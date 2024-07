Gorsko kraljestvo, ki ponuja mir med planinami

V iskanju prečudovitih razgledov, ki jih ponuja gorati del Slovenije, smo se tokrat podali na Koroško, deželo Kralja Matjaža in stičišče kolesarski in pohodniških poti, kjer bodo zadovoljstvo našli tudi adrenalinski navdušenci. Z jeklenim konjičkom smo obiskali Planinski dom Kumer, ki so ga v okviru Planinskega kluba Peca Olševa odprli komaj dve leti nazaj. Z Markom Kumrom smo se pogovarjali, kako poteka njegov vsakdan v vlogi oskrbnika planinske koče, s kakšnimi izzivi se srečujejo in kakšne gastronomske specialitete čakajo pohodnike.

Delo oskrbnika ima zelo specifične zahteve, postreže lahko s številnimi izzivi, ki jih je moč premagati le ob dobri meri iznajdljivosti, delavniki pa so vse prej kot kratki. Zato seveda ni vsak primer za oskrbnika. Ta je lahko le tisti, ki v tem najde svoje poslanstvo in prav to je v vlogi oskrbnika našel Marko Kumer, oskrbnik Planinskega doma Kumer.

Foto: Ana Kovač

"Dan se začne nekje ob petih zjutraj in poteka skozi cel dan. Začne se s pripravo zajtrka, sledi priprava ostale kulinarične ponudbe in oskrbovanje pohodnikov. Največji doprinos delu je, da vse to zelo radi počnemo. Tako mene kot tudi mojo ženo gosti dopolnjujejo."

Samooskrba tudi na 1.218 metrih

"V Planinskem domu Kumer se trudimo biti čim bolj samooskrbni. Imamo tudi svojo kmetijo, na kateri pridelujemo zelenjavo in mesne izdelke. Tako opravimo veliko manj poti v dolino, kot bi jih morali sicer." Kot nam je še povedal Kumer, je pot do trgovin navkljub dobri cestni povezavi zelo dolga. Zato potrebujejo tudi ustrezno zmogljivo vozilo.

Foto: Ana Kovač

Moč užitka z novim Peugeot 3008 hibrid Hriboviti svet nam ponuja številne užitke – od osupljivih razgledov in svežega zraka do nepozabnih pohodniških in kolesarskih avantur. Ne le prekrasna kulisa, posebno moč užitka nam je zagotovil tudi novi Peugeot 3008, ki je partner pri projektu Naj planinska koča, v katerem s pomočjo bralcev poteka izbor za naj planinsko in naj visokogorsko planinsko kočo leta 2024. Foto: Ana Kovač Glasujte za Naj planinsko kočo 2024.

Znani po dobri hrani

Ob obisku gora se vedno prileže lokalna hrana in prav to ponujajo pri Kumrovih. "Pohvalimo se lahko predvsem s hrano, ki jo pridelujemo sami. Glavna v kuhinji je moja partnerka Branka. Za pohodnike pripravlja domače žlikrofe, skutine štruklje, kmečke narezke, domače klobase po hišnem receptu in telečje pečenke iz doma pridelanega mesa ter različne sladice."

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Koča, kjer lahko pričakujete mir

Čudoviti razgledi na okoliške hribe in doline, ob obisku Planinskega doma Kumer boste lahko uživali tudi v miru. "Pri nas ponujamo mir, ki ga je mogoče pri ostalih planinskih kočah manj. Ne gremo se množičnega turizma."

Vseeno pa si ob tem želijo, kot pravi Kumer, "več povezovanja z lokalnimi kmeti, in sicer na način, da bi spodbudili turizem v naši dolini. Da bi tudi lokalno prebivalstvo začutilo, da turizem ni nujno le masa ljudi, ki za seboj pušča odpadke, pač pa prinašajo okolju tudi nekaj pozitivnega."

Foto: Ana Kovač

Vsak dan nekaj novega

Če kaj, potem delo oskrbnika ni predvidljivo in monotono. "Oskrbniško delo me je naučilo, da se znam znajti v različnih položajih, hkrati pa tudi potrpežljivosti pri delu z gosti," pojasnjuje Kumer. Pomembno je, da človek ni zaprt vase, saj to delo zahteva veliko stika z ljudi. Treba je biti prijazen, odkrit in obiskovalcem nuditi podporo.

Pohodnikom tako pomagajo poiskati odgovore na najrazličnejša vprašanja, jim dajejo informacije, hkrati pa jih morajo znati tudi usmerjati po okoliških planinskih in kolesarskih poteh. V tem oziru je delo podobno delu Planinskega kluba Peca Olševa, pravi Kumer. Pri tem planince pogosto spodbujajo tudi k obisku drugih okoliških koč, saj zanje ne predstavljajo konkurence, pač pa bolj neke vrste poslovne partnerje.

Foto: Ana Kovač

Posebna ponudba za kolesarje

"Planinski dom Kumer leži na lokaciji, mimo katere poteka Slovenska turistično kolesarska pot, zaradi česar iz leta v leto beležimo več obiska kolesarjev. Prav za kolesarje imamo v ponudbi tudi en manjši apartma, za katerega lahko uveljavijo poseben planinski popust za prenočitev. Kolesarji se od nas naprej najpogosteje podajajo na Peco, Grohar ali pod Raduho."

Že tretja generacija oskrbnikov

Tudi za v prihodnje si, kot pravi Kumer, želijo ekološko usmerjen razvoj koče in njihove ponudbe. Pri tem pa izpostavlja pomen ekološko pridelane domače hrane. A ob vsem tem se želijo držati rdeče niti razvoja koče, ki so si jo zadali.

Foto: Ana Kovač

Sam namreč predstavlja že tretjo generacijo oskrbnikov v svoji družini, zato upa, da se bo ta družinska tradicija nadaljevala tudi v prihodnje. Upe polaga v svoje tri otroke. "Če bomo to uspeli narediti, bo to velik uspeh za obstoj ene družinske koče, kot je naša."

"Smo v centru Slovenije, ker smo v sredini teh planin"

Zgornje Koprivno, ki ga Kumer imenuje kar Kraljestvo Koprivna, obiskovalce navdaja s posebno energijo. "Vabljeni pohodniki in kolesarji, da obiščete našo planinsko kočo, od koder se lahko podate na lepe in urejene planinske ter kolesarske poti. Obdajajo nas lepi vrhovi Raduha, Peca, Olševo, na sosednji strani čez mejo Topica, Ostra. Jaz pravim, da smo v centru Slovenije, saj smo v sredini teh planin."

Foto: Ana Kovač

"Obisk gostov je z odprtjem planinskega doma vsako leto večji. Največ gostov je konec tedna, špico pa predstavlja mesec avgust, ob lepem vremenu pa se podaljša tudi v september," še pravi Kumer in dodaja, da jih obišče tudi kar nekaj Avstrijcev, saj se nahajajo blizu avstrijske meje, planinci pa jih obiščejo tudi zaradi dobre hrane.