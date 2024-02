Zmaga veleslalomistki, šokirala smučarka iz BiH, Ilka Štuhec 10.

V Crans Montani so alpske smučarke nastopile še na drugem smuku. Potem ko so na petkovem odločale stotinke in najmanjše napake, pa je bila tokrat razlika med vodilno Marto Bassino in ostalimi velika. Petkova zmagovalka Lara Gut-Behrami je na tretjem mestu zaostala sekundo in 11 stotink, Ilka Štuhec pa skoraj dve sekundi in končala na 10. mestu. Za 27-letno Bassinovo je to prva zmaga na smukih, sicer sedma v svetovnem pokalu, a je vse doslej dosegla v veleslalomu. Še bolj pa je šokirala smučarka iz Bosne in Hercegovine, Elvedina Muzaferija, ki je s četrtim mestom dosegla uspeh kariere.

Marta Bassino je povedla z veliko prednostjo. Foto: Guliverimage Ilka Štuhec, ki to zimo še ni bila na smukaških stopničkah, je s svojim samozavestnejšim pristopom končno s svojimi vožnjami spet zadovoljnejša. Ena sama napaka jo je na petkovi tekmi stala uvrstitve med tri najboljše. V soboto je imela novo priložnost na osmem smuku sezone. Nastopila je s številko osem, ko je v cilju z veliko prednostjo sekunde in 11 stotink pred petkovo zmagovalko Laro Gut-Behrami vodila Marta Bassino. Italijanki je uspel popoln nastop, še sama je v cilju začudeno gledala, s kakšnim zaostankom se tekmice uvrščajo za njo. In enako se je zgodilo tudi Štuhčevi.

Že v zgornjem delu je Mariborčanka izgubila debelo sekundo, v srednjem, bolj drsalnem, sicer nekaj pridobila, a skozi cilj prišla z velikim zaostankom sekunde in 85 stotink. Razlike so bile sicer majhne, a samo na mestih od sedem navzdol. Ilka je bila po nastopu prve dvajseterice smučark na štartu na devetem mestu. Edina, ki je še prišla nekoliko bližje Bassinovi, je njena rojakinja Federica Brignone. S številko 14 je zaostala za 54 stotink. Italijanski uspeh je s petim mestom dopolnila Laura Pirovano. Ta je bila četrta že v petek, to pa je tudi njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu.

Zmagovalka Marta Bassino na zadnjem skoku pred ciljem v švicarski "Kranjski Gori". Foto: Guliverimage

Bosanska smučarka s slovenskim trenerjem na četrto mesto

Elvedina Muzaferija je presenetila s četrtim mestom, kar je daleč največji uspeh v njeni karieri. Foto: Guliverimage A na štartu je bilo še nekaj nekaj smučark z višjimi številkami. Običajno te ne posežejo po najvišjim mestih, a tokrat se je ena le našla. To je bila s številko 28 24-letnica iz Visokega v Bosni in Hercegovini Elvedina Muzaferija. Zaostala je za sekundo in 22 stotink in se uvrstila na četrto mesto. V zadnjih nekaj vratih je zapravila stopničke. V svetovnem pokalu nastopa že pet sezon, a doslej višje od 14. mesta še ni bila. Ta rezultat je dosegla nedavno na superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo, v petek pa je bila na smuku 18. Njen trener je nekdanji slovenski smukač Aleš Brezavšček, ki je v mali bosanski ekipi tudi njen serviser, kuhar in voznik.

Crans Montana, sobotni smuk (Ž):



1. Marta Bassino (Ita) 1:26,84

2. Federica Brignone (Ita) +0,54

3. Lara Gut-Behrami (Švi) +1,11

4. Elvedina Muzaferija (BiH) +1,22

5. Laura Pirovano (Ita) +1,24

6. Ariane Rädler (Avt) +1,25

7. Ragnhild Mowinckel (Nor) +1,47

8. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +1,76

9. Laura Gauche (Fra) +1,80

10. Ilka Štuhec (Slo) +1,85



Svetovni pokal, skupni seštevek (30/41):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1.374 točk

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.209

3. Federica Brignone (Ita) 1.048

4. Petra Vlhova (Slk) 802

5. Sofia Goggia (Ita) 792

6. Sara Hector (Šve) 780

7. Cornelia Hütter (Avt) 607

8. Michelle Gisin (Švi) 585

9. Marca Bassino (Ita) 568

10. Ragnhild Mowinckel (Nor) 532

...

36. Ilka Štuhec (Slo) 178

43. Ana Bucik (Slo) 151

51. Neja Dvornik (Slo) 120

57. Andreja Slokar (Slo) 101



Smukaški seštevek (7/9):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 369 točk

2. Sofia Goggia (Ita) 350

3. Stephanie Venier (Avt) 301

4. Cornelia Hütter (Avt) 297

5. Jasmine Flury (Švi) 275

6. Federica Brignone (Ita) 252

7. Marta Bassino (Ita) 236

8. Mirjam Puchner (Avt) 211

9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 200

10. Laura Pirovano (Ita) 194

...

13. Ilka Štuhec (Slo) 162