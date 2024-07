Logarska dolina velja za najlepšo slovensko ledeniško dolino. Lahko je destinacija za lahkoten družinski izlet ali tudi za pravo pohodniško turo, po dolini in navzgor ob slapu Rinka do krnice Okrešelj. Tam nova planinska koča, ki je zrasla na temeljih pogorele, še ni odprta, se pa lahko okrepčate v dolini, v Domu planincev Logarska dolina.

Logarska dolina Foto: Matej Podgoršek Nekoliko odmaknjena, a zato samo še vabljivejša, idilična Logarska dolina, največja od treh ledeniških dolin v Zgornji Savinjski dolini. Številni se po njej le zapeljejo, zakaj pa je ne bi kar prehodili! Če parkirate pred vstopom v dolino, ni treba plačati cestnine (tudi če ste dovolj zgodnji in je še ne pobirajo). Vzdolž doline je speljana tehnično in kondicijsko nezahtevna označena pešpot. Mimo izvira Črne, skozi gozd, ob pašnikih, pod slap Palenk, pa mimo kmetij, drče za spravilo lesa in oglarske koče, vse do slapa Rinka, ki 90 metrov globoko pada s krnice Okrešelj. Začetek poti je na nadmorski višini 750 metrov, cilj pod Rinko na 1024 metrov. V eno smer prehodimo sedem kilometrov (pot se vzpne šele proti koncu), za kar potrebujemo dve do tri ure.

Dom planincev Logarska dolina Foto: Jan Lukanović Ob poti se lahko okrepčamo v Domu planincev Logarska dolina (837 metrov). "Ta mir, spokojnost in način življenja so nekaj, česar si ne moreš predstavljati, če tega ne doživiš. Ni boljše službe, kot je delo oskrbnika, vsaj zame," pravi oskrbnica Nina Robnik. Dom planincev je odprt vse dni v tednu, vse leto. V njem lahko prenočimo, poleti pa posedimo na terasi s pogledom na okoliške vrhove, na vzhodu je Krofička ter na jugu Ojstrica, Planjava, Kamniško sedlo in Brana. Pred domom je kar nekaj parkirnih mest, tako da lahko tudi tu začnemo pohod, malo gor, malo dol po Logarski dolini ali pa kar od tu do Rinke in na Okrešelj.

Nov, a še zaprt dom na Okrešlju Foto: Matej Podgoršek Ni skrivnost, katera tura je v Logarski dolini najpriljubljenejša – na Okrešelj. Tamkajšnji Frichaufov dom (1396 metrov) je leta 2019 pogorel. Nov moderni in ekološko varčni dom je že zgrajen, a še ni dokončan. Manjkajo še oprema in inštalacije. Dela so upočasnile epidemija, lanske ujme in podražitve gradbenih materialov. Predvidoma bodo dom odprli leta 2025. V novi koči bo 48 ležišč, v jedilnici pa prostora za 60 planincev. Je pa vseeno mogoče ob gradbišču v manjši brunarici dobiti kavo, osvežilno pijačo in kaj na žlico. So pa še tri možnosti za okrepčilo na izhodišču, pri slapu Rinka je Orlovo gnezdo, bife je še na parkirišču pod Rinko in kilometer nižje planinski dom na planšariji Logarski kot. "S pristno domačo hrano poskrbimo za polne želodce," sporočajo. In vemo, kaj je najbolj tipična dobrota v teh krajih – savinjski želodec.

Poglejte, kako je videti pot ob Rinki na Okrešelj:

Začetek poti Foto: Matej Podgoršek Še na kratko o turi, ki se začne na koncu asfaltne ceste, pri zadnjem parkirišču v Logarski dolini. Na Okrešelj hodijo mladi in stari, bolj ali manj pripravljeni, in zato moramo opozoriti, da gre vendarle za delno zahtevno pot in brez primerne pohodniške obutve ne gre. Pot je bila ob lanskih ujmah tudi nekoliko poškodovana. Zdaj je prehodna, je pa na nekaj mestih zagotovo potrebna previdnost. Do slapa vodi še široka pešpot, nato pa se ozka steza strmo vzpne levo od Rinke. Kot bi hodili po stopnicah.

Mimo 90 metrov visokega slapa Rinka Foto: Matej Podgoršek

Del poti je moker in spolzek. Foto: Matej Podgoršek Tik pod vrhom slapa Rinka je še manjša lestev. Nad slapom prek mostička prečimo potok in se nato vzpenjamo tik ob vodi, zato je teren pogosto moker in spolzek. Nekaj višje se s pomočjo klinov vzpnemo prek nižje skalne stopnje. Ko dosežemo izvir (eden od izvirov Savinje), strmina popusti in sledi še zadnji položni del poti skozi gozd. V krnici Okrešelj in pri omenjenem domu smo po 370 premaganih višinskih metrih v dobri uri.

Čeprav tura ni dolga in pravzaprav nismo na vrhu kakšne gore, so razgledi nekaj posebnega. Krnica Okrešelj je namreč pravi amfiteater. Nad nami se dvigajo Planjava, Kamniško sedlo, Brana, Turska gora, Rinke in Mrzla gora. Sestop opravimo po isti poti, s še nekaj več previdnosti.

Zadnji del vzpona skozi gozd je znova bolj položen. Foto: Matej Podgoršek

Okrešelj (1396 metrov)



Izhodišče: parkirišče pod Rinko (1024 metrov)

Višinska razlika po poti: 370 metrov

Čas za vzpon: ura in deset minut

Zahtevnost: delno zahtevna markirana pot

Mogoče gore nad Okrešljem (Turska gora in Rinke) Foto: Matej Podgoršek