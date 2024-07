Hudiček nas bo preganjal do naj planinske koče 2023 #video

Planinske koče so še razlog več, da grizemo kolena v slovenske gore. Akcija Planinske zveze Slovenije in našega portala Siol.net Naj Planinska koča letos že deseto leto izbira najbolj priljubljeno kočo in najbolj priljubljeno visokogorsko kočo ( oddajte svoj glas! ). Lani sta bili nagrajeni planinska koča na Sv. Jakobu in zavetišče v Hudičevem borštu. Zadnja ni tako znana, zato je skrajni čas, da jo, če je še niste, obiščete. Če to storite po krožni turi, greste najprej mimo koče na Jakobu. To je naš nasvet za izlet v hribe.

Planinska koča na Sv. Jakobu nad Preddvorom Foto: Matej Podgoršek Lani je nagrado za obe naj planinski koči prejelo Planinsko društvo Preddvor. Za naj planinsko kočo so okronali kočo na Sv. Jakobu (961 metrov), kjer stavijo na dobro hrano in ugodne cene, za naj visokogorsko kočo pa zavetišče v Hudičevem borštu (1.328 metrov), kjer je na prvem mestu dobrodošlica oskrbnika. Da je zadnja dobila toliko glasov, je bilo manjše presenečenje, saj gre za manj znano kočo, ki je tudi poleti odprta le ob koncih tedna in je lani nudila samo pijačo in prenočišča. "Veseli smo, da so tudi manj poznane in obiskane koče prepoznane kot gostoljubne, urejene in s prijaznimi oskrbniki," je ob podelitvi nagrad poudaril strokovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar. Predsednik PD Preddvor Aleš Drekonja pa je navdušen ob nagradi dejal: "Zelo smo se angažirali na obeh kočah in obiskovalce povabili k sodelovanju, tudi ves kraj je dihal z nami." Letos akcija poteka že desetič, ne pozabite na glasovanje, ki poteka na Siol.net, če želite, da bo letos nagrajena vaša najljubša planinska koča (sodeluje jih 147).

Zavetišče v Hudičevem borštu Foto: Matej Podgoršek Čeprav sta koči na sorazmerno nizki nadmorski višini in pod manj markantnimi in obiskanimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, pa lahko obisk obeh združimo v zelo zanimivo poldnevno krožno turo. Če zbirate žige, jih boste dobili kar pet. Izhodišče za pohod, na katerem prehodimo 13,5 kilometra in 950 višinskih metrov, je v Potočah nad Preddvorom, natančneje pri DOS Potoče (na Google maps parkirišče najdete pod imenom Jakob parkplac).

Poglejte, kako je videti krožna tura nad Preddvorom:

Cerkvica Sv. Jakob Foto: Matej Podgoršek S parkirišča krenemo po makadamski cesti še nekaj sto metrov do zadnje hiše, kjer nas pričaka večja tabla z nasveti, kako se planinci v gorah primerno obnašamo, in nad njo tabla za Sv. Jakob (naravnost v gozd po markirani poti ali desno po gozdni cesti). Izberemo kar pešpot in ta se kmalu začne strmo vzpenjati proti cerkvici in planinskemu domu na Sv. Jakobu (961 metrov). Pot je markirana, je pa tudi nekaj bližnjic, a vse steze vodijo proti prvemu cilju te ture. Približno ura in 450 višinskih metrov je do naj planinske koče 2023. Ta je odprta vse mesece v letu, le ob ponedeljkih ne. Stoji na zahodnem grebenu Potoške gore. Pred kočo se odpre prvi pogled na Ljubljansko kotlino navzdol in proti Cjanovci s Hudičevim borštom ter Storžiču navzgor.

