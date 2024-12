Slovenci so v skupini D med nižje rangiranimi reprezentancami zasedli tretje mesto po porazu proti Danski (3:10) ter remijema proti Tajski (5:5) in Poljski (4:4). S tem so se podali v tekme za razvrstitev od 13. do 16. mesta.

V sredo so najprej z 8:4 premagali Kanado, danes pa so se Tajcem oddolžili za nesrečno izgubo pomembne točke v skupinskem delu, s katero bi napredovali v dodatne tekme za četrtfinale.

Za Slovenijo so danes v prvi tretjini za vodstvo s 3:0 po vrsti zadeli Blaž Tomc, Jaka Rous in Nejc Peklaj. Po dveh zadetkih Tajcev je bil nato sredi druge tretjine in pet minut pred koncem srečanja dvakrat uspešen Robi Košir, zadnji slovenski gol za končnih 6:3 pa je dosegel Luka Podobnik. Tajci so vmes in ob izteku igralnega časa le še malce ublažili poraz.

Izbrano vrsto na SP na Švedskem so poleg današnjih strelcev sestavljali še Sašo Bizjak, Anže Brajič, Luka Časar, Anže Habjan, Blaž Kavčič, Blaž Kohne, Matevž Kohne, Lovro Oblak, Maj Oman, Nejc Oman, Luka Peklaj, Anže Podobnik, Gal Šardi in Gašper Triler v polju ter vratarja Tim Luznar in Blaž Tomazin.

Petnajsto svetovno prvenstvo bo sicer trajalo še do nedelje, ko bosta na sporedu finale in tekma za tretje mesto.

