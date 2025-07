Kako trgovci v vročinskem valu skrbijo za kupce

Brez dobrega partnerja na področju prezračevanja ni zadovoljnega kupca, pravijo trgovci. In letos je to pomembneje kot kdajkoli prej. Že junij je postregel z rekordnimi temperaturami, poletje pa obeta še več vročinskih valov. Ljudje zato iščejo ohlajena, udobna okolja in nakupovalna središča postajajo prijetne poletne oaze.

Vroče zunaj, prijetno znotraj

Kaj pravijo največji slovenski trgovci, kako poskrbijo za udobje obiskovalcev svojih trgovin?

V Lidlu Slovenija se zavedajo, da "kakovost zraka pomembno vpliva na nakupovalno izkušnjo. Zato zagotavljamo ustrezno prezračevanje in hlajenje trgovin z naprednimi sistemi VRV/VRF, ki omogočajo energetsko učinkovito vzdrževanje optimalne notranje klime." Naj pojasnimo: to so sodobni klimatski sistemi, ki omogočajo zelo natančno prilagajanje hlajenja ali ogrevanja v različnih delih trgovine. Gre za enoten sistem, ki povezuje več notranjih enot v različnih prostorih ali prodajnih oddelkih na eno zunanjo enoto in samodejno uravnava pretok hladilnega sredstva glede na potrebe vsakega prostora posebej.

V Lidl Slovenija dodajajo, da je v "poletnih mesecih za udobje naših kupcev še posebej ključno, da so naši prostori prijetno ohlajeni in sveži. To dosegamo z rednim vzdrževanjem prezračevalnih in hladilnih sistemov, ki ga za nas izvaja zanesljivi partner Astech. Skrbijo za servisiranje klimatskih sistemov, prezračevalnih naprav in čiščenje prezračevalnih kanalov, kar omogoča nemoteno delovanje sistemov tudi ob največjih obremenitvah.

Kakovost zraka in prijetna temperatura prostora bistveno vplivata na dobro počutje naših kupcev in njihovo pripravljenost na daljše zadrževanje v trgovini. Slaba izkušnja lahko negativno vpliva na odločitev o ponovnem obisku. Zato skupaj s strokovnjaki podjetja Astech skrbimo, da v svojih trgovinah vedno zagotavljamo optimalne pogoje za udobno, varno in prijetno nakupovanje."

Tudi v Spar Slovenija pravijo, da za "kakovost zraka skrbimo z učinkovitim prezračevanjem trgovin prek klimatskih naprav in z redno menjavo filtrov. Za dobro počutje nakupovalcev in zaposlenih zagotavljamo ustrezno temperaturo – tako v času, ko je treba prostore ogrevati, kot v obdobjih, ko jih je treba ohlajevati.

S pomočjo rednega servisiranja hladilne tehnike zagotavljamo, da naprave delujejo brezhibno tudi v najbolj vročih dneh. Podjetje Astech ima pri tem ključno vlogo – skrbi za redne in izredne servise, s čimer pripomore k stabilnemu in prijetnemu nakupovalnemu okolju.

Kakovost zraka je zelo pomembna, saj vpliva tako na dobro počutje zaposlenih kot na izkušnjo kupcev. Svež in čist zrak pripomore k prijetnemu ambientu in s tem prijetnejšemu nakupovanju."

Slabo vzdrževana klima je tihi povzročitelj težav

Redno vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih naprav je ključnega pomena za dolgoročno učinkovitost sistemov. Slabo vzdrževani sistemi ne le da porabijo več energije in hladijo manj učinkovito, temveč predstavljajo tudi tveganje za zdravje. V zaprtih prostorih se lahko kopičijo prah, plesni in bakterije, filtri pa izgubijo sposobnost učinkovitega čiščenja zraka, kar poveča izpostavljenost alergenom in drugim škodljivim delcem.

Najpogostejše težave pri nevzdrževanih napravah vključujejo zamašene filtre, zmanjšan pretok zraka, pregrevanje komponent in nenadzorovano delovanje. Vse to zmanjšuje učinkovitost sistema, povečuje možnost okvar ter slabša pogoje za delo in bivanje v prostoru.

