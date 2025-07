Svetovne prvakinje nadaljujejo silovito

Španske nogometašice so uspešno začele 14. evropsko prvenstvo v Švici. Po uvodni zmagi proti Portugalski s 5:0 so v drugem nastopu v skupinskem delu nadigrale še Belgijo s 6:2. Druga tekma v skupini bo danes zvečer v Ženevi med Portugalsko in Italijo. Italijanke so bile na prvi tekmi boljše od Belgije z 1:0.

Španke imajo z evropskimi prvenstvi neporavnane račune. Potem ko so 2023 v Sydneyju postale svetovne prvakinje, lani pa osvojile ligo narodov, na evropskem prvenstvu še nimajo vidne uvrstitve. Njihova najboljša je polfinale iz 1997.

Na zadnjem evropskem prvenstvu 2022 so Španke izpadle v četrtfinalu proti kasnejšim zmagovalkam Angležinjam.

Z drugo zmago v skupini B si je Španija praktično že zagotovila mesto v izločilnih bojih.

Norvežanke se veselijo druge zmage in napredovanja. Foto: Reuters

Norvežanke kot prve v četrtfinale, Švicarke razžalostile Islandke

Norvežanke so dosegle drugo zmago v skupinskem delu tekmovanja. Po uvodni zmagi nad Švicarkami so v nedeljo ugnale še finske sosede (2:1) in si že izborile uvrstitev v četrtfinale.

Norvežanke so povedle že v tretji minuti po avtogolu finske obrambne igralke Eve Nyström, zmagoviti gol pa je v 84. minuti dosegla Caroline Graham. Za Finke je v 32. minuti zadela Oona Sevenius.

Švicarke bodo o napredovanju odločale na tekmi proti Finkam. Foto: Reuters

Gostiteljice Švicarke so na veliko veselje domačih nogometnih privržencev v švicarski prestolnici osvojili tri točke in imajo možnosti, da se prebijejo v četrtfinale. Prvi gol je dosegla Geraldine Reuteler v 76., drugega pa Alayah Pilgrim v 90. minuti.

Torkova para skupine C sta Nemčija in Danska ter Poljska in Švedska, sredina para skupine D pa Anglija in Nizozemska ter Francija in Wales.

V četrtfinale se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin.

EP v nogometu (Ž), 2. krog:

Nedelja, 6. julij:

Ponedeljek, 7. julij:

Torek, 8. julij:

Sreda, 9. julij:

Lestvica: