Lara Gut-Behrami po tretjo zaporedno superveleslalomsko zmago

Specialistke za hitre discipline so v tej sezoni opravile s petimi superveleslalomi, na katerih so zmagale štiri različne tekmovalke: Soffia Goggia, Federica Brignone, Cornelia Hütter in na zadnjih dveh Lara-Gut Behrami.

Švicarka, ki je na petkovem smuku v Crans Montani ugnala vso konkurenco, v soboto pa zasedla tretje mesto, je vodilna v seštevku discipline. Trenutno je pri 320 točkah, ima jih deset več kot najbližja zasledovalka Hütterjeva.

Gut-Behramijeva prav tako vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj je odlično izkoristila odsotnost Američanke Mikaele Shiffrin. Švicarka ima 1.374 točk, Shiffrinova 1.209.

Nedeljski superveleslalom bo ob 10.30 odprla Italijanka Laura Pirovano.

Edina Slovenka na štartu bo Ilka Štuhec s številko 27.

Preberite še: