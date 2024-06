Slovenska koča, ki ponuja enega izmed lepših razgledov

Malo je slovenskih planinskih koč, ki se lahko pohvalijo s pogledom na morje, kot se lahko Tumova koča na Slavniku. Ponovno smo pognali jeklenega konjička in poiskali moč užitka na prečudovitih slovenskih koncih in nenazadnje tudi cestah. Tokrat smo se podali na Slavnik , razgledno točko obalne Primorske, da bi spoznali vsakdan oskrbnikov Tumove koče na Slavniku, ki, posebej ob lepem vremenu, ponuja resnično prekrasne razglede. Kljub temu da se Slavnik dviga več kot tisoč metrov nad morsko gladino, ga le nekaj kilometrov zračne linije loči od morja.

Mnogi radi rečejo, da je razgled s Slavnika med bolj markantnimi pri nas – ob lepem vremenu je tako moč videti vse od Jadranskega morja do italijanskih Dolomitov, Triglava ter Kamniško-Savinjskih Alp. Priljubljena planinska točka na Primorskem je poimenovana po dr. Henriku Tumi, znanemu slovenskem alpinistu, planinskemu ideologu, politiku in botaniku. Koča, ki je odprta med vikendi, ima prostorno jedilnico, spalne kapacitete in je dostopna tako za pohodnike kot za obiskovalce, ki pridejo z vozilom iz Kozinske strani. Za gostoljubje skrbita tamkajšnja oskrbnika, Andreja in Danijel Raca, njuna oskrbniška vloga pa se je začela pred dvema letoma.

Foto: Jan Lukanović

Glavna odlika koče? "Njen razgled in gostoljubnost. Obiskovalci nas pohvalijo predvsem zaradi domačnosti in okusne hrane. Znani smo po tem, da se trudimo vsakemu obiskovalcu ponuditi prijetno izkušnjo in dober obrok," uvodoma pove Andreja Raca.

Tumova koča na Slavniku je priljubljena planinska točka na Primorskem. Koča ponuja čudovit razgled na Jadransko morje, Tržaški zaliv in okoliške vrhove. Foto: Jan Lukanović

Ljubezen do narave, kuhanja in do dela z ljudmi

"Pred dvema letoma sva se z možem odločila, da združiva svojo ljubezen do narave in hribov z željo po gostoljubju. Koča je potrebovala nove oskrbnike in priložnost sva zgrabila z obema rokama. Kombinacija ljubezni do kuhanja, narave in dela z ljudmi naju je pritegnila v to vlogo," pove Andreja Raca.

Njun oskrbniški dan se začne zelo zgodaj, okoli 4.30 ali 5. ure zjutraj. "Najprej pripravimo zavitek in štruklje ter drugo hrano za jedilnik. Vse potrebne sestavine dostavimo do koče ali jih sami pripeljemo, saj je dostopna z vozilom. Čez dan strežemo obiskovalcem, skrbimo za čistočo in urejenost koče ter se ukvarjamo z logistiko nabave. Delo traja do poznih večernih ur, pogosto do 22. ure ali še dlje," razloži.

Danijel in Andreja Raca. Foto: Jan Lukanović

Iznajdljivost in dobra organiziranost

Oskrbovanje doma v planinah med drugim pomeni pripravo hrane ter dostavo hrane, pijače in vseh potrebščin iz doline na planino. V slovenskih planinskih kočah planinci nikoli niso lačni. Le redkokdaj pa pomislijo, kako je vsa ta hrana in pijača sploh prišla tja visoko nad dolino in koliko logistike je nujne za to. Tumova koča na Slavniku, katerega oskrbnika sta zakonca Andreja in Danijel Raca, je dostopna z avtomobilom, v tem smislu pa je tudi logistika hrane in pijače nekoliko lažja.

Foto: Jan Lukanović

"Da, v prvi vrsti oskrbovanje koče vključuje pripravo hrane, dostavo potrebščin in zagotavljanje udobja obiskovalcem. Veliko stvari nam dostavijo, nekaj pa pripeljemo sami. Na srečo je Tumova koča dostopna z vozilom, kar nam olajša logistiko. Vseeno pa je treba biti iznajdljiv in dobro organiziran, saj moramo poskrbeti, da nikoli ne zmanjka hrane in drugih potrebščin," odgovarja Andreja Raca, ki, tako kot njen mož, oskrbniško vlogo združuje s svojo službo.

