Drama na Švedskem: Slovenci v zadnji sekundi ob zmago

Slovenska reprezentanca v florbolu je na drugi tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v švedskem Malmöju v skupini D remizirala proti Tajski s 5:5 (2:3, 0:0, 3:2). Varovanci Gorazda Tomca so bili na pragu zmage, a so po poznem vodstvu gol prejeli vsega sekundo pred iztekom srečanja.

Slovenci so hitro povedli z 2:0, a so nato Tajci še do konca prve tretjine izničili zaostanek in na prvi odmor odšli s prednostjo 3:2. Po drugi tretjini, v kateri zadetkov ni bilo, so v tretji Slovenci znova povedli, najprej s 4:3, nato pa 16 sekund pred koncem po golu Nejca Peklaja še s 5:4.

Ko se je zdelo, da bodo prišli do prvega para točk in boljšega izhodišča za nadaljevanje prvenstva, so Tajci v zadnji sekundi dosegli zadetek za delitev točk. Za slovensko izbrano vrsto so gole dosegli Nejc Peklaj, ki je bil natančen dvakrat, ter Anže Habjan, Luka Peklaj in Maj Oman.

Slovenska reprezentanca je na prvi tekmi v soboto izgubila proti favorizirani Danski s 3:10, zadnja tekma skupinskega dela pa jo čaka v torek ob 13.45 proti Poljski. Ta bo danes ob 19. uri izzvala Dansko.

Slovence čaka tekma s Poljsko. Foto: Matic Ritonja/IFF

V skupini C ima Danska štiri točke po dveh prepričljivih zmagah, z dvema točkama sledi Poljska, ki je v prvem krogu premagala Tajsko s 5:4, ter Slovenija in Tajska s po točko. Ob porazu Poljakov proti Dancem, bo v torek dvoboj med Slovenijo in Poljsko neposredno odločal o potniku v dodatne tekme za četrtfinale.

Na SP v skupinah A in B igrajo najboljše reprezentance, najboljši dve iz obeh skupin pa si bosta priborili neposredno mesto v četrtfinalu, medtem ko bosta tretje- in četrtouvrščeni zasedbi igrali dodatni tekmi za preboj v četrtfinale z najboljšima ekipama iz skupin C in D. Tretje- in četrtouvrščeni iz skupin nižje rangiranih ekip bodo igrale v razvrstitvi od 13. do 16. mesta.

Svetovno prvenstvo, sicer 15. po vrsti, se bo končalo v nedeljo, 15. decembra.