi daleč naokoli.

Poglejte, kako je videti vzpon na dom na Peci in Kordeževo glavo:

Dom planincev Logarska dolina (837 metrov)

Dom planincev Logarska dolina Foto: Jan Lukanović Ta pravzaprav stoji sredi Logarske doline, natančneje v Logarskem kotu, do katerega se lahko tudi pripeljete. Je torej kot nalašč za večdnevni aktiven oddih v eni najlepših ledeniških dolin, sicer pa je izhodišče za nekaj zahtevnejših tur (na primer Krofička, Ojstrica). Od doma planincev se lahko sprehodite do slapa Rinka in naprej na Okrešelj, kjer pa sta trenutno potrebna dodatna previdnost in upoštevanje opozorilnih tabel, saj je bila pot letos že dvakrat poškodovana. Za družinski izlet pa je najboljša ideja, da parkirate pred vstopom v Logarsko dolino in se odpravite peš po urejeni pešpoti čez dolino do doma planincev.

Koča na Golici (1.582 metrov)

Spomladi v času cvetenja narcis se sem valijo množice. Zakaj pa je ne bi enkrat obiskali v tem času? Zdaj tu gotovo najdemo planinski mir. Koča je tik nad gozdno mejo na lepi razgledni točki. S Planine pod Golico je vzpona za manj kot uro in pol (600 višinskih metrov). Turo je vredno podaljšati na vrh Golice (1.835 metrov), kar vzame še dobre pol ure.

Koča na Golici Foto: Alenka Teran Košir

Planinski dom Kumer (1.220 metrov)

Planinski dom Kumer Foto: Ana Kovač Planinski dom na kmetiji Kumer (odprt pred dvema letoma) je postavljen ob pešpoti med Olševo in Peco. Mimo gresta tako Slovenska turno-kolesarska pot kot tekaška K-24. Če smo torej na daljši pohodniški/tekaški ali kolesarski turi, je to pravi naslov za prenočišče. Odprt je vse leto, trudijo se biti samooskrbni. Najkrajši dostop za enodnevne pohodnike pa je iz avstrijske strani in zaselka Pod Peco (čez planino Luža).

Planinski dom na Kofcah (1.488 metrov)

Dom na Kofcah Foto: Matej Podgoršek Pravi planinski raj pod najdaljšim slovenskim gorskim grebenom Košute (kar deset kilometrov) zagotovo ponuja še precej več kot samo štruklje, ki so znani daleč naokoli. Iz izhodišča pod kmetijo Zajmen in Matizovec je za uro in pol vzpona (570 višinskih metrov). Že s planine se odpre lep pogled na Kamniško-Savinjske Alpe in bližnjo Kriško goro, vredno pa se je vzpeti še na greben Košute, denimo na Kofce goro (1.967 metrov) ali Veliki vrh (2.088 metrov), kar vzame še dodatno uro oziroma uro in pol. Najlepša pa so na planini Kofce jutra, zakaj torej ne bi tu kar prespali?

Poglejte, kakšen je vzpon na Kofce in greben Košute:

Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (822 metrov)

Pogosto prezrti Gorjanci! Zakaj pa ne? Lep družinski izlet. Za izhodišče izberite Gabrje in ste pri koči, ki je dobila ime po bližnjem izviru Gospodična, v uri lahkotne hoje (400 višincev). Pohod se lahko podaljša na najvišji vrh Gorjancev, Trdinov vrh (1.178 metrov). Še ena ura hoje.

Poštarski dom na Vršiču (1.688 metrov)

Z Vršiča na Malo Mojstrovko Foto: Matej Podgoršek Koča, oddaljena samo nekaj minut vzpona s prelaza Vršič, je izhodišče za zahtevnejši pohod na Prisojnik. Za družinski izlet pa se z Vršiča velja povzpeti na Slemenovo špico (1.911 metrov). Gre za nezahteven pohod, ki traja dobro uro, vzpnete se za 350 višinskih metrov. Delno zahtevna tura z Vršiča pa je Mala Mojstrovka (2.322 metrov). Po južni poti je za dve uri vzpona (720 višincev, čelada). Ture pa zaključite z okrepčilom v Poštarskem domu. Če se odločimo za več tur od tu, pa je dom kot nalašč za prenočišče.

Poglejte, kako je videti vzpon na Malo Mojstrovko:

Tumova koča na Slavniku (1.028 metrov)

Poleti gremo na morje? Ali pa nad morje! S Slavnika je eden najlepših pogledov na slovensko obalo. Iz Podgorja je ura in pol vzpona po položni poti in debela ura, če izberemo strmo pot (dobrih 500 višincev). Po eni gor, po drugi pa dol.

Zavetišče v Hudičevem borštu (1.328 metrov)

Pogled od zavetišča v Hudičevem borštu Foto: Matej Podgoršek Lani nagrajena planinska koča sredi južnih pobočij Cjanovce se nahaja pod res nenavadno zaplato gozda, imenovano Hudičev boršt. Iz Mač je vzpona za debelo uro in pol (730 višincev). Lahko pa naredite krožno turo, ki smo vam jo nedavno predlagali v naši petkovi rubriki Nasvet za izlet v hribe: vzpon iz Potoč na Jakoba in naprej na Potoško goro in javorov vrh ter od tam do zavetišča (sestop v Mače).

Poglejte to izvrstno krožno turo s pogledom na Hudičev boršt: