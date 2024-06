Rajski kos Slovenije: življenje oskrbnikov planinske koče v prečudoviti dolini

Zametki poletja in višje temperature v mestu so se zdeli kot dober razlog, da ponovno poženemo jeklenega konjička in iščemo moč užitka na prečudovitih slovenskih koncih in nenazadnje tudi cestah. Tokrat smo se podali v prečudovito Logarsko dolino, da bi spoznali vsakdan oskrbnikov Doma planincev v Logarski dolini. Čeprav so tam še vidne posledice lanskih poplav, lahko Logarsko dolino brez kančka dvoma razglasimo za eno lepših dolin v Evropi, ki poleg slovenskih gostov privablja tudi goste z različnih koncev sveta. Mnogi od njih obiščejo tudi Dom planincev Logarska dolina, kjer jih pričakata gostoljubna oskrbnika. Le stežka bi izbrali osebi, ki bi bili za to vlogo primernejši.

Oskrbniško delo ni le romantično, je poslanstvo, način življenja, ki ga zmorejo le redki. Tisti pravi, prilagodljivi, tudi z debelo kožo. Preprosto – moraš biti človek za to. Miha in Nina Robnik sta prav to. "Ta mir, spokojnost in način življenja so nekaj, česar si ne moreš predstavljati, če tega ne doživiš. Ni boljše službe, kot je delo oskrbnika, vsaj zame. Ne predstavljam si več vrnitve v pisarno. To preprosto postane način življenja, ki ga, ko ga enkrat vzljubiš, težko izpustiš iz rok. Ni boljšega službenega prostora kot tukaj pod Kamniško-Savinjskimi alpami, z vodo iz lastnega zajetja, slapom, to so stvari, ki so nekaterim nepredstavljive," najprej razloži Nina Robnik.

"Največja razlika so ljudje"

"V bistvu si nikoli nisva predstavljala, da bova postala oskrbnika koče, sva pa veliko let delala v turizmu, gostinstvu, tudi skupaj. Ko nama je potekla najemna pogodba v gostinskem obratu, kjer sva delovala, sva zasledila razpis za vlogo oskrbnika. Prijavila sva se in lani aprila začela delati. Sploh nisem vedela, kaj pričakovati. Če se odmaknemo od nekega klasičnega gostinskega dela, so zagotovo največja razlika in plus ljudje, ki nas obiščejo. Razlika je predvsem v planinski kulturi, prijaznosti, vsak dan znova spoznaš ljudi, ki res spoštujejo okolje, kjer so, tudi tebe kot delavca, oskrbnika. Vse pridobljene izkušnje, zgodbe ljudi, prijaznost vplivajo na to, da so moja pričakovanja, ki sem jih imela ob začetku te poti, visoko presežena," pojasni Nina Robnik.

"Če primerjam svoje druge izkušnje iz turizma, strežbe, je glavna razlika v oskrbniški vlogi ta, da so ljudje, ki nas obiščejo, bolj veseli, zdi se, da imajo manj težav, tudi ni hitrih obiskov, ko se nekomu zelo mudi v času malice. Ogromna razlika je, ker nas večinoma obiščejo res veseli ljudje," jo dopolni Miha Robnik.

Način življenja

Strinjata se, da je takšno delo in življenje zelo specifično. "Gotovo je to bolj umirjen način življenja, kot ga ponuja mesto. Preprosto moraš biti človek za to. Samo Solčava ima 400 prebivalcev, gre za majhen kraj. Vsi se poznamo med seboj, v trgovini vsak ve vse, ravno zaradi te majhnosti se je tudi lažje povezati, dobiti pomoč. Poplave lani so nam pokazale, da je še najmanjši problem biti tri tedne brez interneta, brez signala, komunikacija po dolini je stekla drugače," pove Nina Robnik.

"Biti oskrbnik koče so morebiti sanje vsakega, posebej si to vlogo romantično predstavljajo v penzionu. A ni tako preprosto, v prvi vrsti se v to ne smeš podati zaradi denarja, moraš imeti prave živce, moraš biti oseba za to, nenazadnje pa obvladati tudi jezike. Ta način življenja nama odgovarja, tudi to, da pravzaprav ni ločnice med službo in zasebnim življenjem. Služba se začne, ko se zbudiš, in konča, ko greš spat. Misliva, da sva primerna za to, tudi zato ker sva oba komunikativne narave. Obema ta način ustreza, to je način življenja," pojasnjuje Miha Robnik.

"Vloga oskrbnice me je predvsem naučila oziroma presenetila, koliko ljudje cenijo vsako malenkost oziroma tisti pristni stik. Kako cenijo, da se jim posvetiš tako z vidika postrežbe hrane ali pa z vidika pomoči – pa naj gre za to, da ima nekdo raztrgane gojzarje ali pa se nekomu pokvari avto. Kot oskrbnik resnično doživiš zanimive situacije, tudi zagate gostov, pri katerih jim želiš pomagati. Med lanskimi poplavami smo imeli 18 gostov, večinoma tujcev, ki jih je zelo skrbelo, kaj se bo zgodilo. V vlogi oskrbnika jih seveda skušaš pomiriti. Gotovo je v primerjavi z drugimi deli v gostinstvu tukaj bolj prisoten oseben stik z gostom. Moraš biti pripravljen, da planincem odpreš vrata tudi ponoči. Ja, dosegljiv si praktično 24 ur na dan, tudi če nekdo ponoči potrka na vrata in potrebuje pomoč, prenočišče," nadaljuje Nina Robnik.

