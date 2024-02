Miha Hrobat je za zmagovalcem zaostal manj kot sekundo, natančneje 0,89 sekunde, a so se tekmovalci od 6. do 18. mesta zvrstili v zgolj 26 stotinkah razlike. Devetindvajsetletni Slovenec je bil predvsem v spodnjem delu med hitrejšimi na preizkušnji. Preostali Slovenci niso osvojili točk. Martin Čater je bil 35. (+1,45), Nejc Naraločnik 48. (+2,14), Rok Ažnoh pa 59. z zaostankom 3,32 sekunde.

"Cilj je bil, da se uvrstim na finale. Vedel sem, da bom moral smučati zelo dobro, saj so okrog mene fantje, ki so bili hitri na treningih. Vožnja je bila kar dobra, le par manjših napak. A glede na moj Kvitfjel v prejšnjih letih, je bilo zelo dobro. Ta položna, drsalna proga mi načeloma ne ustreza. Sem vesel, da mi je uspelo tudi tu," je po 11. mestu povedal Hrobat.

Miha Hrobat je bil na koncu 11. Foto: Guliverimage

"Čestitam Mihu za zelo dober nastop. Dokazal je, da si zasluži finale. Med sezono mu je nekajkrat malo zmanjkalo, je napravil napako na terenih, ki mu bolj ležijo in tam ni bilo uvrstitev med najboljših 15. In zato je moral zdaj na tem smuku to narediti in mu je uspelo. Zaslužil si je svojo prvo uvrstitev na finale," je po osmem, predzadnjem smuku sezone Miho Hrobata pohvalil trener Aleš Gorza. Ker v smukaškem seštevku med najboljšimi 25, bo torej lahko nastopil na finalnem smuku v Saalbachu. "Martin pa je malo preveč izgubil v srednjem delu proge. Nejc je naredil napako pred ravnino in nato ni bilo hitrosti. Rok je bil pa prvič na tej progi in je imel kar precej težav. Moral bo večkrat priti sem, da bo bolje spoznal to progo in nato bolj tekmovalno nastopal."

V strnjeni množici od šestega mesta se je tokrat znašel tudi vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in tudi vodilni v smukaškem seštevku Švicar Marco Odermatt. Z napako v srednjem delu proge se je moral zadovoljiti s sedmim mestom (+0,75).

V nedeljo bo v Kvitfjelu na vrsti še superveleslalom.