"Iščemo sponzorje, ki bi bili pripravljeni vlagati v našo reprezentanco"

Slovenski tekmovalci v turnem smučanju so se z evropskega prvenstva v Chamonixu vrnili z vrsto dobrih rezultatov, izstopalo pa je drugo mesto 17-letne Klare Velepec med kadetinjami v disciplini vzpon. Njen uspeh so dopolnili mladinec Maj Pritržnik s petim mestom v vzponu in šestim v mešanih štafetah z Velepčevo, Klemen Španring s šestim mestom v vzponu med mlajšimi člani, Rea Kolbl in Luka Kovačič z uvrstitvijo med deseterico v članskih mešanih štafetah, izkazala sta se tudi članica Ana Čufer in kadet Jon Pritržnik. V skupnem seštevku se je Slovenija uvrstila na sedmo mesto med 22 državami, takoj za Avstrijo, kar je še en pomemben mejnik, so sporočili s Planinske zveze Slovenije. O ciljih in izzivih slovenske reprezentance smo se pogovarjali z njenim selektorjem Robertom Pritržnikom, načelnikom komisije za gorske športe pri PZS, ki je tudi gorski reševalec (GRS Celje) in vnet turni smučar.

Foto: Skimostats

Kako bi ocenili prihodnost slovenskega tekmovalnega turnega smučanja? Z evropskega prvenstva ste se vrnili z zelo spodbudnimi rezultati, Klara Velepec je na svojem prvem večjem tekmovanju osvojila naslov evropske prvakinje. Ali vas je uspeh presenetil ali ste ga na podlagi priprav pričakovali?

Ne bi rekel, da me je ravno presenetil, že leto, dve se zavedam, da so naši tekmovalci v turnem smučanju sposobni, da jim raste forma in da lahko posežejo tudi po medaljah. Zanimivo je, da se nam je Klara Velepec, ki je na prvenstvu osvojila srebrno medaljo med kadetinjami, pridružila najkasneje. Takoj je pokazala, da ima funkcionalne sposobnosti za ta šport.

Tudi od Maja (Pritržnika, op. a.) sem pričakoval, da bi lahko osvojil medaljo, pa je potem na progi v sprintu prišlo do težave, v polfinalu je izgubil kožo, in ob taki težavi so sanje o medalji hitro končane. Tudi Klemen (Španring, op. a.) je res naredil velik rezultat, 12. mesto v vzponu … Rezultati so odlični, seveda pa bi lahko bilo tudi bolje.

Ko šport enkrat postane olimpijski, kar se je zgodilo pri tekmovalnem turnem smučanju, se tudi konkurenca skokovito poveča. Ali je tako tudi v slovenskem tekmovalnem turnem smučanju?

Da, zanimanje je tudi v Sloveniji vse večje. Pred leti na primer sploh nismo imeli ženske ekipe, letos smo na evropskem prvenstvu reprezentanco lepo zapolnili, tako da sta moška in ženska ekipa povsem enakovredni. Po rezultatih so jih z medaljo še prehitele. Tudi v drugih državah je opaziti porast zanimanja.

Klara Velepec je na evropskem prvenstvu med kaetinjami osvojila srebro v disciplini vzpon. Foto: osebni arhiv

V turnem smučanju obstaja več disciplin, od tega sta dve olimpijski (sprint in mešane štafete). Kaj vse še sodi pod tekmovalno turno smučanje?

V tekmovalnem turnem smučanju obstaja pet disciplin - vzpon, posamična disciplina, sprint, mešane štafete in pari, kjer se tekmuje na podobni razdalji kot posamična disciplina s to razliko, da tekmujejo pari.

Ali se v slovenski ekipi zaradi olimpijskega pridiha bolj sistematično in intenzivneje lotevate sprinta in mešanih štafet ali se vsemu posveča enak nivo pozornosti?