In kdo je glavni v kuhinji in kaj so njihove glavne specialitete? "Oba z možem (smeh op.p). Skupaj pripravljava jedi, ki so priljubljene na planinskih kočah. Na jedilniku so tradicionalne jedi, kot so jota, golaž in štruklji. Ker smo na Primorskem, pa pripravljamo tudi istrsko mineštro, bobiče, sipin golaž s polento in lazanje. Ob lepem vremenu poskušamo ponuditi tudi kaj novega, saj so obiskovalci včasih naveličani klasičnih jedi," razloži.

Foto: Jan Lukanović

Kakšen je obisk koče in struktura gostov?

Koča je priljubljena med pohodniki, družinami in ljubitelji narave. "Obisk je najbolj intenziven med vikendi in prazniki, ko se ljudje radi podajo na izlete. Struktura gostov je zelo raznolika – od mladih družin do starejših pohodnikov, ki uživajo v miru in lepoti narave. To, da je koča dostopna z avtomobilom je dobro predvsem za to, da nas imajo priložnost obiskati tudi tisti, ki nas sicer ne bi mogli," pove oskrbnica Tumove koče na Slavniku, ki je sicer v poletnem času, med 15. julijem in 15. avgustom zaprta, v prvi vrsti zaradi visokih temperatur.

Foto: Jan Lukanović

Različni obiskovalci imajo tam okoli sicer veliko za videti in tudi početi. "Obiskovalcem priporočamo, da si vzamejo čas za raziskovanje okoliških poti in vrhov. Slavnik je odlična izhodiščna točka za Planino Jegno te Mala in Velika vrata. Prav tako so v bližini številne poti, ki ponujajo čudovite razglede in možnost opazovanja flore in favne. Posebej spomladi nas radi obiščejo različni roželjubci, ki imajo tukaj kaj videti," poudarja.

Foto: Jan Lukanović

Narava in pristen stik z planinci

Največji čar v vlogi oskrbnice planinske koče vidi v stiku z naravo in ljudmi. "Vsak dan srečujemo različne obiskovalce, poslušamo njihove zgodbe in jim nudimo zavetje ter dobro hrano. Narava nas vsak dan preseneti s svojo lepoto, pa tudi izzivi, ki jih prinaša. Ti so velikokrat povezani z spremenljivim vremenom, ki je tukaj značilen," pripoveduje sogovornica.

Poudarja, da ji je oskrbniška vloga v teh letih veliko dala. "Oskrbniško delo naju je naučilo predvsem potrpežljivosti, organiziranosti in prilagodljivosti, pa tudi logistike. Naučila sva se, kako pomembno je sodelovanje in timsko delo. Vsak dan prinaša nove izzive, ki jih je treba reševati hitro in učinkovito. Prav tako sva se naučila ceniti majhne stvari in trenutke, ki jih preživiva z družino in obiskovalci," odgovarja.

Širša ekipa, ki skrbi za gostoljubje in dobro hrano na Tumovi koči na Slavniku. Foto: Jan Lukanović

Strinja se, da mora imeti oskrbnik imeti debelo kožo. "Delo je naporno in pogosto stresno, še posebej, ko je veliko obiskovalcev. Treba je obvladovati različne položaje in se spopadati z nepredvidljivimi izzivi. Pomembno je, da ostanemo mirni in prijazni, tudi ko so razmere zahtevne," meni Andreja Raca.

Veselijo se vašega obiska!

Vsem, ki razmišljajo o oskrbniški vlogi, svetuje: "Ne oklevajte, ne bo vam žal, ne glede na to, ali ste starejši par ali ste mlada družina, naj to ne bo to ovira, ker vse se da, če se hoče."

Foto: Jan Lukanović

Njuna dolgoročna vizija je ohraniti pristnost in gostoljubnost koče. "Hkrati pa še posodobiti infrastrukturo in ponudbo, da bo ustrezala potrebam sodobnih obiskovalcev. Še naprej si bomo prizadevali ostati družinam in okolju prijazna koča. Želimo ustvariti prijeten prostor za vse ljubitelje narave, kjer se bodo počutili dobrodošle in sproščene. Ob tem tudi apel vsem ljubiteljem narave – prisrčno vabljeni, da obiščete Tumovo kočo na Slavniku! Pri nas boste našli prijazno gostoljubje, okusno hrano in čudovit razgled na okolico. Ne glede na to, ali ste izkušen pohodnik ali pa iščete miren kotiček za sprostitev, pri nas boste našli nekaj zase. Veselimo se vašega obiska," sklene.

