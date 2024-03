Kadetinja Klara Velepec (TSK LiMa) je po januarski srebrni medalji z mladinskega evropskega prvenstva in februarski s tekme mladinskega svetovnega pokala v Nemčiji na četrti tekmi mladinskega svetovnega pokala 2023/24 v tekmovalnem turnem smučanju, ki je bila med 13. in 17. marcem v norveškem Moldeju, svojo zbirko oplemenitila s tremi odličji, tokrat v treh disciplinah, tudi v sprintih, ki bodo poleg mešanih štafet premierno olimpijska disciplina leta 2026 v Italiji. Sicer odlična gorska tekačica ima tako v svoji zbirki zdaj že pet kolajn, in to v svoji prvi sezoni v tekmovalnem turnem smučanju.

Letošnja novinka v slovenski mladinski reprezentanci je za uvod 13. marca osvojila srebrno medaljo v vzponu, kjer je morala priznati premoč le Kitajki Cidan Yuzhen, na tretjem mestu pa je pustila Španko Laio Selles Sanchez, letošnjo mladinsko evropsko prvakinjo. "Vsak vzpon je svoja zgodba, veliko napora, težkih trenutkov, predvsem pa boj s samim sabo v glavi. Ta tekma je bila zame velik izziv, zato sem še toliko srečnejša ob osvojenem drugem mestu. Dokazala sem si, da kljub ne tako dobrim občutkom pred tekmo zmorem, korak za korakom ... Do vrha. Na vrhu pa sama sreča in ponos. Izjemna tekma je za mano, te pa še dolgo ne bom pozabila," je ponosno dejala 17-letna Radovljičanka Velepečeva.

Klara Velepec urno proti svoji – in tudi slovenski – prvi medalji v sprintih, disciplini tekmovalnega turnega smučanja, ki bo premierno na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina leta 2026. Foto: Robert Pritržnik

Dan pozneje je zablestela v najatraktivnejši disciplini na standardizirani progi, s srebrno medaljo v sprintih pa postavila nov mejnik, saj je to prva slovenska medalja v prihodnji olimpijski disciplini tekmovalnega turnega smučanja. "Uau, res sanjsko ... Pa imamo okoli vratu še eno srebrno medaljo, tokrat v hitri disciplini. Že v kvalifikacijah sem videla, da mi proga ustreza. Potem sem samo šla, tekmo za tekmo, do finala. V finalu sem vodila od starta, še v zadnjem ovinku sem držala prvo mesto. V ciljni sprint smo prišle štiri tekmovalke, bil je hud boj, na koncu pa osvojeno drugo mesto. Noro vesela in presrečna sem, vse se da, če se hoče," je navdušeno podoživela tekmo Klara Velepec, ki jo je v sprintih ugnala le Španka Erola Rocias Sacrest, na tretje mesto pa se je uvrstila Kitajka Cidan Yuzhen.

"Kaj naj rečem, noro, norveška pravljica se še kar nadaljuje. Izjemna tekma, super razmere in še boljši razplet. Super zadovoljna in vesela," se je kar smejalo slovenski turnosmučarski junakinji letošnje sezone Klari Velepec tudi 16. marca, ko si je tretji tekmovalni dan na Norveškem prigarala še tretjo medaljo, svojo prvo posamično, pa tudi prvo slovensko v tej disciplini. Dekleta je na posamični tekmi čakala razgibana proga z 960 višinskimi metri, številnimi menjavami, spusti in vzponi ter peš odseki. Najhitrejša je bila znova Kitajka Cidan Yuzhen, srebro si je prismučala Španka Laia Selles Sanchez, brona pa se je veselila slovenska turnosmučarska junakinja.

Klara Velepec se z Norveške vrača s tremi medaljami, srebrno v vzponu in šprintih ter bronasto posamično, Maj Pritržnik se je izkazal v vzponu in posamično. Foto: Robert Pritržnik

Klarin uspeh je v mladinski kategoriji do 20 let dopolnil Maj Pritržnik (TSK LiMa) s petim mestom v vzponu, kjer je na progi s 540 višinskimi metri slavil Američan Griffin Briley pred Italijanom Hermanom Debertolisom. Tretji je bil Francoz Jules Raybaud, ki mu je 19-letni tekmovalec z Dobrne dihal za ovratnik vse do finiša, ko mu je zmanjkalo nekaj atomov moči do medalje. "Super začetek zadnje postaje mladinskega svetovnega pokala na Norveškem. Res sem vesel, da se mi je v najmočnejši konkurenci letos uspelo prebiti med prvih pet," je bil zadovoljen Pritržnik, najperspektivnejši slovenski tekmovalni turni smučar leta 2023, ki je preizkušnjo v šprintih sklenil na 13. mestu, med najboljših 10 pa se uvrstil tudi na posamični preizkušnji s 1160 višinskimi metri: "Po malo slabšem nastopu na šprintih mi je posamično uspel res super nastop. Ves čas sem bil v stiku z najboljšimi, tako da sem lahko res zelo zadovoljen."



Tekmovalno karavano je 18. marca na Norveškem čakala še zadnja tekma, in sicer v mešanih štafetah, kjer je visoko merila tudi slovenska dvojica, saj sta letos že bila šesta na prvenstvu stare celine v Franciji, na tekmi mladinskega svetovnega pokala februarja v Bormiu pa sedma. Klara Velepec je žal po kvalifikacijah odstopila, Maj Pritržnik pa je nastopil zelo dobro, tako da bi se slovenska štafeta lahko bojevala za uvrstitev med najboljših pet.

Mladinec Maj Pritržnik (prvi z leve) je odličnemu 5. mestu v vzponu na Norveškem dodal še 10. mesto posamično. Foto: ISMF

"Zaključek mladinskega svetovnega pokala je za Slovenijo prinesel tri nove medalje Klare med kadetinjami do 18 let in zelo dobre uvrstitve Maja v izjemno močni konkurenci do 20 let. Klara s tekmo na Norveškem zaključuje letošnjo tekmovalno sezono turnega smučanja oz. jo čaka le še državno prvenstvo v parih z Reo Kolbl na Okrešlju, Maj pa po Okrešlju odhaja še na zaključek svetovnega pokala v Cortino, kjer bo nastopil v šprintih članske kategorije," je z Norveške sporočil selektor slovenske reprezentance Robert Pritržnik.

Slovenske tekmovalce v letošnji sezoni čakata še domači tekmi, in sicer državno prvenstvo v parih 24. marca na Okrešlju in državno prvenstvo posamično 1. aprila na Zelenici, za konec sezone pa zadnja tekma svetovnega pokala v Cortini d'Ampezzo - med 6. in 10. aprilom bodo na bodočem olimpijskem prizorišču v Italiji poleg Maja Pritržnika nastopili še člani Rea Kolbl, Ana Čufer, Luka Kovačič in Klemen Španring.