Vpetost v lokalno okolje

Življenje med gorami je precej drugačno kot tisto v dolini. Ne govorimo o stereotipni romantiki, saj imajo gore tudi svojo temno plat. Predvsem se je treba zavedati, da ima samoumevno udobje, ki smo ga vajeni v dolini, v gorah precej drugačne meje. Živeti tam zgoraj ni samo lepo, je najprej precej drugačno. Oskrbovanje doma v planinah med drugim pomeni pripravo hrane ter dostavo hrane, pijače in vseh potrebščin iz doline na planino. V slovenskih planinskih kočah planinci nikoli niso lačni. Le redkokdaj pa pomislijo, kako je vsa ta hrana in pijača sploh prišla tja visoko nad dolino in koliko logistike je potrebne za to. Dom planincev Logarska dolina, katerega oskrbnika sta zakonca Miha in Nina Robnik, je dostopen z avtomobilom, v tem smislu pa je tudi logistika hrane in pijače nekoliko lažja.

"Ker smo logistično precej zlahka dostopni, nam to olajša marsikaj. Za razliko od preostalih visokogorskih koč imamo lahko praktično dostavo do vrat. Trudimo se čim več uporabljati lokalne sestavine, predvsem meso in zelenjavo z lokalnih kmetij. Želimo si, da je čim krajša pot od kmetije do krožnika, če je le mogoče. Poskušamo sodelovati s čim več kmetijami iz tega konca. Zagotovo se osredotočamo predvsem na lokalno hrano. Res hočemo biti pristni, da kuhamo tradicionalne planinske jedi, tudi zgornjesavinjske jedi. Nekako poskušamo v tem okolju tudi privzgojiti kulturo lokalne hrane. Na meniju so predvsem jedi na žlico, redno pa kroži šest ali sedem jedi, kot so golaž, ričet, pasulj, jota, vampi, zraven pa kombiniramo zgornjesavinjsko kulinariko, žlikrofe – mesne, gobove –, pa tudi zgornjesavinjske narezke z želodcem in seveda domačimi siri. Naši prepoznavni sladici sta sirovi štruklji in hruškovi žlikrofi," odgovarja Nina Robnik.

Struktura gostov

Kaj pa struktura gostov? "Predvsem pozno spomladi in zgodaj jeseni, ko so res tisti pravi planinski meseci, smo glavna štartna pozicija za planince. Julij in avgust sta klasično turistična, tako da je takrat recimo 80 odstotkov tujih gostov. Izven glavne poletne sezone pa je več slovenskih gostov, planincev, največ je dnevnih obiskovalcev, ki pridejo, preživijo dan v Logarski dolini in gredo domov. Med tujimi gosti prevladujejo gosti iz Hrvaške, Srbije. Še vedno je zelo opazna nostalgija in povezava, tudi ko so nas obiskovali začasa bivše Jugoslavije. Pozna se, da je bila že pred časom zelo priljubljena avtobusna linija Zagreb–Logarska dolina. Omeniti velja tudi Belgijce, Slovake, Nemce, Čehe, Angleže, tudi Američanov je vedno več. Struktura gostov je resnično pestra, obiskali so nas tudi že Brazilci," odgovarja Miha Robnik.

Izhodiščna točka za raznolike pohode

Dom planincev Logarska dolina predstavlja dobro izhodiščno točko za različne pohode, tudi tiste lažje, primerne za družine. "Omeniti velja pot po Logarski, do slapu Rinka, pa tudi pot na Okrešelj in pot do Klemenče jame, zadnji sodita med srednje zahtevne poti. Med zahtevnejšimi pohodi velja omeniti Ojstrico in Brano. V bližini je tudi eko hiša Na razpotju, kjer se je mogoče sprehoditi skozi pravljični gozd in se prepustite pravljičnemu doživetju," pove Nina Robnik.

Kaj pa njun prosti čas? "Za prosti čas v sezoni težko rečemo, da obstaja. Tega je več predvsem pozimi. Čeprav tudi v tem času beležimo obisk, je takrat vseeno bolj mirno. Midva rada potujeva pozimi, takrat si tudi vzameva nekaj časa zase in se odklopiva. Poleti pa si baterije polniva predvsem v potencialnem jutranjem zatišju, kavici in zvoku ptičkov," pove Nina Robnik.

"Prit tle k nm, se boš fajn najedo, se boš meu uredu, pa še drugim boš povedu"

Kot pravita, si še dolgo želita biti oskrbnika. "Cilj je, da tukaj ostaneva tudi v prihodnje, ko je v načrtu tudi obnova koče ter še izboljšanje tako na ravni storitev kot kulinarike. Res si želiva ostati skrbnika tukaj še mnogo prihodnjih let. Ne predstavljam si lepšega okolja, kjer bi delovala. V okolju, ki ga spoštujemo, ga s spoštovanjem sprejemamo in se trudimo, da tako tudi ostane. Zdi se mi, da v Logarski ostanemo tisti, ki se res trudimo spoštovati in ohraniti naravne danosti Logarske doline, ki je vsaj zame ena najlepših alpskih dolin. Ob tej priložnosti lepo vabim vse bralce, gledalce v Logarsko dolino. Posebej, če si želite pristne izkušnje z domačo lokalno hrano, lepega pogleda, miru za telo in dušo. Ja, v takem primeru res vabljeni k nam v Dom planincev Logarska dolina," pove Nina Robnik. "Prit tle k nm, se boš fajn najedo, se boš meu uredu, pa še drugim boš povedu," pa jo je v svojem slogu dopolnil Miha Robnik.