Pogled na Cjanovco in Hudičev boršt z razgledišča nad Jakobom Foto: Matej Podgoršek

Potoška gora je neizrazit gozdnat vrh. Foto: Matej Podgoršek Turo nadaljujemo desno od cerkvice Sv. Duha v smeri Potoške gore. Strm vzpon se nadaljuje, po kakšnih 15 minutah se levo odcepi pot do razgledišča na Hudičev boršt, kjer je na klopci tudi lepo mesto za malico z razgledom (če smo tako zgodnji, da je koča še zaprta, odpre se namreč ob osmih zjutraj). Hudičev boršt je zaplata gozda sredi strmega travnatega pobočja Cjanovce. Po pripovedki sta se nekoč dva kmeta prepirala za gozd in je eden dejal, naj ga kar hudič vzame. In ga je res, ko pa je z gozdom hudič dirjal po pobočju navzgor, je zazvonilo v cerkvi in je izgubil moč ter gozd spustil sredi Cjanovce. Pogled na zaplato je resnično nekaj posebnega. Vrnemo se na glavno pot in nadaljujemo vzpon na Potoško goro. Gre za neizrazit gozdnat vrh brez razgledov, a z vpisno skrinjico. Od koče na Jakobu do Potoške gore je 40 minut.

Z najvišje točke ture, Javorovega vrha, pogled na Ljubljansko kotlino Foto: Matej Podgoršek

Na poti bomo videli tudi Storžič. Foto: Matej Podgoršek Še 40 minut vzpona pa je naprej po grebenu na Javorov vrh. Za kratek čas se strmina poleže, ob koncu pa znova postavi pokonci. Višinske metre se na tej turi res hitro pridobiva, zato bomo kar presenečeni, ko jih bomo naredili več kot 900 v dveh urah in pol, hitrejši že v dveh urah. Javorov vrh nagradi z razgledi: v smeri severozahoda proti Cjanovci s Hudičevim borštom in Srednjim vrhom (desni vrh za Cjanovco), za drevjem v smeri vzhoda so najvišji vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, prepoznali bomo Kočno, Grintovec, pa Kokrsko sedlo in Kalški greben, v smeri juga pa je kot na dlani Ljubljanska kotlina.

Pogled na Cjanovco in Srednji vrh z Javorovega vrha Foto: Matej Podgoršek

Javorov vrh (1.434 metrov) in Hudičev Boršt (1.328 metrov)



Izhodišče: Potoče (520 metrov)

Višinska razlika po poti: 950 metrov

Čas za vzpon: dve uri in 15 minut

Čas za krožno turo: pet ur

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot

Prečno prek strmih travnatih pobočij Cjanovce Foto: Matej Podgoršek

Po grebenu proti pobočjem Cjanovce Foto: Matej Podgoršek Sledi najlepši del pohoda po ozki stezici po razglednem grebenu naprej v smeri proti pobočjem Cjanovce. Pot se zložno spušča in po pol ure dosežemo razpotje, kjer nadaljujemo levo v smeri zavetišča v Hudičevem borštu (desno gre pot na Srednji vrh po strmem pobočju Cjanovce). Steza gre zdaj prečno po pobočju Cjanovce, najprej še skozi gozd, nato po strmih travnikih. Od tu se nam odpre pogled na gozdnato Potoško goro, po kateri smo se vzpeli. Ko spet dosežemo gozd, smo v Hudičevem borštu. Planinsko zavetišče je bila nekoč lovska koča, zadnjih deset let pa je planinska koča, ki je odprta od marca do oktobra ob koncih tedna. Je tik nad Preddvorom in Ljubljansko kotlino.

Sestopimo v smeri vasi Mače. Nekaj deset metrov od zavetišča naprej na razpotju krenemo levo strmo navzdol prek travnika. Kmalu smo v gozdu, kjer se strma pešpot cikcak spušča proti dolini in nekajkrat preči gozdno cesto. V spodnji tretjini sestopa pa gre pot kar po cesti. V Mačah nato poiščemo kolovoz v smeri potoka Bistrica (ta teče proti jezeru Črnava), da jo prek mostu lahko prečimo in tako pridemo nazaj na izhodišče. Sestop ni kratek, vzame lahko uro in pol.

Pogled od zavetišča v Hudičevem borštu proti Preddvoru in Ljubljanski kotlini Foto: Matej Podgoršek