Zagotovo se v zadnjem času bolj posvečamo sprintu (standardizirana proga, 65 višinskih metrov) in mešanim štafetam (dva kroga, v drugem krogu je tudi peš odsek, vožnja po veleslalomski progi), za kar imamo v Sloveniji tudi najboljše pogoje. To sta tudi najatraktivnejši disciplini tako za TV-prenose kot za navijače. Veliko je menjav, vse se dogaja zelo hitro … Med menjavo je treba za tekmovalca pripraviti kože (ti. pse v turnosmučarskem žargonu) oziroma jih namazati, tekmovalca masirati, medtem ko je on na trenažerju, naredimo servis smuči in podobno. Skratka, v ozadju potrebuješ ekipo. Trudimo se razvijati vse discipline, s tem da so sprinti in mešane štafete trenutno prioriteta.

V Sloveniji imamo dva kluba, ki se ukvarjata s turnim smučanjem, Limo in Društvo za razvoj turnega smučanja, ki ga vodi Nejc Kuhar, nekdaj zelo uspešen tekmovalec.

Omenili ste ekipo. Ali imate v ozadju ekipo? Ali imamo dovolj ljudi in finančnih sredstev?

Nimamo. Imamo težave s financami. Na EP smo letos to reševali tako, da so si tekmovalci (tisti, ki ravno niso tekmovali) pomagali med seboj. Sam sem vodja ekipe in deklica za vse. Da, na vsak način potrebujemo ekipo, bodisi je to serviser smuči bodisi maser bodisi fizioterapevt. In pa seveda finance. Za prihodnje sezone bomo morali to izboljšati, s tem bomo samo še konkurenčnejši.

Rad bi izpostavil tudi pomen znanosti in znanstvenega pristopa. Na Fakulteti za šport smo opravili razne meritve, in to na posebni preprogi s celotno opremo. Tudi to nam daje zelo pomembne informacije glede porabe kisika, laktatov in tako naprej. S takimi meritvami dobimo pomembne povratne informacije, na podlagi katerih pripravimo in prilagodimo trening. Vse to vpliva na trenažni proces. Mozaik je zelo širok.

Foto: Maurizio Torri

S fakulteto že sodelujemo in tudi v prihodnje želimo to nadaljevati. Moramo se še nekoliko kadrovsko in pa seveda finančno okrepiti. Iščemo sponzorje, ki bi bili pripravljeni vlagati v našo reprezentanco. Tudi to je zelo pomemben del, da bomo lahko uspešni.

Sodimo pod okrilje Planinske zveze Slovenije, pod komisijo za gorske športe, nekaj sredstev dobimo tudi iz vira javnega financiranja, nekaj je tudi notranjih sredstev, seveda pa bi potrebovali še več. Želeli bi si večje podpore podjetij in sponzorjev. Upamo, da se bo z rezultati tudi na tem področju kaj premaknilo.

Veliko bi nam pomenilo tudi, če bi imeli prenose tekmovanj v Sloveniji. Na sezono imamo pet tekem za državno prvenstvo. Prva tekma v sprintih je za nami, druga, posamična preizkušnja na Jezerskem je bila zaradi pomanjkanja snega prestavljena, tretja, večerna tekma je bil Lumarjev vzpon na Pohorju, sledi še posamična tekma na Zelenici in tekma v parih na Okrešlju. Želimo si večjega obiska.

Lumarjev vertikal 2024. Foto: Jure Banfi/Pigac.si

Turno smučanje se bo na olimpijskih igrah prvič predstavilo leta 2026. Katere poti vodijo na igre?

Za uvrstitev na olimpijske igre bodo štele tekme svetovnega pokala in svetovno prvenstvo v sezoni 2025. Eno bodo kvote za mešane štafete, predvidevam, da bo na voljo 12 kvot (osem za Evropo in štiri za ostale kontinente), šest najboljših v svetovnem pokalu (v moški in ženski konkurenci) pa se jih bo uvrstilo še na tekmo v sprintu. Bodo pa vsi, ki bodo tekmovali v mešanih štafetah, tekmovali tudi v sprintu in obratno. Šlo bo v širino, da bo tekmovalo čim več držav.

Zgodovina slovenskih tekmovanj v turnem smučanju ima dolgo brado. Prihodnje leto bo 40 let od prve turnosmučarske tekme, ki so jo leta 1985 izpeljali na Golteh.