Igra stotink, Odermatt skoraj ugnal urok Kvitfjella, Ažnoh tako blizu

Predzadnji superveleslalom v sezoni je bil v oblačnem in mrzlem Kvitfjellu igra stotink, tako za uvrstitev na stopničke kot med dobitnike točk. Zmagal je Vincent Kriechmayr, Marco Odermatt je za svoje prve stopničke na tem prizorišču zaostal samo 19 stotink (tretje mesto). Na svojem šestem nastopu v svetovnem pokalu je 21-letni Rok Ažnoh zaostal sekundo in 24 stotink, pa to ni bilo dovolj za prve točke (38.).

Zmagovalec Vincent Kriechmayr Foto: Guliverimage Norveški Kvitfjell je bil predzadnja postaja alpskih smučarjev v hitrih disciplinah to sezono. Miha Hrobat si je z 11. mestom na sobotnem smuku izboril mesto na finalni tekmi sezone, ki bo 24. marca v Saalbachu. Do takrat bo imel mesec tekmovalnega premora. To nedeljo je še nastopil na superveleslalomu, šestem od sedmih v tej tekmovalni zimi. V tej disciplini je Hrobat oziroma celotna slovenska ekipa slabša kot v smuku. Točke ima le Martin Čater, pa še to samo pet, a na nedeljski tekmi ni nastopil. Mihi se tudi tokrat ni izšel, ni ga dokončal.

Je pa v cilj prišel lanski svetovni mladinski prvak v smuku Rok Ažnoh. Na sobotni tekmi je bil 59. Trener Aleš Gorza je po njej dejal, da 21-letnik na tej specifični progi potrebuje več voženj in zato je dobil priložnost tudi na superveleslalomu. Imel je številko 45. To je bila njegova šele šesta tekma v svetovnem pokalu, druga v superveleslalomu. Prvič je v tej disciplini v svetovni eliti nastopil januarja Garmischu in bil 44. Nedeljsko vožnjo je dobro, saj je za zmagovalcem zaostal samo sekundo in 24 stotink. A na kratki progi in ob majhnih razlikah to ni bilo dovolj za prve točke.

Gorza: Lahko ga pohvalim za zelo dober nastop

"Rok je glede na mladost in neizkušenost smučal zelo dobro. Če ne bi v spodnjem naredil manjše napake in bi nesel v ciljni položni del večjo hitrost, bi se lahko veselil svojih prvih točk. Lahko ga pohvalim za zelo dober nastop," je po tekmi komentiral trener Aleš Gorza. "Miha je imel dober zgornji del, nato pa je naredil neumno napako, da edinem delu, kjer je bilo treba dobro zaviti. Škoda, ker se je bilo možno z visoko številko prebiti naprej."

Kvitfjel, superveleslalom, v živo (M):



1. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:09,23

2. Jeffrey Read (Kan) +0,17

3. Dominik Paris (Ita) +0,19

3. Marco Odermatt (Švi) +0,19

5. Cameron Alexander (Kan) +0,21

6. Pietro Zazzi (Ita) +0,31

6. Guglielmo Bosca (Ita) +0,31

8. Arnaud Boisser (Švi) +0,34

9. Raphael Häser (Avt) +0,35

10. Mattia Casse (Ita) +0,41

...

38. Rok Ažnoh (Slo) +1,24

Marco Odermatt je osvojil tretje mesto, kar so njegove prve stopničke v Kvitfjellu. Foto: Guliverimage Zmagovalec na 34 tekmah svetovnega pokala (68. uvrstitev na stopničke) Švicar Marco Odermatt se s progo v Kvitfjellu še ni povsem spoprijateljil. Premalo tehnična, premalo strma je zanj. To je bil njegov osmi nastop na severu Evrope, šele drugič pa se je uvrstil v prvo deseterico. Pred petimi leti je bil na superveleslalomu 14., lani 18. V soboto je bil na smuku sedmi, zdaj je torej dosegel tretje mesto. Delil si ga z Italijanom Dominikom Parisom. Razlike so bile zelo majhne, za vodilnim Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem zaostajata 19 stotink. Vmes je bil po enem svojih najboljših nastopov še Kanadčan Jeffrey Read (+0,17).

Prvih štirinajst smučarjev je bilo v manj kot pol sekunde, za točke je bilo treba zaostati manj kot sekundo! Presenečenja so zato bila mogoča, še največje je pripravil 29-letni Italijan Pietro Zazzi, ki se je s številko 50 zavihtel na šesto mesto (+0,31).

Za Kriechmayrja je to druga superveleslalomska zmaga v sezoni (18. v svetovnem pokalu in deveta v superveleslalomu), kar obenem pomeni, da bitka za malo kristalni globus še ni odločena. Pred finalnim superveleslalomom (22. marec) ima Odermatt 81 točk prednosti.

Svetovni pokal, skupni seštevek (27/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.602 točk

2. Cyprien Sarrazin (Fra) 684

3. Manuel Feller (Avt) 669

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 667

5. Loic Meillard (Švi) 514

6. Dominik Paris (Ita) 499

7. Marco Schwarz (Avt) 464

8. Henrik Kristoffersen (Nor) 449

9. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 440

10. Nils Allegre (Nem) 372

...

26. Žan Kranjec (Slo) 271

72. Miha Hrobat (Slo) 80

132. Martin Čater (Slo) 6



Superveleslalomski seštevek (6/7):



1. Marco Odermatt (Švi) 450 točk

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 369

3. Raphael Häser (Avt) 251

4. Guglielmo Bosca (Ita) 204

5. Cyprien Sarrazin (Fra) 174

6. Nils Alegre (Nem) 171

7. Jeffrey Read (Kan) 158

8. Dominik Paris (Ita) 157

9. Stefan Rogetin (Avt) 144

10. Stefan Babincky (Avt) 128

...

52. Martin Čater (Slo) 1