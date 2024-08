Orožnova koča na planini za Liscem Foto: Matej Podgoršek Orožnova koča na planini za Liscem (ta je kot balkon nad Bohinjem) je odprta vse leto, tudi pozimi od četrtka do nedelje (ta čas vse dni). Oskrbnik Franci Beguš, ki je nekoč delal na koči na Ledinah nad Jezerskim, na Facebooku pozimi ažurno objavlja razmere na poti do koče, poleti pa se rad pohvali s svojim vrtičkom. Na nadmorski višini 1346 metrov mu res dobro uspeva solata.

Tako sem že dlje razmišljal o pohodu na Orožnovo kočo, pa je priložnost prišla ob nedavni predstavitvi akcije Z JPP v doline in peš v višine, ko je bil z nami na turi tudi Gorazd Gorišek, avtor planinskega vodnika Razširjena slovenska planinska pot, ki je nedavno izšel v tretji izdaji in vključuje tudi Orožnovo kočo. Oba sta tudi odlična sogovornika in sta delila nekaj nasvetov (poglejte v videu), kako z javnim prevozom v gore okrog Bohinja in kam turo na Orožnovo kočo še lahko podaljšate. Najbližja sta Lisec (1653 m) in Črna prst (1844 m). A kam višje kdaj drugič, v našem tokratnem petkovem povabilu v hribe, vam na kratko opišemo samo pot do koče. Če za izhodišče izberete dolino, torej Bohinjsko Bistrico, bo že to kar ta prava tura. Čeprav tehnično pohod ni zahteven, s strmino ne prizanaša.

Poglejte v videu, kako je videti pot na Orožnovo kočo in kam še naprej:

Strmo navzgor proti Orožnovi koči Foto: Matej Podgoršek Če za izhodišče izberemo Bohinjsko Bistrico, lahko parkiramo na enem od tamkajšnjih parkirišč P+R, na primer pri kampu Danica. Še bolj prijazni okolju bomo, če izberemo avtobus ali vlak, ki nas odložita sredi mesteca. Če pridemo z avtobusom ali parkiramo pri Danici, se sprehodimo po Vodnikovi cesti in Majhnovi, na koncu katere se začne markirana pot proti Orožnovi koči. Od železniške postaje krenemo po Triglavski cesti in v glavnem križišču nato na Jelovškovo ulico, od številke 10 pa po travniku navzgor proti vojaškemu pokopališču Rebro. Kmalu za njim se poti združita na večjem pašniku. Od tam sledimo markacijam v gozd v smeri juga in se vzpenjamo po od hudourniških voda precej zdelani gozdni vlaki. Po slabi uri smo na makadamski cesti. Ta pride iz zaselka Ravne. Če si želimo pohod skrajšati, se do Raven lahko pripeljemo. Na koncu zaselka (na koncu asfaltne ceste) je manjše parkirišče.

Ura in pol je z Raven. Foto: Matej Podgoršek Od tu nas do Orožnove koče čaka še slaba ura in pol vzpona, ki je na začetku ter na koncu precej strm, vmes pa strmina (na zgornji gozdni cesti) malo popusti. Najlažje je, da sledimo markacijam in tablam na razpotjih, do vrha se namreč prepletata stara in nova pot, vmes je še omenjena zgornja gozdna cesta. Nad to se znova vzpnemo po dolini Snežne konte, na vznožju katere je tudi informacijska tabla o obviselih ledeniških dolinah nad Bohinjem. Višinske metre bomo znova hitro pridobivali in kar naenkrat bo pred nami Orožnova koča. Iz doline je približno 850 metrov vzpona, iz Raven pa 630.

Pogled s terase pred kočo na Bohinj in proti Pokljuki, Triglav in Rjavina sta v oblakih. Foto: Matej Podgoršek

Orožnova koča pod Liscem Foto: Matej Podgoršek Koča na planini za Liscem ima pomembno vlogo v zgodovini slovenskega planinstva. Tisti prva, ki so jo postavili v tej obviseli ledeniški dolini leta 1894, je bila sploh prva planinska koča Slovenskega planinskega društva (SPD). Odprl jo je njegov prvi predsednik Fran Orožen. V času druge svetovne vojne je koča pogorela, prenovljeno pa so odprli šele leta 2006 in jo poimenovalI po Orožnu. Zadnja leta zanjo izvrstno skrbi Franci Beguš, ki z željo, da Bohinj razbremeni osebnih vozil, planincem, ki se do doline pripeljejo z javnim prevozom, pijačo in jedačo ponuja z desetodstotnim popustom. In preverjeno, pri njem se zelo dobro je. Pa tudi razgledi s terase niso slabi, čeprav koča ni na vzpetini, temveč je s treh strani obkrožena z gorami. Navzgor je tako lep pogled na Lisec in Črno prst, v smeri proti jugu pa se v primeru dobre vidljivosti odpirajo pogledi na Bohinj ter Triglav, Rjavino in na Pokljuko. Prepoznate planino Zajamniki?

Orožnova koča na planini za Liscem (1346 m)



Izhodišče: Bohinjska Bistrica (530 m) ali Ravne (735 m)

Višinska razlika po poti: 850 metrov (630 metrov)

Čas za vzpon: dve uri in pol iz Bistrice, ura in pol iz Raven

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot

Če to ni najlepši vrtiček sredi slovenskih gora! Foto: Matej Podgoršek

V dolino se lahko vrnemo po isti poti ali denimo kmalu pod kočo izberemo desno pot po Drči, ki nas bo na zgornjo gozdno cesto pripeljala nekoliko nižje. S ceste se nato pešpot spusti proti nekdanjemu Mencingerjevemu domu, od tam pa nazaj do Raven. Za celoten sestop do Bohinjske Bistrice potrebujemo približno dve uri.